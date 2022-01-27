В Луцке ночью горело общежитие Волынского университета: троих студентов спасли, 76 эвакуировали, - ГСЧС. ФОТО
В четверг, 27 января, в Луцке ночью возник пожар в общежитии местного университета, была проведена массовая эвакуация студентов.
Как передат Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"27 января в 01:36 в Службу 101 поступило сообщение о пожаре в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности в Луцке. Оказалось, что пожар возник в недействующем помещении мусоросборника, особенно плотное задымление образовалось на 5-9 этажах здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что находившиеся на восьмом этаже трое студентов не могли выйти самостоятельно. Их спасли бойцы ГСЧС в составе звена газодымозащитной службы. С помощью самоспасателей, подключенных к средствам защиты органов зрения и дыхания, сотрудники ГСЧС вывели молодых людей на свежий воздух. Кроме того, спасатели эвакуировали из общежития 76 человек.
Фото: ГСЧС
Пожар локализовали в 01:45, ликвидировали – в 01:48.
Всего на месте происшествия работали 19 спасателей, привлечены 6 единиц основной и специальной техники.
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