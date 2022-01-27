З усіх шкіл Львова евакуюють дітей через повідомлення про "замінування", - міськрада

Сьогодні, 27 січня, надійшло повідомлення про "замінування" всіх шкіл Львова. В управлінні освіти ЛМР наголосили, що навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Як повідомила Леся Васюта, керівниця міського управління освіти, у Службу безпеки України надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Управління повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Також читайте: У Чернігові "замінували" всі школи. Навчальні заклади припинили роботу