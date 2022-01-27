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Новини
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З усіх шкіл Львова евакуюють дітей через повідомлення про "замінування", - міськрада

школа,мінування

Сьогодні, 27 січня, надійшло повідомлення про "замінування" всіх шкіл Львова. В управлінні освіти ЛМР наголосили, що навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Як повідомила Леся Васюта, керівниця міського управління освіти, у Службу безпеки України надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Управління повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Також читайте: У Чернігові "замінували" всі школи. Навчальні заклади припинили роботу

Автор: 

Львів (3087) мінування (1218) школа (2224)


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Керівники і силовики змініть тактику це гібридна війна ,ворог побачив повну безпорадність і ім це подобаєтся що на ці авантюри піддаются.
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27.01.2022 12:31 Відповісти
И что нужно делать? Забить? А если что-то бабахнет - первый будешь возмущаться, что забили на угрозы?
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27.01.2022 12:48 Відповісти
Хотят закошмарить нашу жизнь. Вчера на https://konkurent.ua/publication/87602/trivozhna-valiza-ta-shovischa-u-lutsku-yak-spokiyno-i-bez-paniki-pidgotuvatisya-do-viyni/ была статья. Почитайте первый комментарий.. Таких нужно вылавливать и давить. Если конечно он в Украине.
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27.01.2022 12:35 Відповісти
предупреждения приходят на электронную почту. отследить вообще нереально!
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27.01.2022 12:45 Відповісти
Не розумію, чому у відповідь не "мінують" школи московії?
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27.01.2022 12:46 Відповісти
кремль,причем каждый день нужно.
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27.01.2022 13:07 Відповісти
Выявлять тварей и пожизненно давать ! Чтобы падаль тюремную баланду жрало до конца своих дней !
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27.01.2022 12:56 Відповісти
откуда звонки? почему не отследили?
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27.01.2022 13:07 Відповісти
 
 