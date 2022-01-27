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ПАРЄ закликала Росію якомога швидше відвести війська від кордонів України

пасе

Парламентська асамблея Ради Європи у прийнятій в ході зимової сесії резолюції про ратифікацію повноважень російської делегації закликала російську владу якомога швидше відвести свої війська з українських кордонів та зупинити ескалацію військової напруги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у фінальному документі, прийнятому вчора.

"Асамблея висловлює глибоку стурбованість ескалацією напруженості, яка загрожує безпеці в Європі, і нарощуванням Росією військової присутності уздовж кордону з Україною... Асамблея закликає російську владу якомога швидше відвести свої війська з українських кордонів та зупинити ескалацію військової напруги", - йдеться в документі.

Слід відзначити, що у проєкті документу пункту із закликом про відведення військ від кордонів України не було. Його було внесено в ході дебатів за ініціативи члена постійної делегації Литви у ПАРЄ Емануеліса Зінгеріса.

"Дуже серйозне питання - вивід російських військ з окупованих територій. У Статуті нашої організації вказується, що мир це - головна задача Європи, головна тема Ради Європи. Пам'ятаючи про наші обов'язки відповідно Статуту Ради Європи, прошу підтримати цю поправку та закликати Росію відвести війська не лише від кордонів України, але вивести війська з окупованих територій", - сказав Зінгеріс в обґрунтуванні внесеної ним поправки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від 112 до 120 тис. російських солдат: західні спецслужби помітили значне нарощування сил РФ на кордоні з Україною, - DPA

Литовський парламентар виступав проти ратифікації повноважень російської делегації в ПАРЄ та наголосив на невиконанні попередніх резолюцій, зокрема тих, що стосували деокупації територій.

"Хто ж члени російської делегації сьогодні? Чи є у нас реальна опозиція в російській делегації? Немає. Чи є свобода виборів? Немає… Резолюції щодо повернення окупованих територій Грузії та України не імплементовані", - сказав Зінгеріс та підкреслив, що, на його думку, ситуація вже дійшла до "точки неповернення".

Депутат від Литви також нагадав, що членство в ПАРЄ передбачає дотримання правил та спільну парламентську роботу, але російська сторона обмежує її своїми діями, тому за такого ставлення російська делегація не може брати повноправним учасником роботи ПАРЄ.

Як повідомлялося, вчора в Страсбурзі ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації попри оскарження України та ряду інших країн. У ході обговорення поправок до резолюції майже всі поправки, внесені українською делегацією, були відхилені.

армія рф (17749) ПАРЄ (848)


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Топ коментарі
+8
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27.01.2022 14:18
+4
"русские деньги кровь не пахнут" (с) ПАСЕ
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27.01.2022 14:08
+4
https://shapito.d3.ru/gospodin-sovramshi-opiat-obosralsia-2248346/ Господин соврамши опять обосрался

Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf

и что видим?

А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.

Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.

Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"

Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.

Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?
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27.01.2022 14:18
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"русские деньги кровь не пахнут" (с) ПАСЕ
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27.01.2022 14:08 Відповісти
ПАРЕ ця та сама організація, яку кожен може без наслідків для себе послати нах. Організація для заробітку бабла бюрократами всіх країн
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27.01.2022 14:14 Відповісти
За то при дєлє.
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27.01.2022 14:22 Відповісти
ну кстати, - вам дают 3к. евро + + и т.д. - ездить надо там где Бразилия как будто поддерживает опочленцев Гваделупы, или Эквадора(факт того что вам эти страны - как соловью...)
ваши действия?
ну вот. так шо за ездил(ездунов) я не ненавижу эту организацию, просто там много ватной фсб-сщины... ну да, опять же - бабло.
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27.01.2022 14:32 Відповісти
Они в сотый раз скажут" на своей территории делаем что хотим!" Что дальше ?
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27.01.2022 14:15 Відповісти
И кстати полностью будут правы, Украине тоже никто не может запретить размещать военные базы где угодно на своей территории.
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27.01.2022 14:37 Відповісти
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27.01.2022 14:18 Відповісти
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27.01.2022 14:33 Відповісти
https://shapito.d3.ru/gospodin-sovramshi-opiat-obosralsia-2248346/ Господин соврамши опять обосрался

Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf

и что видим?

А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.

Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.

Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"

Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.

Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?
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27.01.2022 14:18 Відповісти
РАБссия не спешит в Рай....Роман Цимбалюк видос..https://youtu.be/KbA48kNu9j8
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27.01.2022 14:27 Відповісти
это уже похоже на анекдот про то шо Ватсон Холмсовой трубкой натирал себе жёппу, но в финале не только Холмсу нравилось то шо он и так делал, но и ватсону это понравилось и больще без глубинных обеспокаивающих добрый доктор не мог даже бутер сэндвич сжевать
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27.01.2022 14:28 Відповісти
Солдаты московской Орды идите домой, зарабатывайте деньги трудом на своей земле, а не воровством у соседей!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222341803439681&set=p.222341803439681&type=3&__cft__[0]=AZUkD7XWlFg2Y4wbh52dbMuvFnxRSWHlcLoWvCh-S5FIQXNj_IqSY0--xcxYBmeA-hBv8H86ZCi_QsqZ8yni6zhBSGn4WT8WFNlzxXgRb4_GZmvmeea5NDG6oRF9N_8IplYtaAia5qIWct_4XIMjVyQAEjBW1QPEsYgkNQPTzyWduA&__tn__=R]-R ..
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27.01.2022 14:33 Відповісти
Дмитрий Козак признал,Минские соглашения по факту выполнить невозможно ,они противоречат друг другу...

Дятлы мавзолейные,я на цензоре об этом говорил еще в 2014 году...
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27.01.2022 14:33 Відповісти
А слабо было исключить из ПАСЕ пока не отведут?
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27.01.2022 14:34 Відповісти
ПАСЕ уже раз хотели показать свой гонор. РФ сами вышли. Так за ними (российскими взносами) бегали как шакалы.

Выходит что слабо.
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27.01.2022 14:40 Відповісти
их только вернули, за бабки правда))
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27.01.2022 14:43 Відповісти
Дружественный нам Азербайжан отметил годовщину трагедии в Баку,когда советские мудаки спецназа"Вымпел" 20 января 1990 расстреляли более 137 человек...
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27.01.2022 14:42 Відповісти
3 февраля Султан Эрдоган прилетает в Киев с Важными документами для Украины...от которых на РАБссии начнется настоящий СкреПОНОС.... Крысы Шизоидные Готовтесь...Эрдоган наточил настоящий Ятаган...
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27.01.2022 14:49 Відповісти
Сердце сжалось от боли. полчаса назад.....,это капец..., сыну старшему завтра Денчик 32 года,идем по алее в Супермаркет...впереди нас идет дама лет 40-45,останавливается и из сумочки достает маленького котенка не более месяца-полтора ,выбрасывает на обочину и говорит...ты мне гад надоел...

Сын молча подобрал котьку и сказал...: будет моим Ангелом-Хранителем...

Да будет так,доброта к братьям нашим меньшим спасет Мир...
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27.01.2022 15:01 Відповісти
 
 