ПАРЄ закликала Росію якомога швидше відвести війська від кордонів України

Парламентська асамблея Ради Європи у прийнятій в ході зимової сесії резолюції про ратифікацію повноважень російської делегації закликала російську владу якомога швидше відвести свої війська з українських кордонів та зупинити ескалацію військової напруги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у фінальному документі, прийнятому вчора.

"Асамблея висловлює глибоку стурбованість ескалацією напруженості, яка загрожує безпеці в Європі, і нарощуванням Росією військової присутності уздовж кордону з Україною... Асамблея закликає російську владу якомога швидше відвести свої війська з українських кордонів та зупинити ескалацію військової напруги", - йдеться в документі.

Слід відзначити, що у проєкті документу пункту із закликом про відведення військ від кордонів України не було. Його було внесено в ході дебатів за ініціативи члена постійної делегації Литви у ПАРЄ Емануеліса Зінгеріса.

"Дуже серйозне питання - вивід російських військ з окупованих територій. У Статуті нашої організації вказується, що мир це - головна задача Європи, головна тема Ради Європи. Пам'ятаючи про наші обов'язки відповідно Статуту Ради Європи, прошу підтримати цю поправку та закликати Росію відвести війська не лише від кордонів України, але вивести війська з окупованих територій", - сказав Зінгеріс в обґрунтуванні внесеної ним поправки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від 112 до 120 тис. російських солдат: західні спецслужби помітили значне нарощування сил РФ на кордоні з Україною, - DPA

Литовський парламентар виступав проти ратифікації повноважень російської делегації в ПАРЄ та наголосив на невиконанні попередніх резолюцій, зокрема тих, що стосували деокупації територій.

"Хто ж члени російської делегації сьогодні? Чи є у нас реальна опозиція в російській делегації? Немає. Чи є свобода виборів? Немає… Резолюції щодо повернення окупованих територій Грузії та України не імплементовані", - сказав Зінгеріс та підкреслив, що, на його думку, ситуація вже дійшла до "точки неповернення".

Депутат від Литви також нагадав, що членство в ПАРЄ передбачає дотримання правил та спільну парламентську роботу, але російська сторона обмежує її своїми діями, тому за такого ставлення російська делегація не може брати повноправним учасником роботи ПАРЄ.

Як повідомлялося, вчора в Страсбурзі ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації попри оскарження України та ряду інших країн. У ході обговорення поправок до резолюції майже всі поправки, внесені українською делегацією, були відхилені.