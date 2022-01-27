Україна не вестиме перемовин із "Л/ДНР". Це питання принципу, - Кулеба
Головна вимога РФ - щоб Україна розпочала прямі перемовини з найманцями "ЛНР" і "ДНР". Втім, за його словами, вони не відбудуться.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього не станеться, це питання принципу", - зауважив він.
За словами Кулеби, прямі переговори з бойовиками не передбачені мінськими угодами.
"Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними (З рф. - Ред.)", - сказав Кулеба.
Крім того, він зазначив, мета Росії полягає в тому, щоб у такий спосіб зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, позиціонуючи себе не як учасника конфлікту.
Топ коментарі
+38 Miko R #228197
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+29 Салаутдин
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+23 Украина побеждает и победит
показати весь коментар27.01.2022 15:38 Посилання
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а брать к себе и не заикается
Ермак продвигает интересы кремля и работает во вред Украине
Скажуть, що придурок
з ОРДЛО те ж саме
Ради чего? Ради имперских интересов "руssкого міра".
За 8 лет пора бы уже увидеть это.
Теперь сглатывай.
"Я xoчу, щoб вcі пoбaчили цe відeo. Щoб ті, xтo нe в куpcі oдecькиx cпpaв... коли бaгaтoтиcячний нaтoвп пpopocійcькиx aгpecивниx людeй кpoкувaлa вулицями Одecи...з пpaпopaми Рocії...Стaлінa..."
Если там и была небольшая часть одесситов, то многие из них поменяли мнение. Они прекрасно понимают, что несёт с собой Россия. Примеров этого предостаточно.
Війна все спише
***** решил воскресить ссср и для етого он бы нашел еще кучу других предлогов!
так понятно?
Ху..йло с захватившими школу в Беслане тоже почему то не общался!!!!
Украина не будет вести переговоры с лгб/т
Но зачем Украине разговаривать с мелкими гражданами России самовольно представляющими районы Украины? Украина готова разговаривать с гражданами России только в звании "президент России"
Их надо скрутить трубочкой и засунуть в задницу всем, кто о них переживает и пережевывает. А есть еще Будапештский меморандум - подписаный официальными лицами и лидерами страны. США Британия, Рассия. Рашка выполняй.
Главное для Ермака посадить за стол представителей Украины с террористами днр лнр.
Ермака слил французким СМИ, человек находящейся рядом с Макроном, он сообщил, что Ермак пытается перехитрить украинское общество, а это реальное предательство.
Полученные вчера письменные ответы США и НАТО на ультимативные требования российского руководства по условиям безопасности, как их понимает президент России Владимир Путин, это, безусловно, послание на три известные буквы . В мягкой форме, с предложением обсуждать те вопросы, которые российское руководство считает второ- и третьестепенными, но посыл очевиден. Причём сам Путин ожидал, что всё будет гораздо мягче и думал, что будет готовность, как минимум, обсуждать некоторые ключевые вопросы. Поэтому вчера Путин выразил министру иностранных дел Лаврову досаду и разочарование откровенными отказами США и НАТО. На сегодня и завтра готовятся опять совещания с силовым и военным блоком плюс МИД. Близкие к президенту люди говорят, что ему пора открыто выразить свою позицию по этому вопросу. Мы уже рассказывали, что готов текст обращения президента к Федеральному собранию в духе сталинского "Братья и сестры" с призывом объединиться и победить врага. Вчера обсуждали возможные даты послания в таком духе в свете полученных отказов.
Немного приободрил вчера президента доклад Дмитрия Козака по итогам встречи советников в нормандском формате. Козак доложил, что представитель Украины Андрей Ермак взял паузу для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским согласования возможности прямых переговоров с представителями ЛДНР и признания автономного статуса этих территорий. По мнению Козака, украинская сторона, возможно, готова на существенные уступки по реализации минских договоренностей в интерпретации российского руководства. Козак отметил слова Ермака о том, что Зеленский будет готов на существенные уступки, если это снимет напряженность и конфронтацию. Доклад Козака также будет сегодня обсуждаться на совещании в режиме видеоконференции.
Что-то не сходится...((
категорически недопустимо!!
Не нужна Украине эта раковая опухоль с мерзким запахом якутских скульптур.
Иначе Украина будет уничтожена.
Но эти двое ⬇️ братьев по духу, разуму и культуре, могут попытаться загнать нас в "руSSкий мир"☢✝
Там третья часть боевиков, в которьІх руки в крови по локти, третья часть пенсионеров-совков, которьІе мечтают жить в СССР, третья часть бандитов, пьяниц и наркоманов. С кем там вести переговорьІ? Кроме того, 600 тьІсяч лугандонов получили русские паспорта, считай стали гражданами ерефии,
И что дальше ? Сразу украинцев лугандоньІ полюбят? Нет конечно.
Пусть их россия признает и кормит, потому как разграбила и все вьІвезла в ерефию.
Єто будет непосильная ноша для украинского бюджета.
Смоглит же финьІ жить без Карелии, а єто треть Финляндии, могут же жить немцьІ без Кенигсберга, да и японцьІ не бедствують без курильских островов. А расползется паРашстан по швам, вот тогда каждьІй заберет свое, оставив ордьІнцев голозадьІми.
1 Відпустити разом з територією так звані ЛНР і ДНР. Це найпростіший варіант.
2. Звернутися до жителів так званих ДНР і ЛНР з заявою, як Україна планує їх інтегрувати.
Людей можна поділити на три групи:
- люди які воювали проти України і залишаються вірні своїм принципам. Вони захочуть виїхати в Росію.
- Люди, які воювали проти України і зрозуміли, що то була велика помилка.
- Люди, які нейтральні в цій війні.
- люди, які проукраїнські але мовчали,бо боялися.
Тому повинно чітко і ясно все це описано в законі.
Це не просто.