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Україна не вестиме перемовин із "Л/ДНР". Це питання принципу, - Кулеба

кулеба

Головна вимога РФ - щоб Україна розпочала прямі перемовини з найманцями "ЛНР" і "ДНР". Втім, за його словами, вони не відбудуться.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього не станеться, це питання принципу", - зауважив він.

За словами Кулеби, прямі переговори з бойовиками не передбачені мінськими угодами.

"Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними (З рф. - Ред.)", - сказав Кулеба.

Крім того, він зазначив, мета Росії полягає в тому, щоб у такий спосіб зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, позиціонуючи себе не як учасника конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде": Єрмак спростував інформацію про можливі перемовини з представниками ОРДЛО

Автор: 

перемовини (2997) росія (65908) Кулеба Дмитро (3604) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+38
Нет, мразь дыныровская, поздно разговоры разговаривать - вы позвали Путина, и потому хлебнёте по полной и рассчитаетесь за всё, что натворили. Никто русский язык не притеснял, это вы в войнушку решили поиграть, в "лоховской Хохляндии". Теперь страна уже не та. Из красивой девушки с венком и ленточками она превратилась в вашу страшную Смерть!
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27.01.2022 14:51
+29
а делегация ылдыынэр уже ехала в Париж..

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27.01.2022 14:28
+23
А кто убил 15 тысяч украинцев? Российские оккупанты и их наемники.
Ради чего? Ради имперских интересов "руssкого міра".
За 8 лет пора бы уже увидеть это.
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27.01.2022 15:38
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К титулам осла Оманского можно добавить "найпринципіальніший"
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27.01.2022 14:27 Відповісти
Слава Богу, что хоть сошлись на том, что Украина будет говорить с агрессором по поводу Донбасса, а ОРДЛО никто и зовут его никак и с ними брезгуют говорить. Поделом сепаратистам вонючим, возомнившим себя королевством и своих бандюков-руководителей королями.
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27.01.2022 15:06 Відповісти
так тут даже логически не зачем вести диалог с говном! насрала же рашка! смысл общаться с насратым? нужно общаться с тем, кто насрал
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27.01.2022 15:42 Відповісти
Ну рашисты же все таки поняли, что Украина уже 7 лет не желает говорить с сепаратистами и не будет. Поймут и то, что Украина не собирается воспринимать ОРДЛО как самостоятельные республики. Надоест может беситься у границ Украины и НАТО, да и деньги закончатся.
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27.01.2022 18:04 Відповісти
То вже пройдений етап, агресора вже цікавить не ордло, а Дніпро і Харків та Одеса. Про що з ним говорити?
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27.01.2022 16:35 Відповісти
Там не сепаратисти амлюди которие живут на захвачених териториях. Наши люди..Унижать их есть смисл только провокаторам
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27.01.2022 20:19 Відповісти
Та то такое,принцип это хорошо.Донбас и Луганск принимают в состав РФ.
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27.01.2022 16:25 Відповісти
свинорус.если б твоему хазяину ..уйлу стадо донбасян надо было то ужу б забрал
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27.01.2022 16:55 Відповісти
вася,ты не прав: ***** только лугандону хреном по губам поводил,
а брать к себе и не заикается
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27.01.2022 18:13 Відповісти
Уася, на швабру
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27.01.2022 20:30 Відповісти
а зі збройними формуваннями частин донецької і луганської обл?
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27.01.2022 14:27 Відповісти
это сказал только Кулеба. А что в реальности будет только одному предателю ермаку известно.
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27.01.2022 14:27 Відповісти
Отец Ермака - Борис Ермак- офицер ГРУ, жил и сейчас живет в РФ, сослуживец Козака.
Ермак продвигает интересы кремля и работает во вред Украине
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27.01.2022 15:06 Відповісти
ніколи вони разом не служили, не ті категорії. Діма служив строкову службу в Кіровограді, після поступив на юрфакт ЛГУ. В Кіровограді в ті часи базувалась бригада ОСназ ГРУ. В ті часи там служив батько Уткіна (вагнера) бо той народився в Кіровограді. А батько Ермака служив в торговому представництві в Афганістані завкадрами, це база ГРУ, там ходив у школу сам Андрюша, в ті часи там служили підполковник Патрушев з Ленінградського УКГБ і військовий перекладач, теперішній бізнес партнер батька Ермака, Він, як горський єврей, здорово просунувся в Нарішкіна по лінії Азербайджану бо є довіреною особою Аліева в СРВ. А послом там заправляв Б. Іванов, один із авторів вводу військ в Афганістан, вчитель і керівник О.Калугіна,теж ленінградець по народженню, сталінський чекіст, до того перший зам в ПГУ. А Козак після закінчення юрфаку крокував разом з Путіним. Не ті вагові категшоріїї. не ті.
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27.01.2022 20:08 Відповісти
снова пойдут в отпуск на 2 недели, что бы порешать все тихо
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27.01.2022 14:28 Відповісти
а делегация ылдыынэр уже ехала в Париж..

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27.01.2022 14:28 Відповісти
дякую поржал!
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27.01.2022 18:14 Відповісти
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27.01.2022 19:46 Відповісти
Пачіму ми тогда пірісталі па нім стрілять?
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27.01.2022 14:29 Відповісти
Поезжай на первую линию, узнаешь.
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27.01.2022 18:05 Відповісти
Какого солдата мать? И где находится 1я линия в курсе? И что такое ноль, наверное тоже?
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27.01.2022 20:33 Відповісти
та пусть на нашем полит шоу не раз люди заявят и обратятся на камеру к россии, что мол слушайте сюда! запомните раз и навсегда, запишите себе на лбах, что хватит зомбировать мантрой про переговоры с терористами лндр, что их не будет никогда и точка! хватит уже про это попой своей напрасно тарахтеть тугодумы, что неясного сказано ?!
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27.01.2022 14:29 Відповісти
Навіть не принципу. Зараз я в межах свого гаража оголошу гаражну народну республику і скажу щоб говорили зі мною.

Скажуть, що придурок

з ОРДЛО те ж саме
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27.01.2022 14:31 Відповісти
глубокая мысль, поддержую!
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27.01.2022 18:16 Відповісти
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27.01.2022 14:31 Відповісти
А не додав, цей беззубий немічний "міністр": - Але погодимось на вибори, на признання автономії, і зміну Конституції? Бо ніяк не реальне майбутнє, де вони там Масковію зігнуть і примусять підписати "мінські" на вимогах України. Хоча вже анонсують перемовини про зведення "трактування" мінських.
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27.01.2022 14:35 Відповісти
не хвилюйся так, Дмитро Кулеба-галичанiн, патріот України,нiколи не погодиться на капiтуляцiю
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27.01.2022 18:19 Відповісти
А з чого випливає, що він на щось впливає? Він взагалі не при ділах. Так. Час від часу щось бевкне. І то потім виявляється, що зовсім не те. Все Єрмак вирішує. Навіть не Зеля. Тільки інколи він сидить на прийомах з дипломатами. І то тільки тому, що на Заході не бажають з завгоспом сідати за стіл. Протокол поважають.
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27.01.2022 21:37 Відповісти
Кулеба - єдиний з української влади, хто має довірливі стосунки з Блімкеним.
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27.01.2022 19:51 Відповісти
и всё? второй язык во рту не поместится))
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27.01.2022 14:48 Відповісти
Нет, мразь дыныровская, поздно разговоры разговаривать - вы позвали Путина, и потому хлебнёте по полной и рассчитаетесь за всё, что натворили. Никто русский язык не притеснял, это вы в войнушку решили поиграть, в "лоховской Хохляндии". Теперь страна уже не та. Из красивой девушки с венком и ленточками она превратилась в вашу страшную Смерть!
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27.01.2022 14:51 Відповісти
Так он считай был вторым государственным, только зачем было его отменять как региональный на этих территориях 23.02.2014? меньше поводов было бы для поддержке...
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27.01.2022 15:11 Відповісти
А кто убил 15 тысяч украинцев? Российские оккупанты и их наемники.
Ради чего? Ради имперских интересов "руssкого міра".
За 8 лет пора бы уже увидеть это.
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27.01.2022 15:38 Відповісти
Коли нападали на Сакартвело, то там також мова відігравала якусь роль? Підтримка росії була лише тому, що розраховували на халяву. В усьому. Вірили в золоті гори.
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27.01.2022 15:40 Відповісти
Помечтай. А насчёт Сирии - будет тебе личная Сирия.
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27.01.2022 15:18 Відповісти
О войне в Украине мечтали только лугандоны и лугандонки, когда визжали "Путин, приди - Рассея, Рассея".
Теперь сглатывай.
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27.01.2022 15:25 Відповісти
в Одесі таке також було. Можна подивитися тут--------------------''

"Я xoчу, щoб вcі пoбaчили цe відeo. Щoб ті, xтo нe в куpcі oдecькиx cпpaв... коли бaгaтoтиcячний нaтoвп пpopocійcькиx aгpecивниx людeй кpoкувaлa вулицями Одecи...з пpaпopaми Рocії...Стaлінa..."
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28.01.2022 08:14 Відповісти
Чтобы убедиться, что это в основном приезжие, а не одесситы, их нужно идентифицировать.
Если там и была небольшая часть одесситов, то многие из них поменяли мнение. Они прекрасно понимают, что несёт с собой Россия. Примеров этого предостаточно.
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28.01.2022 13:43 Відповісти
Кончай у себя в лугандонии, курва
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27.01.2022 15:38 Відповісти
Ось я про це і кажу, терпіння закінчується і скоро ми за вас "кієвлянок" візьмемось

Війна все спише
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27.01.2022 17:43 Відповісти
Скажи, "киевлянка", как киевляне раньше называли Площадь Победы?
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27.01.2022 15:23 Відповісти
"Она" не скажет ))
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27.01.2022 15:39 Відповісти
Оно
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27.01.2022 20:35 Відповісти
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27.01.2022 16:33 Відповісти
Яка ти "києвлянка", їдь туди звідки приїхало, лаптєноге.
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27.01.2022 15:32 Відповісти
Абсолютно верно!!!!
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27.01.2022 20:34 Відповісти
Напомни ка, Кончита, што там просил Домбаз в 2013 том?
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27.01.2022 14:55 Відповісти
Ішь какой, язик йому захотілось, та ще й другий! Язик - це делікатес, його і в Україні не всі їдять. Біжи лапоть на скрепну, там тобі буде язик!
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27.01.2022 15:29 Відповісти
русский язык- ето лишь один из предлогов для оккупации Украины москальной ордой!
***** решил воскресить ссср и для етого он бы нашел еще кучу других предлогов!
так понятно?
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27.01.2022 18:24 Відповісти
Ще б пак, інакше ми зі зброєю захопимо владу і заарештуємо всіх вас за державну зраду
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27.01.2022 14:50 Відповісти
Де можна прочитати повний текст Мінських домовленостей.Цікаво про що там домовлювались за спинами українців.А то все чути що то одні то другі недотримуються домовленостей а яких із українців так ніхто і незнає.
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27.01.2022 14:55 Відповісти
Мінськи домовленостi ето лишь обходной маневр для того чтоб выиграть время у москальной орды и создать ВСУ и укрепить оборону
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27.01.2022 18:27 Відповісти
ЗНачить поставте кордон і забудьте про них даже прибацок янукович говорив з майданутими а потрібно як токаєв
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27.01.2022 14:56 Відповісти
ты пытаешься уравнять протестующих соблюдающих закон с сепарами-террористами.
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27.01.2022 15:01 Відповісти
Когда ВСУ возьмум под контроль границы с паРашей тогда и будем общаться с населением Украины в ОРДЛО по законам Украиныю И кто косячил, убивал, пытал ответят по суду... по закону. Вот тогда наговоримся с ними..
Ху..йло с захватившими школу в Беслане тоже почему то не общался!!!!
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27.01.2022 15:00 Відповісти
Він наказав душить газом 300 російських школярів, щоб нейтралізувати 9 чеченців, які вимагали не бомбити Чеченію.
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27.01.2022 16:13 Відповісти
***** русских не жалко-бабы еще нарожают
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27.01.2022 18:29 Відповісти
Мабуть скоро приберуть і "принціп", коли він один в їх(зе....в") тілки і залишився.!. Дожилися, прибрали все.....окрім принципа!!!
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27.01.2022 15:05 Відповісти
Это вопрос не "принципу" , а признания ордло и освободить ********* от ответственности
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27.01.2022 15:05 Відповісти
Про це сказали ще 2015 року. Невже щороку ще по 10 разів треба повторювати з розумним виглядом? І про воду до Криму вже сказали, що її не буде. Ні, знайдеться якесь чувирло, яке і з цього приводу щось говоритиме з розумним виглядом. Великі вершителі доль!
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27.01.2022 15:18 Відповісти
Це питання існування країни, а не ваші дебільні принципи. Підпишите щось, чи десь зустрінетесь - то там і залишитеся.
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27.01.2022 15:27 Відповісти
Посмотрим правде в глаза!! Дело ведь не только в принципах. Чисто с тактической точки зрения и мира политиканства власти не выгодно чтобы война закончилась.......Вопервых, когда люди находятся в ожидании войны, они не думают о текущих социально-экономических проблемах, повышении цен и налогов и просчетах власти, на войну списывается все...... Во вторых, любая война заканчивается конструктивными мирными переговорами, а власть боится что радикалы любые переговоры будут трактовать как предательство и "зраду", и после этого возможет еще один Майдан........................Вывод такой: Воевать с ОРДЛО и Рашкой сейчас выйгодно всем кроме матерей и жен пацанов погибших в этой гибридной войне.
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27.01.2022 16:09 Відповісти
О чьей власти гутаришь?
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27.01.2022 20:39 Відповісти
раха грозит нам войной, прямо об этом заявляет и демонстрирует, ствят ультиматумы западу иначе они нападают на нас полноценно, НО при этом у нас "внутренний конфликт" и говорить мы должны с лугандоном? Я вот н емогу понять, для кого этот трагифарс? Всемже четко и ясно понятно, что где, когда и кто инициатор... Для кого спектакль?
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27.01.2022 16:18 Відповісти
Тільки велика війна може покласти край гібридній, і тоді наступить справжній мир, а не гібридний. А без великої війни тягнутися таке протистояння буде ще десятиліттями і миру ніколи не буде ні в Україні, ні на Заході. Ще треба видворити росіян звідси з їхнім агресивним язиком, бо це все тільки через них.
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27.01.2022 16:25 Відповісти
прочиталось :
Украина не будет вести переговоры с лгб/т
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27.01.2022 17:15 Відповісти
А у вас там повальное лгбт, на свинособакии то
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27.01.2022 20:40 Відповісти
я не буду вести переговоры питарам ерва
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27.01.2022 21:03 Відповісти
вообще то не стоит быть тупым таким и понять юмор в том что дырляндию выставляют как лгбт или тебе за лгбт обидно так сказать за своих сердце(жопа) болит?
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27.01.2022 21:05 Відповісти
«Ключевым вопросом» кремлевский Козак назвал прямой диалог между Киевом и Донбассом, но представители т.н. Донбасса являются гражданами России.

Но зачем Украине разговаривать с мелкими гражданами России самовольно представляющими районы Украины? Украина готова разговаривать с гражданами России только в звании "президент России"
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27.01.2022 17:29 Відповісти
Минские соглашения подписаны неизвестно кем и не ратифицированы Врадой и Госдурой. , подписаны пенсионером Кучмой и какими-,то двумя бомжами из РФ и ОБСЕ.

Их надо скрутить трубочкой и засунуть в задницу всем, кто о них переживает и пережевывает. А есть еще Будапештский меморандум - подписаный официальными лицами и лидерами страны. США Британия, Рассия. Рашка выполняй.
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27.01.2022 19:23 Відповісти
Головне тепер донести цю "принципову позицію" до Зеленського і Єрмака.
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27.01.2022 19:48 Відповісти
А зеленский это что???
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28.01.2022 03:55 Відповісти
Кулеба!!! Да Ермак продвигает завуалированно прямые переговоры с террористами через совместную комиссию по нарушению режима прекращения огня.
Главное для Ермака посадить за стол представителей Украины с террористами днр лнр.

Ермака слил французким СМИ, человек находящейся рядом с Макроном, он сообщил, что Ермак пытается перехитрить украинское общество, а это реальное предательство.
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27.01.2022 20:13 Відповісти
На мінських угодах красуються підписи Пороха, Путіна, Меркель і Оланда. Потім Путін, зрозумів, після ООН, що зморозив не те, і почалася тяганина. А зелень прийшла до влади, з порога визнала Мінські угоди "ворожими" і почала вальсувати з Патрушевим, Козаком і т.д. А в Парижі було весело, а тепер навіть кетайці сказали читайте мінські угоди і всі пункти, а там підпис Вольдемара. Ну тут і зелені крупно ..... Ермак,як умудренній Юстас, уже в Парижі сказав, що в Україні лютують ворожі сили, які проти миру. А тут Кулеба, вставив пять копійок, хер будемо вести переговори з обсургентами. І раза дует безперервно пише відосик. буба, не дивися вгору, бога для тебе немає. А слуг правильно відправив у відпустку, бо ще будуть ляпати якусь ахінею, монолдітність розвалиться.
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27.01.2022 20:25 Відповісти
А тем временем информация от канала Генерал СВР -

Полученные вчера письменные ответы США и НАТО на ультимативные требования российского руководства по условиям безопасности, как их понимает президент России Владимир Путин, это, безусловно, послание на три известные буквы . В мягкой форме, с предложением обсуждать те вопросы, которые российское руководство считает второ- и третьестепенными, но посыл очевиден. Причём сам Путин ожидал, что всё будет гораздо мягче и думал, что будет готовность, как минимум, обсуждать некоторые ключевые вопросы. Поэтому вчера Путин выразил министру иностранных дел Лаврову досаду и разочарование откровенными отказами США и НАТО. На сегодня и завтра готовятся опять совещания с силовым и военным блоком плюс МИД. Близкие к президенту люди говорят, что ему пора открыто выразить свою позицию по этому вопросу. Мы уже рассказывали, что готов текст обращения президента к Федеральному собранию в духе сталинского "Братья и сестры" с призывом объединиться и победить врага. Вчера обсуждали возможные даты послания в таком духе в свете полученных отказов.
Немного приободрил вчера президента доклад Дмитрия Козака по итогам встречи советников в нормандском формате. Козак доложил, что представитель Украины Андрей Ермак взял паузу для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским согласования возможности прямых переговоров с представителями ЛДНР и признания автономного статуса этих территорий. По мнению Козака, украинская сторона, возможно, готова на существенные уступки по реализации минских договоренностей в интерпретации российского руководства. Козак отметил слова Ермака о том, что Зеленский будет готов на существенные уступки, если это снимет напряженность и конфронтацию. Доклад Козака также будет сегодня обсуждаться на совещании в режиме видеоконференции.

Что-то не сходится...((
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27.01.2022 21:52 Відповісти
"...возможности прямых переговоров с представителями ЛДНР и признания автономного статуса этих территорий...."(С) - а вот это
категорически недопустимо!!

Не нужна Украине эта раковая опухоль с мерзким запахом якутских скульптур.
Иначе Украина будет уничтожена.
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28.01.2022 07:43 Відповісти
Только Кулеба, единственный, кто отстаивает интересы Украины! Ему респект!
Но эти двое ⬇️ братьев по духу, разуму и культуре, могут попытаться загнать нас в "руSSкий мир"☢✝
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28.01.2022 03:53 Відповісти
Какие там переговорьІ с лугандонами.
Там третья часть боевиков, в которьІх руки в крови по локти, третья часть пенсионеров-совков, которьІе мечтают жить в СССР, третья часть бандитов, пьяниц и наркоманов. С кем там вести переговорьІ? Кроме того, 600 тьІсяч лугандонов получили русские паспорта, считай стали гражданами ерефии,
И что дальше ? Сразу украинцев лугандоньІ полюбят? Нет конечно.
Пусть их россия признает и кормит, потому как разграбила и все вьІвезла в ерефию.
Єто будет непосильная ноша для украинского бюджета.
Смоглит же финьІ жить без Карелии, а єто треть Финляндии, могут же жить немцьІ без Кенигсберга, да и японцьІ не бедствують без курильских островов. А расползется паРашстан по швам, вот тогда каждьІй заберет свое, оставив ордьІнцев голозадьІми.
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28.01.2022 08:42 Відповісти
Знаєте, є два варіанти виходу з ситуації.
1 Відпустити разом з територією так звані ЛНР і ДНР. Це найпростіший варіант.
2. Звернутися до жителів так званих ДНР і ЛНР з заявою, як Україна планує їх інтегрувати.
Людей можна поділити на три групи:
- люди які воювали проти України і залишаються вірні своїм принципам. Вони захочуть виїхати в Росію.
- Люди, які воювали проти України і зрозуміли, що то була велика помилка.
- Люди, які нейтральні в цій війні.
- люди, які проукраїнські але мовчали,бо боялися.
Тому повинно чітко і ясно все це описано в законі.
Це не просто.
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28.01.2022 09:39 Відповісти
 
 