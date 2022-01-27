Україна не вестиме перемовин із "Л/ДНР". Це питання принципу, - Кулеба

Головна вимога РФ - щоб Україна розпочала прямі перемовини з найманцями "ЛНР" і "ДНР". Втім, за його словами, вони не відбудуться.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього не станеться, це питання принципу", - зауважив він.

За словами Кулеби, прямі переговори з бойовиками не передбачені мінськими угодами.

"Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними (З рф. - Ред.)", - сказав Кулеба.

Крім того, він зазначив, мета Росії полягає в тому, щоб у такий спосіб зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, позиціонуючи себе не як учасника конфлікту.

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