РНБО запровадила санкції проти російського дизайнера Лебедєва, який підтримував агресію проти України та відвідував окупований Донбас, - Держкомтелерадіо

За ініціативою Держкомтелерадіо Рада національної безпеки і оборони України розглянула внесену пропозицію МКІП та ухвалила рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо російського бізнесмена та дизайнера Артемія Лєбєдєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.

Через Єдиний державний портал адміністративних послуг до Держкомтелерадіо надійшло 34 заяви одного з суб’єктів господарювання про видачу дозволів на ввезення на митну території України видань, випущених у світ російським видавцем ТОВ "Студія Артемія Лебедєва".

Водночас з відкритих джерел відомо, що генеральний директор та власник видавництва Артемій Лебедєв є затятим українофобом, який послідовно підтримує російську агресію проти України, з 2014 року розповсюджує фейки про російсько-українську війну, публічно схвалює окупацію українського Криму, не визнає територіальну цілісність нашої держави.

"Наприкінці квітня 2016 року Лебедєв без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України відвідував території Луганської та Донецької областей, що перебувають під контролем терористів, ФСБ та збройних сил Російської Федерації, внаслідок чого Центром "Миротворець" був внесений до бази даних осіб підозрюваних у скоєнні злочинів проти громадської безпеки", - йдеться в повідомленні.

За незаконне відвідування окупованого Росією Криму та непідконтрольних українській владі територій Донбасу Лебедєв отримав у 2017 році від Служби безпеки України заборону на в’їзд в Україну терміном на 5 років.

"За таких обставин видачу дозволів на ввезення видавничої продукції, виготовленої за участі зазначеної особи, Держкомтелерадіо вважав неприпустимим, тому звернувся з проханням до Міністерства культури та інформаційної політики України порушити перед Радою національною безпеки і оборони питання щодо застосування до А.А. Лебедєва персональних санкцій", - йдеться в повідомленні.

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