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РНБО запровадила санкції проти російського дизайнера Лебедєва, який підтримував агресію проти України та відвідував окупований Донбас, - Держкомтелерадіо

РНБО запровадила санкції проти російського дизайнера Лебедєва, який підтримував агресію проти України та відвідував окупований Донбас, - Держкомтелерадіо

За ініціативою Держкомтелерадіо Рада національної безпеки і оборони України розглянула внесену пропозицію МКІП та ухвалила рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо російського бізнесмена та дизайнера Артемія Лєбєдєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.

Через Єдиний державний портал адміністративних послуг до Держкомтелерадіо надійшло 34 заяви одного з суб’єктів господарювання про видачу дозволів на ввезення на митну території України видань, випущених у світ російським видавцем ТОВ "Студія Артемія Лебедєва".

Водночас з відкритих джерел відомо, що генеральний директор та власник видавництва Артемій Лебедєв є затятим українофобом, який послідовно підтримує російську агресію проти України, з 2014 року розповсюджує фейки про російсько-українську війну, публічно схвалює окупацію українського Криму, не визнає територіальну цілісність нашої держави.

"Наприкінці квітня 2016 року Лебедєв без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України відвідував території Луганської та Донецької областей, що перебувають під контролем терористів, ФСБ та збройних сил Російської Федерації, внаслідок чого Центром "Миротворець" був внесений до бази даних осіб підозрюваних у скоєнні злочинів проти громадської безпеки", - йдеться в повідомленні.

За незаконне відвідування окупованого Росією Криму та непідконтрольних українській владі територій Донбасу Лебедєв отримав у 2017 році від Служби безпеки України заборону на в’їзд в Україну терміном на 5 років.

"За таких обставин видачу дозволів на ввезення видавничої продукції, виготовленої за участі зазначеної особи, Держкомтелерадіо вважав неприпустимим, тому звернувся з проханням до Міністерства культури та інформаційної політики України порушити перед Радою національною безпеки і оборони питання щодо застосування до А.А. Лебедєва персональних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова включити "Північний потік - 2" до санкційного списку проти РФ, - Бербок

Автор: 

Держкомтелерадіо (81) росія (65908) санкції (12064) РНБО (2293)


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Топ коментарі
+5
Займіться Демченком Р. слуги, мать вашу !
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27.01.2022 16:29
+5
Когда будут санкции против гетьманцева,бывшего помощника агента лубянки находящегося в моцкве и под американскими санкциями.
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27.01.2022 16:29
+4
А про зрадників на всіх гілках влади знов забули...
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27.01.2022 16:24
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А про зрадників на всіх гілках влади знов забули...
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27.01.2022 16:24 Відповісти
Займіться Демченком Р. слуги, мать вашу !
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27.01.2022 16:29 Відповісти
Когда будут санкции против гетьманцева,бывшего помощника агента лубянки находящегося в моцкве и под американскими санкциями.
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27.01.2022 16:29 Відповісти
ну всё,теперь точно кацапы войска отведут
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27.01.2022 16:30 Відповісти
Серйозний орган,відчуваеться розмах і рішучість,пора за Пороха браться!
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27.01.2022 16:32 Відповісти
Більш РНБО нема чім зайнятися?
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27.01.2022 16:47 Відповісти
СНБО ещё не протрезвели после новогодних гулянок и путешествий и фестиваль продолжается
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27.01.2022 16:58 Відповісти
Лебедєв публічно підтримав анексію Криму. А під час Революції гідності звільняв зі своєї компанії співробітників, які допомагали Майдану
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27.01.2022 17:13 Відповісти
Начинать надо не с дизайнера.ОП-кишит предателями...
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27.01.2022 16:54 Відповісти
артемій тетянович
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27.01.2022 16:56 Відповісти
А за кольором волосся не видно, що він не зовсім в адекваті?
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27.01.2022 17:10 Відповісти
Тоді вже й сайт цього дизайнера заблокуйте: www.tema.ru
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27.01.2022 17:02 Відповісти
Ого тут крепкі експерти в коментарях зібрадись)))
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27.01.2022 17:05 Відповісти
а сказати, що хотіло?
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27.01.2022 19:35 Відповісти
Гетьманцева вони не можуть?
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27.01.2022 17:16 Відповісти
Когда же, зеленые мрази, введете санкции против расейки, бесноватых путина, лаврова, киселева, попова, толстого, маркова, матвиенко, кадыркова, жириновского, лукашенко и прочей расеянской швали ???
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27.01.2022 17:21 Відповісти
На Генсбура похож
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27.01.2022 18:07 Відповісти
На маманьку свою- Татьяну Толстую похож. Быдловатую "графиню"
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27.01.2022 19:11 Відповісти
Батенька, да вы антисемит !
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27.01.2022 20:04 Відповісти
Да я ,вроде как, матушка... Этот парень к евреям пусть не подходит на пушечный выстрел- русское быдло.
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27.01.2022 20:58 Відповісти
Ах, эта гендерная близорукость! В наши неоднозначные времена Еленой может назваться любой свободный человек с первичными и вторичными признаками на выбор
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27.01.2022 23:19 Відповісти
Договорились! Отныне Colt для меня - милая девчушка-тинейджер.
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28.01.2022 07:32 Відповісти
Лебедев разработал логотип Яндекса и схему метро Москвы -
ну как можно не ценить такие заслуги перед человечеством ?
Очень ********* госзаказы.
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27.01.2022 20:27 Відповісти
Да похер на этого ******** ЛЕБЕДЕВА!! ГДЕ САНКЦИИ ПРОТИВ МУРАЕВСКОЙ ПОМОЙКИ телеАнала НАШ?!?!....Стерненко призывает выйти на страйк на 10.35 тайм код
https://youtu.be/ds3AjGt10zM https://youtu.be/ds3AjGt10zM

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28.01.2022 00:11 Відповісти
 
 