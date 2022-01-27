Росія розраховує внаслідок гібридних дій підірвати оборону України зсередини, - Залужний
Росія робить розрахунок на політичну та економічну кризи з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Про це на конференції "Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози" заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Противник не досягнув своїх цілей. Особисто я вважаю, що противник робить, очевидно, свій розрахунок на те, що внаслідок гібридних дій, насамперед через політичний конфлікт і економічні проблеми, вони можуть підірвати оборону України зсередини", - сказав Залужний.
Також головнокомандувач ЗСУ відзначив пасивність ООН та ОБСЄ у питанні підтримки стримуючих безпекових норм і механізмів.
"Пробудилася агресія, пробудилася нетерпимість, людство фактично відмовляється від стримуючих норм і механізмів. Чому? Тому що, на мою суб’єктивну думку, Організація Об’єднаних Націй, вона не працює для того, щоб ці механізми підтримувати. На мою особисту думку, дійсно, я б сказав, що не зовсім відіграє ту роль, яку необхідно відігравати такій організації, як, припустімо, ОБСЄ", - зауважив Залужний.
Також він торкнувся тенденції сучасної безпекової архітектури світу в умовах гібридної агресії.
"Чітко бачимо, що таке поняття, як повага до суверенітету та непорушності кордонів, вони вже стали просто пустими словами в сучасному світі, на жаль. Отже, нас повертають у світ, де, дійсно, ми приходимо до того, що в сучасному світі буде панувати лише право сильного", - додав Залужний.
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варто було б провести там хімічну атаку діхлофосом
Заносьте нового ,цей вже всьо....
(та й не комільфо називати "противником" того,хто тебе на посаду призначив).
лучше бы рассказал, что нового полезного в ЗСУ сделано за последнее время
как там с соляркой дела, все ли деньги бойцам выплатили
зарзная это Зе-волна
Вместо того чтобы констатировать печальные факты, нужно давать ответку.
Головне що не Порох ? Дебільна логіка від якої розвалюється країна.
Порох робив багато помилок, але він був за Україну в ЄС, а не за Малоросію і
зміцнював ЗСУ, не все так було гладко але беручи до уваги кількість КДБ/ ФСБних
агентів у владі України то було ще файно. Зараз же ці агенти відкрито керують
Україною.
СМОТРИТЕ ВСЕ - это реально тупо парашник!
Вон, Кригсмаринер уже тупо свалил.....(в Грязьпром?) за комментарий про политику.
так шо... х.з. чем наш Глав.., да не тот, Глав Нач.Шт. занимается то...
схерали он политику комментирует если есть там Грублик, Кругляк, Снуфрик и прочие экспэрды?....
ну да, у меня баб Валя есть недалеко, лучше бы она говорила вместо этих кто должен заниматься "военкой"
Илон вроде сказал.
да я и по истории вижу то.
и плюс - Украина эту ......ню вскормила, а теперь плачет.
тинк эбаут ит.
ну реально то. шоб не нервироваться то
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk
https://mobile.twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1486684650982551552 4 ч
"Слуга народу" Мазурашу виступив за нейтралітет і позаблоковість України. Мазурашу на (еге ж, у риму...)
Разрушенные ракетными обстрелами территории?
А может все таки ему нужна Украина под своим полным контролем, и чтобы украинские рабочие делали для него баллистические ракеты, потому что свои наноболты на спутниках они забивают нанокувалдами?
А может ему нужны силовые установки Николаева для кораблей, потому что сделанные в Питере, когда дают полный ход, то они быстро выходят из строя?
А может ему нужен работающий на него Мотор Сич, потому что двигатели, сделанные на Питерском заводе имеют гораздо меньший ресурс работы, чем Запорожские?
Ну и так далее.
А могут ли захватить танковыми армадами? Нет, благодаря очень своевременной поставки ПТРК Британией, да еще и в количестве, практически равном всем наличным у Путлера танкам.
А пехоты у нас даже больше.
Потому поднимаем экономику, не даем команде Зеленского злоупотреблять властью - например не дать ему продать наши ПГХ, а Слуги уже протянули закон, который это разрешает.
Как жить? Ну тут услышал от кого-то на ток-шоу. Люди живут на склонах гор и всегда готовы к сходу лавины. Люди живут возле реки и знают, что может быть наводнение. Я бы добавил, что люди в Неаполе живут недалеко от вулкана. А если вспомнить японцев, для которых землетрясение и цунами далеко не редкость - но ведь живут!!!