Росія розраховує внаслідок гібридних дій підірвати оборону України зсередини, - Залужний

Росія робить розрахунок на політичну та економічну кризи з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це на конференції "Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози" заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Противник не досягнув своїх цілей. Особисто я вважаю, що противник робить, очевидно, свій розрахунок на те, що внаслідок гібридних дій, насамперед через політичний конфлікт і економічні проблеми, вони можуть підірвати оборону України зсередини", - сказав Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ відзначив пасивність ООН та ОБСЄ у питанні підтримки стримуючих безпекових норм і механізмів.

"Пробудилася агресія, пробудилася нетерпимість, людство фактично відмовляється від стримуючих норм і механізмів. Чому? Тому що, на мою суб’єктивну думку, Організація Об’єднаних Націй, вона не працює для того, щоб ці механізми підтримувати. На мою особисту думку, дійсно, я б сказав, що не зовсім відіграє ту роль, яку необхідно відігравати такій організації, як, припустімо, ОБСЄ", - зауважив Залужний.

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Також він торкнувся тенденції сучасної безпекової архітектури світу в умовах гібридної агресії.

"Чітко бачимо, що таке поняття, як повага до суверенітету та непорушності кордонів, вони вже стали просто пустими словами в сучасному світі, на жаль. Отже, нас повертають у світ, де, дійсно, ми приходимо до того, що в сучасному світі буде панувати лише право сильного", - додав Залужний.