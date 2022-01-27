УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 005 40

Росія розраховує внаслідок гібридних дій підірвати оборону України зсередини, - Залужний

Росія розраховує внаслідок гібридних дій підірвати оборону України зсередини, - Залужний

Росія робить розрахунок на політичну та економічну кризи з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це на конференції "Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози" заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Противник не досягнув своїх цілей. Особисто я вважаю, що противник робить, очевидно, свій розрахунок на те, що внаслідок гібридних дій, насамперед через політичний конфлікт і економічні проблеми, вони можуть підірвати оборону України зсередини", - сказав Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ відзначив пасивність ООН та ОБСЄ у питанні підтримки стримуючих безпекових норм і механізмів.

"Пробудилася агресія, пробудилася нетерпимість, людство фактично відмовляється від стримуючих норм і механізмів. Чому? Тому що, на мою суб’єктивну думку, Організація Об’єднаних Націй, вона не працює для того, щоб ці механізми підтримувати. На мою особисту думку, дійсно, я б сказав, що не зовсім відіграє ту роль, яку необхідно відігравати такій організації, як, припустімо, ОБСЄ", - зауважив Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз ми маємо справу з армією РФ, що налічує майже мільйон військовослужбовців, - Залужний

Також він торкнувся тенденції сучасної безпекової архітектури світу в умовах гібридної агресії.

"Чітко бачимо, що таке поняття, як повага до суверенітету та непорушності кордонів, вони вже стали просто пустими словами в сучасному світі, на жаль. Отже, нас повертають у світ, де, дійсно, ми приходимо до того, що в сучасному світі буде панувати лише право сильного", - додав Залужний.

Автор: 

росія (65908) Залужний Валерій (726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Звичайно,бо гниди та відверті зрадники й надалі залишаються на усіх гілках влади в Україні.Нажаль...
показати весь коментар
27.01.2022 17:46
+10
ну так. І перший пункт - всадовити в крісло президента безмозглого осла.
показати весь коментар
27.01.2022 18:02
+9
от зря Залужный ООН критикует, не его это дело.

лучше бы рассказал, что нового полезного в ЗСУ сделано за последнее время

как там с соляркой дела, все ли деньги бойцам выплатили

зарзная это Зе-волна
показати весь коментар
27.01.2022 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно,бо гниди та відверті зрадники й надалі залишаються на усіх гілках влади в Україні.Нажаль...
показати весь коментар
27.01.2022 17:46 Відповісти
А что им стараться! Наш мудрый нарид уже в 19 все сделал!!
показати весь коментар
27.01.2022 17:58 Відповісти
пане Головнокомандуючий, гібрідні ЗЕ-льоні мутанти засіли на Банковій!

варто було б провести там хімічну атаку діхлофосом
показати весь коментар
27.01.2022 19:17 Відповісти
Шёл восьмой год войны...
показати весь коментар
27.01.2022 17:46 Відповісти
ООН і ОБСЄ винне...
Заносьте нового ,цей вже всьо....
(та й не комільфо називати "противником" того,хто тебе на посаду призначив).
показати весь коментар
27.01.2022 17:51 Відповісти
зменшувати кількість населення і народжуваність їм вже вісім років вдається непогано - гібридними методами.Навіщо воювати?
показати весь коментар
27.01.2022 17:51 Відповісти
от зря Залужный ООН критикует, не его это дело.

лучше бы рассказал, что нового полезного в ЗСУ сделано за последнее время

как там с соляркой дела, все ли деньги бойцам выплатили

зарзная это Зе-волна
показати весь коментар
27.01.2022 17:52 Відповісти
З справами в ЗСУ повний кабздц. Уявляєте, за 2021 рік ЗСУ піднялися лише на три сходинки у рейтингу армій світу. з 25 на 22 місце. Обігнали лише збройні сили Канади і Польщі.
показати весь коментар
27.01.2022 18:47 Відповісти
Краще розкажи, як там у Мухосранську, на твоїй батьківщині!
показати весь коментар
26.02.2022 00:54 Відповісти
Якщо буде Майдан, то це буде гібридна дія Московії ?
показати весь коментар
27.01.2022 17:54 Відповісти
Гоподин Залужный, при всем уважении к Вам. Подорвать Украину из середины у путина не выйдет никак. Украина едина ,как никогда. И я считаю, что одним из факторов единения украинского народа является имперская политика российского государства и её царя-антихриста.
показати весь коментар
27.01.2022 17:57 Відповісти
Про шпигунів і консерви нічого не каже. З цим все добре?
показати весь коментар
27.01.2022 17:59 Відповісти
ну так. І перший пункт - всадовити в крісло президента безмозглого осла.
показати весь коментар
27.01.2022 18:02 Відповісти
...в крісло ворога да й ще з мізками
показати весь коментар
27.01.2022 18:31 Відповісти
А зелена вражина робить все щоб нас не взяли до НАТИ.
показати весь коментар
27.01.2022 18:21 Відповісти
Как известно, в таких случаях лучшая стратегия - око за око, зуб за зуб.
Вместо того чтобы констатировать печальные факты, нужно давать ответку.
показати весь коментар
27.01.2022 18:30 Відповісти
У нас наверху гібрідна ДРГ - Зе це гібрід малороса і клоуна

Головне що не Порох ? Дебільна логіка від якої розвалюється країна.
Порох робив багато помилок, але він був за Україну в ЄС, а не за Малоросію і
зміцнював ЗСУ, не все так було гладко але беручи до уваги кількість КДБ/ ФСБних
агентів у владі України то було ще файно. Зараз же ці агенти відкрито керують
Україною.
показати весь коментар
27.01.2022 18:33 Відповісти
Просто идиотов надо лишать права жизни на Земле.
показати весь коментар
27.01.2022 18:33 Відповісти
бот, ты достал уже.
СМОТРИТЕ ВСЕ - это реально тупо парашник!
показати весь коментар
27.01.2022 18:35 Відповісти
Вроде бы военные - "зась". шоб комментировать политику.
Вон, Кригсмаринер уже тупо свалил.....(в Грязьпром?) за комментарий про политику.
так шо... х.з. чем наш Глав.., да не тот, Глав Нач.Шт. занимается то...
схерали он политику комментирует если есть там Грублик, Кругляк, Снуфрик и прочие экспэрды?....
ну да, у меня баб Валя есть недалеко, лучше бы она говорила вместо этих кто должен заниматься "военкой"
показати весь коментар
27.01.2022 18:34 Відповісти
Я извинюсь конечно, но новогодний месяц отдыха и путешествий непонятно на каком основании депутатов и остальных наших гавно-чиновников, когда войска бункерного на границе - это чьи происки? Почему американские конгрессмены в Киеве, а украинские депутаты НЕ в Украине?... Кабмин и РНБО чем занимаются и это чьи коварные планы? Есть ли ещё примеры в истории столь безмозглого поведения накануне как минимум провокаций, а как максимум полномасштабной войны?
показати весь коментар
27.01.2022 18:34 Відповісти
кстати, "доля" есть....
Илон вроде сказал.
да я и по истории вижу то.
и плюс - Украина эту ......ню вскормила, а теперь плачет.
тинк эбаут ит.
ну реально то. шоб не нервироваться то
показати весь коментар
27.01.2022 18:37 Відповісти
та шо непонятно - депутаты решили голову в песок а раз войск из песка не видно - значит безопасно
показати весь коментар
27.01.2022 18:47 Відповісти
вы там смотрите в ОБА! на охрану дорогой военной помощи джавелинов и другого оружия дорогостоящего так нужного для защиты страны наконец то скопившегося от разных стран...назначте на охрану проверенных военных людей на охрану складов, чтобы никакая падла не думала там и на секунду подремать! а то скоты проспят снова подрывы и поджоги и дроны со взрывчатками..... да и вообще не свозите всё в одно место, оно должно быть развезено немедленно на передовые..ато все такие мудрые... генералисимусы а бывает мозг отсутствует...((
показати весь коментар
27.01.2022 18:40 Відповісти
Если зебилы сами не сдадутся, никто ничего взорвать параше не даст. Впрочем, как и зебилам сдаться. Чернозём что из парашников, что из зебилов с жопоблоками будет одинаковым.
показати весь коментар
27.01.2022 18:43 Відповісти
Ихтамнет диванный, олень, опричем тут зебилы? Методичка не так написана!
показати весь коментар
26.02.2022 00:56 Відповісти
Один дебиловатый откликнулся. Зебил и на войне остаётся зебилом.
показати весь коментар
26.02.2022 11:42 Відповісти
коли з лісу визирнули вовки вівці обрали собі за захисника - барана
показати весь коментар
27.01.2022 18:44 Відповісти
С нашим гибридным преЗЕдентом росии вообще ничего не нужно делать... он сам всё развалит изнутри тщательно превращая Украину в Венесуэллу
показати весь коментар
27.01.2022 18:45 Відповісти
якщо в Верховні Зраді, а не в тюрьмі, сидять такі як "нардепи Рабінович і Ківа, значить в Україні немає СБУ і влади взагалі.
показати весь коментар
27.01.2022 19:00 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 19:10 Відповісти




Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

https://mobile.twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1486684650982551552 4 ч



"Слуга народу" Мазурашу виступив за нейтралітет і позаблоковість України. Мазурашу на (еге ж, у риму...)
показати весь коментар
27.01.2022 19:54 Відповісти
кацапия хочет...это понятно, а что хочет нелох?
показати весь коментар
27.01.2022 20:14 Відповісти
А что может хотеть от Украины Путлер?
Разрушенные ракетными обстрелами территории?
А может все таки ему нужна Украина под своим полным контролем, и чтобы украинские рабочие делали для него баллистические ракеты, потому что свои наноболты на спутниках они забивают нанокувалдами?
А может ему нужны силовые установки Николаева для кораблей, потому что сделанные в Питере, когда дают полный ход, то они быстро выходят из строя?
А может ему нужен работающий на него Мотор Сич, потому что двигатели, сделанные на Питерском заводе имеют гораздо меньший ресурс работы, чем Запорожские?

Ну и так далее.

А могут ли захватить танковыми армадами? Нет, благодаря очень своевременной поставки ПТРК Британией, да еще и в количестве, практически равном всем наличным у Путлера танкам.
А пехоты у нас даже больше.

Потому поднимаем экономику, не даем команде Зеленского злоупотреблять властью - например не дать ему продать наши ПГХ, а Слуги уже протянули закон, который это разрешает.

Как жить? Ну тут услышал от кого-то на ток-шоу. Люди живут на склонах гор и всегда готовы к сходу лавины. Люди живут возле реки и знают, что может быть наводнение. Я бы добавил, что люди в Неаполе живут недалеко от вулкана. А если вспомнить японцев, для которых землетрясение и цунами далеко не редкость - но ведь живут!!!
показати весь коментар
27.01.2022 21:28 Відповісти
руками переговорщиков. которых усадят за стол с гауляйтерами ОРДиЛО.
показати весь коментар
27.01.2022 22:40 Відповісти
Через економічні проблеми, а саме через Гетьманцева - агента ФСБ!
показати весь коментар
28.01.2022 00:23 Відповісти
 
 