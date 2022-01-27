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Новини Війна
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На Луганщині військовослужбоці ЗСУ змусили відступити російську ДРГ, - пресцентр ОС

На Луганщині військовослужбоці ЗСУ змусили відступити російську ДРГ, - пресцентр ОС

Станом на 17.00 27 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксована 1 збройна провокація з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців ЗСУ ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Також дивіться: "Збройні формування окремих районів Донецької і Луганської областей України", - представник РФ в "нормандській четвірці" Козак після зустрічі в Парижі змінив риторику і уникнув назв "ЛНР" та "ДНР". ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+48
надо было херануть чем-то тяжелым, чтобы они навечно отступили во временно окупированную землю
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27.01.2022 17:57
+44
ЗСУ-вдячність,шана та повага...
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27.01.2022 17:54
+42
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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27.01.2022 18:02
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ЗСУ-вдячність,шана та повага...
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27.01.2022 17:54 Відповісти
ворог відмовився від своїх намірів та та закопався на 2 метри
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27.01.2022 17:56 Відповісти
надо было херануть чем-то тяжелым, чтобы они навечно отступили во временно окупированную землю
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27.01.2022 17:57 Відповісти
та низзя ж
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27.01.2022 18:54 Відповісти
так потом бы и сказали, шо они сами навечно, а мы тут нипричом
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27.01.2022 20:42 Відповісти
все верно ихтамнеты же
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27.01.2022 21:03 Відповісти
Звичайно, не можна. Краще спалити.
Бо інакше кацапів почнуть гризти хробачки - у результаті зафоршмачаться, тобто це будуть уже не хробачки, а півні зашкварені. Потім хтось тих хробакопівнів накопає і наловить риби, не знаючи, що то вже не риби, а півнів повне відро. Уявіть, що буде з людьми, які поїдять тієї риби...
Ось така ентропія зашквару 🐔🐔🐔
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28.01.2022 01:46 Відповісти
вот это фантазия
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28.01.2022 03:59 Відповісти
Слава ЗСУ!
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27.01.2022 18:00 Відповісти
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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27.01.2022 18:02 Відповісти
Замочить то чего постеснялись?!
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27.01.2022 18:04 Відповісти
Начинается прощупывание.. в ожидании окончания " праздника старшего китайского брата".
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27.01.2022 18:05 Відповісти
Слава ЗСУ!
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27.01.2022 18:08 Відповісти
А всетаки потрібно було підпустити та повернути їх в землю,але не глибоко щоб собаки розгребли.
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27.01.2022 18:13 Відповісти
Радует единство комментаторов.
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27.01.2022 18:18 Відповісти
Это хорошо, что шуганули и заставили отступить. А дать зайти и повязать - не пытались?
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27.01.2022 18:21 Відповісти
Увидел кацапа-****! Хлопцы не нарушили принципа.
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27.01.2022 19:01 Відповісти
мы на своей земле
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27.01.2022 21:37 Відповісти
Да видать побоялись...
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27.01.2022 22:21 Відповісти
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27.01.2022 18:22 Відповісти
Интересно, откуда эта фотография, и есть ли оригинал..
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27.01.2022 19:01 Відповісти
а тобі то що козліна, радій що не ти там, але тимчасово
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27.01.2022 21:18 Відповісти
молодцi! Героям слава
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27.01.2022 18:31 Відповісти
Разясните бесталковым как "Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців " побеждать врага. Вдруг скоро всем пригодится?
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27.01.2022 18:37 Відповісти
уничтожать клопов нужно, а не разводить...
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27.01.2022 18:54 Відповісти
А для чего же еще вы думали Х***ло срочно потребовал перемирие? Чтобы росийские ДРГ смогли проникнуть в наш тыл и подрывать склады, мосты, ставить мины и убивать наших солдат в спину
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27.01.2022 19:08 Відповісти
Читаешь и охреневаешь от риторики! Вернулся в ссср что ли?!

Такой мрак...шпионы сидят в опе ***********, а нам дают скороговорку - Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию....это же дно начала 20-го века
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27.01.2022 19:09 Відповісти
НЕ сци(без обид)
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27.01.2022 19:14 Відповісти
Та я не и не очкую...мне за умы жалко
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27.01.2022 19:19 Відповісти
молодці пацани
Слава Україні.
було б ще краще, підпустити і щоб не було кому повертатись
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27.01.2022 19:29 Відповісти
Тихонько подошли и попросили, передвиньтесь немного дальше, спасибо.
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27.01.2022 19:45 Відповісти
Треба було стрельнути
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27.01.2022 20:01 Відповісти
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27.01.2022 20:14 Відповісти
Они что орков поджопниками погнали?Где инфа про потери врага?
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27.01.2022 21:32 Відповісти
Да клоун то запретил стрелять, бережёт руссиш швайне.
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27.01.2022 22:27 Відповісти
Невероятно! Мочили по тихому и без потерь врага! Короче инфа не полная...
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27.01.2022 21:40 Відповісти
хорошо.
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27.01.2022 22:42 Відповісти
 
 