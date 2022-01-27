На Луганщині військовослужбоці ЗСУ змусили відступити російську ДРГ, - пресцентр ОС

Станом на 17.00 27 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксована 1 збройна провокація з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців ЗСУ ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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