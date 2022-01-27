На Луганщині військовослужбоці ЗСУ змусили відступити російську ДРГ, - пресцентр ОС
Станом на 17.00 27 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксована 1 збройна провокація з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.
Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців ЗСУ ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Топ коментарі
+48 Борменталь Незабаром
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+44 Александр Чуднивец #474549
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+42 Яр Холодний
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Бо інакше кацапів почнуть гризти хробачки - у результаті зафоршмачаться, тобто це будуть уже не хробачки, а півні зашкварені. Потім хтось тих хробакопівнів накопає і наловить риби, не знаючи, що то вже не риби, а півнів повне відро. Уявіть, що буде з людьми, які поїдять тієї риби...
Ось така ентропія зашквару 🐔🐔🐔
Такой мрак...шпионы сидят в опе ***********, а нам дают скороговорку - Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию....это же дно начала 20-го века
Слава Україні.
було б ще краще, підпустити і щоб не було кому повертатись