В Луганской области военнослужащие ВСУ заставили отступить российскую ДРГ, - пресс-центр ОС
По состоянию на 17:00 27 января в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирована 1 вооруженная провокация со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"На Луганщине, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была обнаружена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника".
Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
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Бо інакше кацапів почнуть гризти хробачки - у результаті зафоршмачаться, тобто це будуть уже не хробачки, а півні зашкварені. Потім хтось тих хробакопівнів накопає і наловить риби, не знаючи, що то вже не риби, а півнів повне відро. Уявіть, що буде з людьми, які поїдять тієї риби...
Ось така ентропія зашквару 🐔🐔🐔
Такой мрак...шпионы сидят в опе ***********, а нам дают скороговорку - Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию....это же дно начала 20-го века
Слава Україні.
було б ще краще, підпустити і щоб не було кому повертатись