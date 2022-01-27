В Луганской области военнослужащие ВСУ заставили отступить российскую ДРГ, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17:00 27 января в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирована 1 вооруженная провокация со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На Луганщине, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была обнаружена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника".

Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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