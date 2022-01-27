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Новости Война
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В Луганской области военнослужащие ВСУ заставили отступить российскую ДРГ, - пресс-центр ОС

В Луганской области военнослужащие ВСУ заставили отступить российскую ДРГ, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17:00 27 января в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирована 1 вооруженная провокация со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На Луганщине, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была обнаружена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника".

Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Читайте также: За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+48
надо было херануть чем-то тяжелым, чтобы они навечно отступили во временно окупированную землю
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27.01.2022 17:57
+44
ЗСУ-вдячність,шана та повага...
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27.01.2022 17:54
+42
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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27.01.2022 18:02
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ЗСУ-вдячність,шана та повага...
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27.01.2022 17:54 Ответить
ворог відмовився від своїх намірів та та закопався на 2 метри
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27.01.2022 17:56 Ответить
надо было херануть чем-то тяжелым, чтобы они навечно отступили во временно окупированную землю
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27.01.2022 17:57 Ответить
та низзя ж
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27.01.2022 18:54 Ответить
так потом бы и сказали, шо они сами навечно, а мы тут нипричом
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27.01.2022 20:42 Ответить
все верно ихтамнеты же
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27.01.2022 21:03 Ответить
Звичайно, не можна. Краще спалити.
Бо інакше кацапів почнуть гризти хробачки - у результаті зафоршмачаться, тобто це будуть уже не хробачки, а півні зашкварені. Потім хтось тих хробакопівнів накопає і наловить риби, не знаючи, що то вже не риби, а півнів повне відро. Уявіть, що буде з людьми, які поїдять тієї риби...
Ось така ентропія зашквару 🐔🐔🐔
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28.01.2022 01:46 Ответить
вот это фантазия
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28.01.2022 03:59 Ответить
Слава ЗСУ!
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27.01.2022 18:00 Ответить
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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27.01.2022 18:02 Ответить
Замочить то чего постеснялись?!
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27.01.2022 18:04 Ответить
Начинается прощупывание.. в ожидании окончания " праздника старшего китайского брата".
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27.01.2022 18:05 Ответить
Слава ЗСУ!
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27.01.2022 18:08 Ответить
А всетаки потрібно було підпустити та повернути їх в землю,але не глибоко щоб собаки розгребли.
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27.01.2022 18:13 Ответить
Радует единство комментаторов.
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27.01.2022 18:18 Ответить
Это хорошо, что шуганули и заставили отступить. А дать зайти и повязать - не пытались?
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27.01.2022 18:21 Ответить
Увидел кацапа-****! Хлопцы не нарушили принципа.
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27.01.2022 19:01 Ответить
мы на своей земле
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27.01.2022 21:37 Ответить
Да видать побоялись...
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27.01.2022 22:21 Ответить
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27.01.2022 18:22 Ответить
Интересно, откуда эта фотография, и есть ли оригинал..
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27.01.2022 19:01 Ответить
а тобі то що козліна, радій що не ти там, але тимчасово
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27.01.2022 21:18 Ответить
молодцi! Героям слава
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27.01.2022 18:31 Ответить
Разясните бесталковым как "Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців " побеждать врага. Вдруг скоро всем пригодится?
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27.01.2022 18:37 Ответить
уничтожать клопов нужно, а не разводить...
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27.01.2022 18:54 Ответить
А для чего же еще вы думали Х***ло срочно потребовал перемирие? Чтобы росийские ДРГ смогли проникнуть в наш тыл и подрывать склады, мосты, ставить мины и убивать наших солдат в спину
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27.01.2022 19:08 Ответить
Читаешь и охреневаешь от риторики! Вернулся в ссср что ли?!

Такой мрак...шпионы сидят в опе ***********, а нам дают скороговорку - Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию....это же дно начала 20-го века
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27.01.2022 19:09 Ответить
НЕ сци(без обид)
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27.01.2022 19:14 Ответить
Та я не и не очкую...мне за умы жалко
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27.01.2022 19:19 Ответить
молодці пацани
Слава Україні.
було б ще краще, підпустити і щоб не було кому повертатись
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27.01.2022 19:29 Ответить
Тихонько подошли и попросили, передвиньтесь немного дальше, спасибо.
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27.01.2022 19:45 Ответить
Треба було стрельнути
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27.01.2022 20:01 Ответить
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27.01.2022 20:14 Ответить
Они что орков поджопниками погнали?Где инфа про потери врага?
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27.01.2022 21:32 Ответить
Да клоун то запретил стрелять, бережёт руссиш швайне.
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27.01.2022 22:27 Ответить
Невероятно! Мочили по тихому и без потерь врага! Короче инфа не полная...
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27.01.2022 21:40 Ответить
хорошо.
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27.01.2022 22:42 Ответить
 
 