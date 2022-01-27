Розпочалося формування комісії для відбору директора НАБУ
Кабінет міністрів має до 1 лютого запропонувати трьох осіб у склад Комісії з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на судово-юридичну газету.
Уряд наказав Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції та Міністерству економіки України подати до 1 лютого 2022 року Кабінету Міністрів пропозиції щодо визначення урядом трьох осіб до складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, що згідно із законом про НАБУ, кандидати на посаду Директора Національного бюро визначаються комісією з проведення конкурсу відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади.
До складу Конкурсної комісії входять:
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три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;
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три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.
Ці міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію загального списку кандидатів у складі Конкурсної комісії у складі не менше трьох осіб.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет, а також досвід роботи у сфері правоохоронної діяльності або діяльності у сфері протидії корупції не менше п'яти років.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження її у повному складі.
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