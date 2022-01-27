УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини
1 131 6

Розпочалося формування комісії для відбору директора НАБУ

Розпочалося формування комісії для відбору директора НАБУ

Кабінет міністрів має до 1 лютого запропонувати трьох осіб у склад Комісії з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на судово-юридичну газету.

Уряд наказав Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції та Міністерству економіки України подати до 1 лютого 2022 року Кабінету Міністрів пропозиції щодо визначення урядом трьох осіб до складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, що згідно із законом про НАБУ, кандидати на посаду Директора Національного бюро визначаються комісією з проведення конкурсу відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади.

Читайте: МВФ не дасть Україні ні копійки після того, як їх "кинули" з конкурсом на голову САП, - Шабунін

До складу Конкурсної комісії входять:

  • три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;

  • три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Ці міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію загального списку кандидатів у складі Конкурсної комісії у складі не менше трьох осіб.

Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України.

Також читайте: ОАСК зупинив конкурс на главу САП за позовом ексдетектива НАБУ Карєєва, який проводив обшуки у Приватбанку за заявою депутатів з орбіти Коломойського, - Савчук

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет, а також досвід роботи у сфері правоохоронної діяльності або діяльності у сфері протидії корупції не менше п'яти років.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження її у повному складі.

Автор: 

НАБУ (5088) конкурс (1292)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О зелені свині, будуть намагатись проштовхнути свого татарова.
показати весь коментар
27.01.2022 19:02 Відповісти
Так комісія з обрання прокурора САП могла би ще й директора НАБУ вибирати! У них такий досвід! Ще один серіал був би...
показати весь коментар
27.01.2022 19:05 Відповісти
І головне щоб могли довести, що 229 > 246 ........
показати весь коментар
27.01.2022 19:54 Відповісти
Поставлять Киву . Підпадає під усе і ще і кандидат Наук.Свої призначують своїх і чужих не пускають.
показати весь коментар
27.01.2022 19:32 Відповісти
Наше рідне бидло не розуміе важливість ціеї посади, бо повині були вже вийти на вулицю і спонукати акробата оголосити вже готові підсумки конкурсу, але комуняка зе продовжує саботувати роботу САП.
показати весь коментар
27.01.2022 19:50 Відповісти
Ганьба !
показати весь коментар
27.01.2022 21:22 Відповісти
 
 