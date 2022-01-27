Кулеба та Боррель обговорили підготовку санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Глава європейської дипломатії поінформував міністра про підсумки засідання Ради ЄС у закордонних справах. Жозеп Боррель запросив Дмитра Кулебу взяти участь в наступному засіданні ради", - відзначається у повідомленні.

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Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Росіїії, аби стримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи.

В повідомленні підкреслюється: "Міністр та високий представник ЄС приділили окрему увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Жозеп Боррель підтвердив відсутність намірів на цьому етапі здійснювати евакуацію членів родин і співробітників представництва ЄС в Україні".

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