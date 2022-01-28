Зеленський подякував бізнесмену Бренсону за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував бізнесмену Річарду Бренсону та представникам світового бізнесу за підтримку Української держави.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський написав у твіттері у п'ятницю увечері.

"Дякуємо Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Інноваційні підприємці краще розуміють ключові напрями розвитку людства. Тому їх заклик об'єднатися та відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, дуже важливий", - відзначив він.

Днем раніше Бренсон у своєму Twitter написав, що "для лідерів бізнесу настав момент зібратися і стати на захист суверенітету України", а також опублікував посилання на свою статтю "Мої думки про Україну та Росію", в якій повторив цю тезу. "Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні ясно дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова ділова спільнота підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка намагається порушити суверенітет іншої", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільярдер Бренсон закликав лідерів світового бізнесу відстояти суверенітет України

Бізнесмен також зазначив у статті, що "бізнес-лідери всього світу з великою тривогою спостерігають за скупченням російських військ і техніки на кордоні з Україною" і що будь-яка війна між РФ та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки насамперед для цивільного населення по обидва боки кордону, і навіть ще більше ізолює РФ.

"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі - війни, яка, як і багато інших до неї, не є справедливою чи законною метою. Сьогодні будь-кому з нас важко приховати своє роздратування. У 2022 році, що, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни?", - написав Бренсон