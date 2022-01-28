УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6056 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 150 17

Зеленський подякував бізнесмену Бренсону за підтримку України

Зеленський подякував бізнесмену Бренсону за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував бізнесмену Річарду Бренсону та представникам світового бізнесу за підтримку Української держави.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський написав у твіттері у п'ятницю увечері.

"Дякуємо Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Інноваційні підприємці краще розуміють ключові напрями розвитку людства. Тому їх заклик об'єднатися та відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, дуже важливий", - відзначив він.

Днем раніше Бренсон у своєму Twitter написав, що "для лідерів бізнесу настав момент зібратися і стати на захист суверенітету України", а також опублікував посилання на свою статтю "Мої думки про Україну та Росію", в якій повторив цю тезу. "Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні ясно дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова ділова спільнота підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка намагається порушити суверенітет іншої", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільярдер Бренсон закликав лідерів світового бізнесу відстояти суверенітет України

Бізнесмен також зазначив у статті, що "бізнес-лідери всього світу з великою тривогою спостерігають за скупченням російських військ і техніки на кордоні з Україною" і що будь-яка війна між РФ та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки насамперед для цивільного населення по обидва боки кордону, і навіть ще більше ізолює РФ.

"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі - війни, яка, як і багато інших до неї, не є справедливою чи законною метою. Сьогодні будь-кому з нас важко приховати своє роздратування. У 2022 році, що, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни?", - написав Бренсон

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Бренсон Річард (15)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Дайте успокоительное этой зе-хламидии
показати весь коментар
28.01.2022 21:37
+8
сказав шо ви занадто сильно нас підтримуєте, не робіть так, а то ще відстоємо свою країну?
показати весь коментар
28.01.2022 21:30
+7
показати весь коментар
28.01.2022 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сказав шо ви занадто сильно нас підтримуєте, не робіть так, а то ще відстоємо свою країну?
показати весь коментар
28.01.2022 21:30 Відповісти
Відстоїмо ! Навіть хай не сумнівається.
показати весь коментар
29.01.2022 11:27 Відповісти
варто було би попросити того бренсона наступного польоту в космос задіяти енергопостачання супутника запущеного з відома президента зеленського
показати весь коментар
28.01.2022 21:32 Відповісти
Краще хай всю щоблу зелену відправлять в космос до далеких галактик
показати весь коментар
28.01.2022 21:48 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 21:33 Відповісти
Дайте успокоительное этой зе-хламидии
показати весь коментар
28.01.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 21:42 Відповісти
Британец...Бренсон, конечно))
показати весь коментар
28.01.2022 21:49 Відповісти
Добре слово теж підтримка,показуе позицію авторитетної людини,а ми не завжди це цінимо,часто жлобська позиція-краще грошей дай!Не імей 100 рублей...
показати весь коментар
28.01.2022 21:51 Відповісти
Еще есть такие смелые люди на этой земле хотелось что бы не стал немцем
показати весь коментар
28.01.2022 22:05 Відповісти
Зе.... Дякуемо тоби за пидтримку украинского нороду..... нах акуенно и пенсии и цены....
показати весь коментар
28.01.2022 22:12 Відповісти
И законы и налоги ох.. делаешь и карточкой в магазине теперь не расчитаешьшься... еюашь сначала в бакомет....
показати весь коментар
28.01.2022 22:17 Відповісти
Впечатление такое, что Президентом Украины является то Бренсон, то Байден, а Зеля их только иногда поддерживает, как только у него заканчивается кокс из конюшни Лаврова.
показати весь коментар
28.01.2022 23:19 Відповісти
твитерный воен блд ...
показати весь коментар
28.01.2022 23:24 Відповісти
Президента Зеленского уважают во всём цивилизованом мире ! Молодец !
показати весь коментар
28.01.2022 23:26 Відповісти
зЕбанутым нет покоя
показати весь коментар
28.01.2022 23:40 Відповісти
"Для лидеров бизнеса настал момент объединиться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, пытающейся нарушить суверенитет другой"

слова не ЗЕ-мальчика, но англо-сакса
показати весь коментар
29.01.2022 00:33 Відповісти
 
 