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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский поблагодарил бизнесмена Бренсона за поддержку Украины

Зеленский поблагодарил бизнесмена Бренсона за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бизнесмена Ричарда Бренсона и представителей мирового бизнеса за поддержку Украинского государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере в пятницу вечером.

"Спасибо Ричарду Бренсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, очень важен", - отметил он.

Днем ранее Бренсон в своем Twitter написал, что "для лидеров бизнеса настал момент собраться и встать на защиту суверенитета Украины", а также опубликовал ссылку на свою статью "Мои мысли об Украине и России", в которой повторил этот тезис. "Для лидеров бизнеса настал момент объединиться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, пытающейся нарушить суверенитет другой", - написал он.

Бизнесмен также отметил в статье, что "бизнес-лидеры всего мира с большой тревогой наблюдают за скоплением российских войск и техники на границе с Украиной" и что любая война между РФ и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия, прежде всего, для гражданского населения с обеих сторон границы, а также еще больше изолирует РФ.

"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле - войны, которая, как и многие другие до нее, не является справедливой или законной целью. Сегодня любому из нас трудно скрыть свое раздражение. В 2022 году, что, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой страны?", - написал Брэнсон.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Бренсон Ричард (5)


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Топ комментарии
+10
Дайте успокоительное этой зе-хламидии
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28.01.2022 21:37
+8
сказав шо ви занадто сильно нас підтримуєте, не робіть так, а то ще відстоємо свою країну?
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28.01.2022 21:30
+7
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28.01.2022 21:42
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сказав шо ви занадто сильно нас підтримуєте, не робіть так, а то ще відстоємо свою країну?
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28.01.2022 21:30 Ответить
Відстоїмо ! Навіть хай не сумнівається.
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29.01.2022 11:27 Ответить
варто було би попросити того бренсона наступного польоту в космос задіяти енергопостачання супутника запущеного з відома президента зеленського
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28.01.2022 21:32 Ответить
Краще хай всю щоблу зелену відправлять в космос до далеких галактик
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28.01.2022 21:48 Ответить
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28.01.2022 21:33 Ответить
Дайте успокоительное этой зе-хламидии
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28.01.2022 21:37 Ответить
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28.01.2022 21:42 Ответить
Британец...Бренсон, конечно))
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28.01.2022 21:49 Ответить
Добре слово теж підтримка,показуе позицію авторитетної людини,а ми не завжди це цінимо,часто жлобська позиція-краще грошей дай!Не імей 100 рублей...
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28.01.2022 21:51 Ответить
Еще есть такие смелые люди на этой земле хотелось что бы не стал немцем
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28.01.2022 22:05 Ответить
Зе.... Дякуемо тоби за пидтримку украинского нороду..... нах акуенно и пенсии и цены....
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28.01.2022 22:12 Ответить
И законы и налоги ох.. делаешь и карточкой в магазине теперь не расчитаешьшься... еюашь сначала в бакомет....
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28.01.2022 22:17 Ответить
Впечатление такое, что Президентом Украины является то Бренсон, то Байден, а Зеля их только иногда поддерживает, как только у него заканчивается кокс из конюшни Лаврова.
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28.01.2022 23:19 Ответить
твитерный воен блд ...
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28.01.2022 23:24 Ответить
Президента Зеленского уважают во всём цивилизованом мире ! Молодец !
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28.01.2022 23:26 Ответить
зЕбанутым нет покоя
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28.01.2022 23:40 Ответить
"Для лидеров бизнеса настал момент объединиться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, пытающейся нарушить суверенитет другой"

слова не ЗЕ-мальчика, но англо-сакса
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29.01.2022 00:33 Ответить
 
 