Зеленский поблагодарил бизнесмена Бренсона за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бизнесмена Ричарда Бренсона и представителей мирового бизнеса за поддержку Украинского государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере в пятницу вечером.

"Спасибо Ричарду Бренсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, очень важен", - отметил он.

Днем ранее Бренсон в своем Twitter написал, что "для лидеров бизнеса настал момент собраться и встать на защиту суверенитета Украины", а также опубликовал ссылку на свою статью "Мои мысли об Украине и России", в которой повторил этот тезис. "Для лидеров бизнеса настал момент объединиться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, пытающейся нарушить суверенитет другой", - написал он.

Бизнесмен также отметил в статье, что "бизнес-лидеры всего мира с большой тревогой наблюдают за скоплением российских войск и техники на границе с Украиной" и что любая война между РФ и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия, прежде всего, для гражданского населения с обеих сторон границы, а также еще больше изолирует РФ.

"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле - войны, которая, как и многие другие до нее, не является справедливой или законной целью. Сегодня любому из нас трудно скрыть свое раздражение. В 2022 году, что, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой страны?", - написал Брэнсон.