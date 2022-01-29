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США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи, - Байден

США

Президент США Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП про це пишуть  Reuters, The Hill , посилаючись на заяву Байдена журналістам

"Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО… Не дуже багато", - заявив Байден.

24 січня стало відомо, що Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України. Повідомлялося, що В Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.

Також читайте: США та ЄС працюють над питанням альтернативного варіанту постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну, - заява Байдена і фон дер Ляєн

Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6518)


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Топ коментарі
+35
Боже храни США і Велику Британію!!!!!!!
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29.01.2022 02:34
+35
"Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО… Не дуже багато", - заявив Байден".

Так багато і не треба. Головне, щоб там було кілька "Томагавків" із ☢️ боєголовками.
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29.01.2022 03:20
+26
Боже храни США!!!
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29.01.2022 02:15
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за *********** міркуванням це НАТО відступае на захід - як не кацап, то дебіл.
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29.01.2022 02:13 Відповісти
Боже храни США!!!
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29.01.2022 02:15 Відповісти
Боже храни США і Велику Британію!!!!!!!
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29.01.2022 02:34 Відповісти
"Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО… Не дуже багато", - заявив Байден".

Так багато і не треба. Головне, щоб там було кілька "Томагавків" із ☢️ боєголовками.
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29.01.2022 03:20 Відповісти
Хриплий скоморох тим часом готує Супер Відос
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29.01.2022 06:35 Відповісти
обожнюю дивитися його відоси без звука
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29.01.2022 06:38 Відповісти
Или под музыку "Деревня дураков".
https://www.youtube.com/watch?v=S3202EhSRkY
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29.01.2022 12:08 Відповісти
навіть краще, дуже дякую!
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29.01.2022 16:58 Відповісти
вы извращенец)
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29.01.2022 16:33 Відповісти
реалист
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29.01.2022 16:50 Відповісти
А наш хриплий скоморох буде все це дійство озвучувати. Його з Арахамією пердеж лаптеви видадуть за рокот двигуна
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29.01.2022 07:01 Відповісти
На рашаТВ это называется "Отрицательная динамика отвода войск на ЗАПАД"!
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29.01.2022 06:41 Відповісти
Дякуємо за розуміння України!
ЗЛН-ПНХ!
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29.01.2022 06:41 Відповісти
Русофобія мля😅
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29.01.2022 06:44 Відповісти
Колись індіанці Америки називали кавалеристів армії США "довгими ножами" - за шаблі які вони носили Тепер флот США який проводить навчання у Середземному морі та кораблі і підводні човни що перебувають поблизу Великобританії Гренландії та Датських проток варто іменувать "довгими руками" - дістануть звідти навіть не підходячи до територіальних вод Росії А пара дивізіонів протикорабельних ракет на узбережжі Естонії відіб"є охоту російським суднам виходить з Фінської затоки А що буде коли вони вчинять економічну блокаду Кенігсбергу? Він же себе не прогодує зараз!
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29.01.2022 06:54 Відповісти
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29.01.2022 06:56 Відповісти
???
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29.01.2022 08:57 Відповісти
Это типа Владимиру ***** в глаз заглянуть по меркам Елдака ЗЕленского?
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29.01.2022 08:58 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))цирковое чмо под коксом)))))))))))))))))))
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29.01.2022 12:20 Відповісти
зараз після спічів Буби дивним не видаються коменти Арахамії та Верещук, особливо, коли Верещук в прямому ефірі видала - "будете себе так вести ..... дам в жопу". Це після цих крилатих слів їм заборонили ходити по ефірам (дозволили там де нерозуміють Байдена). Скоро два "посла мира РФ"Верещук та Арахамія знову будуть спічити. -Байден нагнітає,Байден чогось лякає,ми удвох, які в одне теля закохані, його зовсім не розуміємо" А головне, все словоблудіє буде тривати до початку засідання СБ ООН, - Небезня виступить і скаже -масовка вже не потрібна.

Того і фракці. відправили на канікули, щоб якийсь Омелько не вискочив з конопель і не підклав велику ""міну", а то господарі дійсно можуть дати "в ж....." в реальному часі.
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29.01.2022 07:15 Відповісти
спасибо, Джо, а то наш верховный недоумок совсем нас в прострацию ввел
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29.01.2022 07:15 Відповісти
Если в шахтах на территории ОРДЛО можно найти Т-72, то почему в шахтах свободной Украины не могут оказаться ЗРК Patriot ?
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29.01.2022 07:49 Відповісти
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29.01.2022 07:58 Відповісти
Ці,тварюки просто так, непійдуть!Підлість,й гнусність кацапні неймовірні
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29.01.2022 07:59 Відповісти
"найближчим часом"
Чому в лапках?
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29.01.2022 07:59 Відповісти
Пряма мова.Павила правопису
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29.01.2022 08:02 Відповісти
А чому тоді "перекинуть війська" не в лапках?
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29.01.2022 08:20 Відповісти
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29.01.2022 08:04 Відповісти
Ти диванє недорозуміння.....ти був на фронті????Шо ти як баба верзешь???
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29.01.2022 08:11 Відповісти
та я в штабі служив.... пісарєм . цікаво, а ти де був?
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29.01.2022 08:29 Відповісти
У кожного свій "фронт".
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29.01.2022 08:32 Відповісти
хрякало своє на нуль завали аватаре. воєн *** засраний.
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29.01.2022 08:44 Відповісти
Зеленський чоловік справжній,як був би параша пєтя вже би підписав мінськ 3.....худоба шоколадна
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29.01.2022 08:13 Відповісти
У вас у голові якась незрозуміла каша.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-zelensky-minsk/31637084.html Байден у розмові з Зеленським підтримав «просування імплементації Мінських угод» - Білий дім
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29.01.2022 08:31 Відповісти
зРадов, ти півень зибільний))) подоляку привіт
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30.01.2022 05:38 Відповісти
Для показательной переброски сил остается люфт времени максимально не больше трех недель.
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29.01.2022 08:57 Відповісти
Молодец Путлер, многоходовочка как всегда удалась, ещё больше НАТО и оружия для Украины😂😂😂
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29.01.2022 09:19 Відповісти
Всем плевать на зедегенерата и слава Богу)правда теперь зекрыса навряд ли досидит свою каденцию,т к оно США взбесило окончательно,но то таке)))
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29.01.2022 11:16 Відповісти
И что с того ?
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29.01.2022 11:19 Відповісти
Байден оказался настоящим подарком судьбы для Украины. Лично мне Трамп больше нравился, но он был хорош чисто для внутренней политики США. Короче, никакого оружия, да ещё в таких количествах, он бы недал. Ну и после Обамы, демократам вообще веры не было. Байден для внутренней политике так себе "супчик", а во внешней, оказался "настоящий полковник".
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29.01.2022 11:26 Відповісти
Ты идиот? Да Байден во всем лучше Трампа и во внешней политике, и во внутренней. Посмотрите статистику при президентах-демократах и рост ВВП всегда выше, и соцпроекты разные.
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29.01.2022 20:22 Відповісти
Нет это ты идиот . Особенно удачная внешняя политика Байдена в области строительства и снятия санкций с СП2 . Скажу тебе по секрету байден настолько стар что ситуация не управляет ни внутри ни снаружи США . Обама помогает во всем . Отсюда такой бардак .
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30.01.2022 08:46 Відповісти
Где бардак? В США?! Ну разве что политический. А экономика резко пошла вверх и темпы вакцинации увеличились в разы, и инфраструктурный законопроект Байдена уже приняли. Да, и если ты не знал трамп тоже не просто не вводил санкции против севпотока, но и еще и вето на оборонный бюджет накладывал!
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30.01.2022 09:13 Відповісти
Байден оказался подарком для путина . Оружие настоящее Украине стали давать при Трампе . Твой полковник Байден снял все санкции с СП2 и позврлил его достроить лишив в будущем транзита Польшу и Украину и дав путинской проститутке Германии реальную возможность рулить в Европе . Между тем Трамп планировал перенести военную базу американских войск из Германии в Польшу . Что само по себе тактически и экономически правильно .
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30.01.2022 08:52 Відповісти
Чую, россияне будут настаивать на вторжении НАТО в россию до последнего.
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29.01.2022 12:41 Відповісти
А в той час національна поліція України грабує граждан примушуючи носити хабарі, а суди забезпечують здирництво)
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29.01.2022 15:17 Відповісти
как вы зае......и.все.спокойно жить ,что нет мочи?вызовите друг друга на дуэль .а там как Бог даст.у нас семьи дети,бортов с номером один нет.дайте спокойствия.говномуты.
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29.01.2022 17:17 Відповісти


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29.01.2022 20:31 Відповісти
Откуда вы ,идиоты ,постящие хвалебные картинки байдену беретесь ? Вы и в правду такие тупые что не видите что происходит вокруг вас и в мире ? Хотябы польские СМИ почитали и послушали . Поляки куда реалистичнее оценивают ситуацию .
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30.01.2022 08:55 Відповісти
 
 