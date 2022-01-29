США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП про це пишуть Reuters, The Hill , посилаючись на заяву Байдена журналістам
"Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО… Не дуже багато", - заявив Байден.
24 січня стало відомо, що Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України. Повідомлялося, що В Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.
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Так багато і не треба. Головне, щоб там було кілька "Томагавків" із ☢️ боєголовками.
https://www.youtube.com/watch?v=S3202EhSRkY
ЗЛН-ПНХ!
Того і фракці. відправили на канікули, щоб якийсь Омелько не вискочив з конопель і не підклав велику ""міну", а то господарі дійсно можуть дати "в ж....." в реальному часі.
Чому в лапках?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-zelensky-minsk/31637084.html Байден у розмові з Зеленським підтримав «просування імплементації Мінських угод» - Білий дім