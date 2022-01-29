США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП про це пишуть Reuters, The Hill , посилаючись на заяву Байдена журналістам

"Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО… Не дуже багато", - заявив Байден.

24 січня стало відомо, що Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України. Повідомлялося, що В Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.

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