За 2021 рік у ДТП було пошкоджено 561 автомобіль патрульної поліції

Протягом 2021 року в дорожньо-транспортних пригодах було пошкоджено 561 поліцейський автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на APnews, таку цифру повідомила пресслужба патрульної поліції, відповідаючи на запит журналістів.

У середньому, щодня 2021 року в ДТП потрапляло 1,5 патрульних машини. Також повідомляється, що до 31 грудня минулого року в стрій вдалося повернути 393 службових автомобілів з розбитих протягом року.. На сьогодні 168 одиниць транспорту чекають черги на ремонт.

Затримки пов'язані з тим, що деякі машини потрапляють в аварії не з вини самих поліцейських. У цьому випадку відновлення техніки провадиться коштом винуватця ДТП, але визначає його лише суд.

Скільки з решти 168 машин відновленню не підлягають, в патрульній поліції не повідомляють.

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