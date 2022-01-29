За 2021 рік у ДТП було пошкоджено 561 автомобіль патрульної поліції
Протягом 2021 року в дорожньо-транспортних пригодах було пошкоджено 561 поліцейський автомобіль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на APnews, таку цифру повідомила пресслужба патрульної поліції, відповідаючи на запит журналістів.
У середньому, щодня 2021 року в ДТП потрапляло 1,5 патрульних машини. Також повідомляється, що до 31 грудня минулого року в стрій вдалося повернути 393 службових автомобілів з розбитих протягом року.. На сьогодні 168 одиниць транспорту чекають черги на ремонт.
Затримки пов'язані з тим, що деякі машини потрапляють в аварії не з вини самих поліцейських. У цьому випадку відновлення техніки провадиться коштом винуватця ДТП, але визначає його лише суд.
Скільки з решти 168 машин відновленню не підлягають, в патрульній поліції не повідомляють.
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Правда, машина перевозила великі гроші і немає жодної гарантії, що вони його не зупиняли по наводці на дорозі в лісі, але це вже інша історія
а то машина, паливо ремонт страховка і тд
за рахунок держави.
який куй буде відноситись до техніки як до власної.
тим більше що набрали бида, нероб, лінтяїв
а вини вчаться їздити на державних машинах.
все, **** на шару, щей зарплата, ще й взятки.
а простих водіїв навіть за тихенький пук штрафують
от хтось пояснить, чому цим кідарасам можна без ремня їздити.
воно одно з другим що безсмертне. яка млять до цього додумалась?