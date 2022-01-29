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За 2021 рік у ДТП було пошкоджено 561 автомобіль патрульної поліції

Протягом 2021 року в дорожньо-транспортних пригодах було пошкоджено 561 поліцейський автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на APnews, таку цифру повідомила пресслужба патрульної поліції, відповідаючи на запит журналістів.

За 2021 рік у ДТП було пошкоджено 561 автомобіль патрульної поліції 01

У середньому, щодня 2021 року в ДТП потрапляло 1,5 патрульних машини. Також повідомляється, що до 31 грудня минулого року в стрій вдалося повернути 393 службових автомобілів з розбитих протягом року.. На сьогодні 168 одиниць транспорту чекають черги на ремонт.

Затримки пов'язані з тим, що деякі машини потрапляють в аварії не з вини самих поліцейських. У цьому випадку відновлення техніки провадиться коштом винуватця ДТП, але визначає його лише суд.

Скільки з решти 168 машин відновленню не підлягають, в патрульній поліції не повідомляють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 1000 порушників оштрафували за першу добу завдяки "фантомам"

Автор: 

ДТП (4480) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+2
Мусора в Україні несуть втрати техніки в рази більше ніж армія на війні.
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29.01.2022 11:51
+1
То кого штрафовать нужно? Сколько шт. машин полиции к остальным участникам движения, и какой процент аварий на эти машины к остальным, участникам движения?
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29.01.2022 11:20
+1
А зачем им права? Проблесковый маячок с сиреной врубил - и вперёд за орденами.
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29.01.2022 11:35
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А это еще до Арсена Барисовича или уже после Монастырыща?
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29.01.2022 11:06 Відповісти
на права вчаться, чи їм як чупачупс видають?
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29.01.2022 11:10 Відповісти
А зачем им права? Проблесковый маячок с сиреной врубил - и вперёд за орденами.
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29.01.2022 11:35 Відповісти
То кого штрафовать нужно? Сколько шт. машин полиции к остальным участникам движения, и какой процент аварий на эти машины к остальным, участникам движения?
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29.01.2022 11:20 Відповісти
Село рулит.
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29.01.2022 11:34 Відповісти
Вітья,селяни розумні люди,рулят тобі подібні дегенерати,які в житті нічого не вміють.
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29.01.2022 11:56 Відповісти
Селяни у місті може й розумні за кермом, а от у селі... Боже борони - посеред дороги, повороти - ні, не чув, я тут живу, а ти хто такий...
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29.01.2022 12:34 Відповісти
Так то колгоспники😁
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29.01.2022 12:37 Відповісти
Точно
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30.01.2022 05:55 Відповісти
Красавцы....НЕКОТОРЫЕ машины попадают в ДТП не по вине полицейских)....Уже сколько лет прошло с момента,когда в полицию набирали прямо на улице,могли бы научиться.
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29.01.2022 11:44 Відповісти
Так у них кадры убегают- берут новых, но, видимо, не учат отару.
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29.01.2022 16:05 Відповісти
Мусора в Україні несуть втрати техніки в рази більше ніж армія на війні.
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29.01.2022 11:51 Відповісти
похоже, что за каждую разбитую машину им премию дают. вот они и стараются.
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29.01.2022 11:54 Відповісти
Добре, що кодіаки-фантоми не пошкоджені
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29.01.2022 12:11 Відповісти
А скільки поліціянтів оштрафовано за скоєння ДТП на службовому транспорті?Не скільки.Отож бо й воно.Високі гасла,"Закон один для всіх","Перед законом всі рівні".До ср@ки це все,поки з себе не почнуть.
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29.01.2022 12:13 Відповісти
оплату за ремонт со своего кармана, а не за счет налогоплательщиков.
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29.01.2022 12:47 Відповісти
Взагалі то так і є. Кілька місяців тому, в мому районі, не та машина таранила поліцейських втікаючи від погоні. Тепер вони всі скидуються на нові авто з компенсацією для втікача + кожен мусив дати адвокату 3000доларів, щоб все втрясти. А тому, хто стріляв по колесам реально загрожує тюрма.

Правда, машина перевозила великі гроші і немає жодної гарантії, що вони його не зупиняли по наводці на дорозі в лісі, але це вже інша історія
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29.01.2022 15:26 Відповісти
Нехай на Запорожцях горбатих їздять.
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29.01.2022 13:10 Відповісти
потрібна відповідальність як у звичайних водіїв
а то машина, паливо ремонт страховка і тд
за рахунок держави.
який куй буде відноситись до техніки як до власної.
тим більше що набрали бида, нероб, лінтяїв
а вини вчаться їздити на державних машинах.
все, **** на шару, щей зарплата, ще й взятки.
а простих водіїв навіть за тихенький пук штрафують
от хтось пояснить, чому цим кідарасам можна без ремня їздити.
воно одно з другим що безсмертне. яка млять до цього додумалась?
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29.01.2022 13:27 Відповісти
ад бейте паны палицаи, народ все оплатит.. сцуки криворукие..
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29.01.2022 13:58 Відповісти
 
 