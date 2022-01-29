За 2021 год в ДТП был поврежден 561 автомобиль патрульной полиции

В 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях был поврежден 561 полицейский автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews, такую цифру сообщила пресс-служба патрульной полиции, отвечая на запрос журналистов.

В среднем, ежедневно 2021 в ДТП попадало 1,5 патрульных машины. Также сообщается, что к 31 декабря прошлого года в строй удалось вернуть 393 служебных автомобилей из разбитых в течение года. На сегодняшний день 168 единиц транспорта ждут очереди на ремонт.

Задержки связаны с тем, что некоторые машины попадают в аварии не по вине самих полицейских. В этом случае восстановление техники производится за счет виновника ДТП, но определяет его только суд.

Сколько из оставшихся 168 машин восстановлению не подлежат, в патрульной полиции не сообщают.

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