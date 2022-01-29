За 2021 год в ДТП был поврежден 561 автомобиль патрульной полиции
В 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях был поврежден 561 полицейский автомобиль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews, такую цифру сообщила пресс-служба патрульной полиции, отвечая на запрос журналистов.
В среднем, ежедневно 2021 в ДТП попадало 1,5 патрульных машины. Также сообщается, что к 31 декабря прошлого года в строй удалось вернуть 393 служебных автомобилей из разбитых в течение года. На сегодняшний день 168 единиц транспорта ждут очереди на ремонт.
Задержки связаны с тем, что некоторые машины попадают в аварии не по вине самих полицейских. В этом случае восстановление техники производится за счет виновника ДТП, но определяет его только суд.
Сколько из оставшихся 168 машин восстановлению не подлежат, в патрульной полиции не сообщают.
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Правда, машина перевозила великі гроші і немає жодної гарантії, що вони його не зупиняли по наводці на дорозі в лісі, але це вже інша історія
а то машина, паливо ремонт страховка і тд
за рахунок держави.
який куй буде відноситись до техніки як до власної.
тим більше що набрали бида, нероб, лінтяїв
а вини вчаться їздити на державних машинах.
все, **** на шару, щей зарплата, ще й взятки.
а простих водіїв навіть за тихенький пук штрафують
от хтось пояснить, чому цим кідарасам можна без ремня їздити.
воно одно з другим що безсмертне. яка млять до цього додумалась?