УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8971 відвідувач онлайн
Новини
2 827 24

Сертифікація "Північного потоку-2" навряд завершиться у першому півріччі 2022-го, - Федеральне агентство з мереж ФРН

Сертифікація

Швидкої сертифікації газопроводу "Північний потік-2" не слід очікувати, незважаючи на створення в Німеччині окремої компанії для управління ним.

В інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Йохен Гоманн (Jochen Homann) сказав, що, хоча компанія була успішно зареєстрована, "подальших кроки відсутні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З огляду на майбутні перевірки, "можна швидко дійти висновку, що завершення (сертифікації "Північного потоку-2". - Ред.) у першому півріччі навряд чи буде можливим", - зазначив він.

Швейцарський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомив 26 січня, що заснував у німецькому місті Шверіні дочірню фірму Gas for Europe GmbH (G4E). У заяві Nord Stream 2 йдеться, що це дочірнє підприємство "як незалежний оператор транспортної системи" володіє і управляє 54-кілометровою ділянкою газопроводу в територіальних водах Німеччини, а також його береговими об'єктами в Любміні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова включити "Північний потік - 2" до санкційного списку проти РФ, - Бербок

Тепер BNetzA має відновити тимчасово зупинену 16 листопада 2021 року юридичну процедуру. Рішення німецького регулятора буде представлене Європейській комісії у Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС має два місяці, але може додатково запросити ще два. Потім німецькому регулятору нададуть ще два місяці, щоб оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно буде відрізнятися від рекомендації Єврокомісії, вона може подати на Німеччину до Європейського суду в Люксембурзі.

Газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершили ще у вересні, досі не введено в експлуатацію. Проти активно виступають Україна та низка країн Східної Європи, заявляючи, що він є інструментом політичного впливу Росії. США вважають, що газопровод посилить залежність Європи від російського газу. Немає єдиної думки щодо цього проекту і в самій Німеччині. Навіть деякі політики правлячої у ФРН коаліції у складі соціал-демократів, "зелених" та лібералів вкрай скептично ставляться до "Північного потоку-2" і не відкидають відмови від нього, особливо у разі нової агресії Росії проти України.

Автор: 

Німеччина (7479) Північний потік (2473)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
а если наладят замещение спг-то во втором уже и не надо будет
показати весь коментар
30.01.2022 19:57 Відповісти
+5
закончится это все спг терминалами в каждом порту) кому нафик нужны те варвары)
показати весь коментар
30.01.2022 20:02 Відповісти
+5
Т.е., теперь Запад шантажирует ***** его же собственным СП-2. Мддда, вЯЯличайший геополитик этот фюрерок дикой русни.
показати весь коментар
30.01.2022 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а если наладят замещение спг-то во втором уже и не надо будет
показати весь коментар
30.01.2022 19:57 Відповісти
закончится это все спг терминалами в каждом порту) кому нафик нужны те варвары)
показати весь коментар
30.01.2022 20:02 Відповісти
гэдэрофской наротной рыспубликой..
показати весь коментар
30.01.2022 20:06 Відповісти
ага. боты уже второй день про это пишут на цензоре))
показати весь коментар
30.01.2022 20:07 Відповісти


гэдэрофской наротной рыспубликой..

ага, ага. в поволжье
показати весь коментар
30.01.2022 20:53 Відповісти
много ходов очка
показати весь коментар
30.01.2022 19:58 Відповісти
Т.е., теперь Запад шантажирует ***** его же собственным СП-2. Мддда, вЯЯличайший геополитик этот фюрерок дикой русни.
показати весь коментар
30.01.2022 20:05 Відповісти
А чего? Возьмут сделают обязательную сертификацию раз в квартал за бешеные бабки - и будет рычаг давления и денежки в бюджет)))
показати весь коментар
30.01.2022 20:21 Відповісти
Так само, як і ваші прогнози, що СП-2 навряд чи буде добудований? Ага, вірю
показати весь коментар
30.01.2022 20:11 Відповісти
а он достроен?) работает?)
показати весь коментар
30.01.2022 20:27 Відповісти
Так, добудований. Гугл вам в допомогу.
показати весь коментар
30.01.2022 20:54 Відповісти
гугл там лично нырял? почитать победные рашкованские рапорты?
поставлено ноль кубометров газа по нему. значит нефига его нет.
и, кстати, уже не будет.
показати весь коментар
30.01.2022 22:05 Відповісти
Да хоть год, хоть десять...
показати весь коментар
30.01.2022 20:20 Відповісти
Та не чуваки...Ангеля Шмеркель вчера пришла в ГрязьПром...прада не главным акционером...но крутой Телкой...,но типа Маргарэт Тетчер... любяще Сран РАБссиянскую...
показати весь коментар
30.01.2022 20:24 Відповісти
Перед "у" треба ставити крапку. Без будь-яких часових посилань.
показати весь коментар
30.01.2022 20:32 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html Сотрудница телеканала «Рада» призналась в ненависти к украинскому языку. Видео
30 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html#comments Комментарии: 3
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html

30 января, в воскресенье, в сеть попало видео с сотрудницей телеканала «Рада» Полиной Шишкиной, которая на видео рассказала о своей ненависти к украинскому языку, а также уточнила, что флаг Украины «так себе», и его могли бы сделать лучше.
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html#more-152020 Читать далее
показати весь коментар
30.01.2022 20:33 Відповісти
Нашишкіна вона нашишкіна і є...
показати весь коментар
30.01.2022 20:35 Відповісти
Эта мадемуазель лишь мелкая пыль с туфель кремлевского агента Дерьмака. Кстати, этой "пылью" посыпано и для зеледента, откуда он с увлечением и нюхает все указания повелитела аргентинского кокса на территории европейской Евразии.
показати весь коментар
30.01.2022 20:44 Відповісти
Доки "не понесе з України у синеє море кров ворожу" діла не буде. Т.Г. Шевченко був правий
показати весь коментар
30.01.2022 21:22 Відповісти
Эта игра Германии с Америкой дорого обходится Европе, в том числе Украине. Газ не сможет подешеветь без запуска Северного потока-2.
показати весь коментар
30.01.2022 20:46 Відповісти
GTFO!
показати весь коментар
30.01.2022 22:37 Відповісти
тролллинг продолжается
показати весь коментар
30.01.2022 20:54 Відповісти
такое впечатление что ФРГ это новый Израиль , которым управляют воспитанники Одесского Привоза
показати весь коментар
30.01.2022 21:14 Відповісти
Там делов то 10 миллиардов. Причём он уже и так окупился. Из-за него Европа менжуется, строить инфраструктуру под сжиженный дорогой газ или нет. Вроде газопровод есть, и вроде его нет. Вбухаешь деньги в сжиженный, а вдруг по трубе дешевый придёт. Значит убытки. Путин сам затягивает с его сертификацией. Опять же себестоимость добычи и транспортировки сланцевого газа высокая, да ещё транспортировка газовозами не совсем надёжная. И если вдруг газпром снизит цену на свой трубный газ долларов до 150ти, то сланцевые скважины придётся консервировать из-за нерентабельности. Тогда через год когда газа для всех опять станет на всех не хватать, то через год снова можно цену взвинтить. Это качели такие. Сейчас цикл высоких цен, а потом низких, но в среднем всё равно газпром в прибыли будет.
показати весь коментар
30.01.2022 22:47 Відповісти
 
 