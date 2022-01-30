Сертифікація "Північного потоку-2" навряд завершиться у першому півріччі 2022-го, - Федеральне агентство з мереж ФРН

Швидкої сертифікації газопроводу "Північний потік-2" не слід очікувати, незважаючи на створення в Німеччині окремої компанії для управління ним.

В інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Йохен Гоманн (Jochen Homann) сказав, що, хоча компанія була успішно зареєстрована, "подальших кроки відсутні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З огляду на майбутні перевірки, "можна швидко дійти висновку, що завершення (сертифікації "Північного потоку-2". - Ред.) у першому півріччі навряд чи буде можливим", - зазначив він.

Швейцарський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомив 26 січня, що заснував у німецькому місті Шверіні дочірню фірму Gas for Europe GmbH (G4E). У заяві Nord Stream 2 йдеться, що це дочірнє підприємство "як незалежний оператор транспортної системи" володіє і управляє 54-кілометровою ділянкою газопроводу в територіальних водах Німеччини, а також його береговими об'єктами в Любміні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова включити "Північний потік - 2" до санкційного списку проти РФ, - Бербок

Тепер BNetzA має відновити тимчасово зупинену 16 листопада 2021 року юридичну процедуру. Рішення німецького регулятора буде представлене Європейській комісії у Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС має два місяці, але може додатково запросити ще два. Потім німецькому регулятору нададуть ще два місяці, щоб оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно буде відрізнятися від рекомендації Єврокомісії, вона може подати на Німеччину до Європейського суду в Люксембурзі.

Газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершили ще у вересні, досі не введено в експлуатацію. Проти активно виступають Україна та низка країн Східної Європи, заявляючи, що він є інструментом політичного впливу Росії. США вважають, що газопровод посилить залежність Європи від російського газу. Немає єдиної думки щодо цього проекту і в самій Німеччині. Навіть деякі політики правлячої у ФРН коаліції у складі соціал-демократів, "зелених" та лібералів вкрай скептично ставляться до "Північного потоку-2" і не відкидають відмови від нього, особливо у разі нової агресії Росії проти України.