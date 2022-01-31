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Новини Боротьба з коронавірусом
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Відсьогодні невакцинованих медиків та чиновників будуть відсторонювати від роботи, - МОЗ

Відсьогодні невакцинованих медиків та чиновників будуть відсторонювати від роботи, - МОЗ

31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, додаються працівники:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини у 90 днів

"В останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон" у більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії нещодавно опублікувало звіт, відповідно до якого в людей, інфікованих саме "Омікроном", ризик потрапити в лікарню на 50% нижчий порівняно з інфікованими штамом "Дельта". При зараженні "Омікроном" ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81% – для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою", – коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list.

Нагадаємо, що в Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2015 року № 83.

вакцина (4419) медицина (2136) МОЗ (5401) робота (1247)


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Топ коментарі
+14
Ура, как прекрасно, наше дорогое правительство, вы так заботитесь о нас... Слава вам и вашим детям, будьте тоже здоровы и счастливы. Теперь коммунальные услуги станут ещё лучше, а медицина выйдет на уровень лучших мировых стандартов! Ведь только волшебная жижа решает все национальные проблемы... Ребята, вы реально крутые, нет слов...
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31.01.2022 09:44 Відповісти
+13
Пандемия! Шо делать???
Точнооо! Давайте докторов на работу не пускать!
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31.01.2022 09:50 Відповісти
+13
"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати."
Хто не вакцинований та не бажає вакцинуватися ті, та їхні сім'ї мають померти з голоду?!
Хто ще скаже що в нас не примусова вакцинація?
Це ще не геноцид?
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31.01.2022 10:16 Відповісти
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Відсутність прививки також не гарантує смерті.
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31.01.2022 11:02 Відповісти
Кто придумал эту теорию? На практике вам скажут специалисты которые многие годы проработали с разного рода вакцин - вакцина работает или нет.
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31.01.2022 11:03 Відповісти
А что должно сходиться? Человек спросил, я ему ответил.
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31.01.2022 11:04 Відповісти
Розслідування "Внутрішньолікарняний спалах, спричинений дельта-варіантом SARS-CoV-2 у високовакцинованого населення, Ізраїль, липень 2021 р."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
М'яко кажучи не зовсім відповідають тому що ви говорите.
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31.01.2022 11:37 Відповісти
Не понял, в чем я не прав. Прочитал статью. Согласен с ней.
Можете четко сформулировать, в чем именно я не прав?
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31.01.2022 12:47 Відповісти
Ви говорите що:

"И что не сходится? Прививка не гарантирует, что не заболеете.
Прививка с вероятностью 99% гарантирует, что не умрете!"

В розслідуванні говориться що від людини яка була повністю вакцинована заразила 42 людини з них лише 3 невакциновані. Ці троє тяжко не хворіли і ніхто з них не помер на відміну від вакцинованих з яких 14 тяжко захворіли 5 померли.
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31.01.2022 13:08 Відповісти
Кому цікаво ще раз надаю посилання

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
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31.01.2022 13:09 Відповісти
Ваша статья опирается на результаты исследований 42 человек, а мое утверждение основано на данных по всему миру. Прививки не гарантируют спасение, но существенно снижают риск осложнений и смерти.
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31.01.2022 13:37 Відповісти
Наразі ваші твердження лише ваші слова і ваша особиста думка. Ви не наводите жодного посилання.
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31.01.2022 14:00 Відповісти
Знаешь, можно накатать что угодно в интернете и сверху добавить ссылку на пдф файл который будет подтверждать всю написаную на сайте куйхню...
Да и вообще, сейчас же в тырнэти кому попало то сайты не открывают... Такчто ваши доказательства-еще не факт что доказательства...
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01.02.2022 02:13 Відповісти
https://lenta.ru/news/2022/01/10/kakiye/
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04.02.2022 10:58 Відповісти
Много текста. Даже читать не буду. Я знаю, что моргах лежат в основном не вакцинированные.
Мне этого знания вполне достаточно. А заговоры... то таке. Дело ваше.
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31.01.2022 13:28 Відповісти
Тесть з тещею (категорія 80+)- два короновака у кожного. Тещу забрали в лікарню з температурою, боялися бо у неї цукор. Тесть- красава, у 83 роки з ранку працює в майстерні, в обід разом з друзями накатує соточку під сало з часником і йде додому пообідати і в планшеті подивитися футбол, дівок чи новини. Він взагалі пережив ковід безсимптомно правда, в майстерню не ходив.
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31.01.2022 11:01 Відповісти
Фактично один, легка форма орв. Захворів практично після другої вакцинації. Ті хто вакцинувався раніше Астра Зеникою не хворіли.
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31.01.2022 12:03 Відповісти
Тут некоторые успели 20 раз вакцинировацца....
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31.01.2022 10:02 Відповісти
Сейчас в столице Канады проходит Майдан...со всей Канады прибыло 100 000 грузовиков Тракеров бсиков и прочих авто...
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31.01.2022 10:04 Відповісти
Кремль переключился на Канаду?
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31.01.2022 10:16 Відповісти
На уРодінє вже давно поголовна вакцинація введена. Сруззгє армія вакцинована на 99%....та уРодінє навіть ґундяйка за вакцинацію топить, хоча його шнирі з упц мацквабадського *********** в Україні, на чолі з Ануфрейкай - топять проти вакцинаці.
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31.01.2022 11:48 Відповісти
Там ближче до держдепівських бандерівців дістатися.

Доречі, у Європі та Америці більше всього антиваксів серед рускагаварящіх, які сидять на інформаційних помийках раські фєдєраські.
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31.01.2022 16:25 Відповісти
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31.01.2022 10:05 Відповісти
на ерефівських болотах ефорія у перервах між похоронами врятовах Спутніком В
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31.01.2022 10:56 Відповісти
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31.01.2022 10:07 Відповісти
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31.01.2022 10:08 Відповісти
"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати."
Хто не вакцинований та не бажає вакцинуватися ті, та їхні сім'ї мають померти з голоду?!
Хто ще скаже що в нас не примусова вакцинація?
Це ще не геноцид?
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31.01.2022 10:16 Відповісти
Геноцид, всем плевать
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31.01.2022 10:29 Відповісти
А они в суд на примере той училки с одесчины.
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31.01.2022 10:26 Відповісти
А хто буде працювати?
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31.01.2022 10:29 Відповісти
У мене два вакцинованих підлеглих перехворіли на ковід, а між ними крутиться не вакцинований колега, якій і досі не хворів! Тримаємо його, як кролика для екскрементів.
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31.01.2022 10:51 Відповісти
Треба його берегти, він жодного разу просто не попавсь медикам, бо працювати треба.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Треба його відловити та зробити тест, який покаже, що цей живчик вже давно перехворів та заразив інших. Просто він хворий ходив на роботу, бо працювати треба.
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31.01.2022 15:24 Відповісти
Ну, вакциновані заражають так само. Можливо навіть вони допомагають вірусу мутувати.
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01.02.2022 09:14 Відповісти
Брєд сивого старого коня мене не цікавить.
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01.02.2022 10:54 Відповісти
Он болел и просто не заметил..имунная система здоровая. может была легкая слабость...
А вот остальных мог и позаражать...
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31.01.2022 15:51 Відповісти
Як і вакциновані. Просто про їх хворобу знаємо через слабкий імунітет.
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01.02.2022 09:15 Відповісти
Aрестовать Ляшка за подлог и госизмену. "Пандемия" немедленно закончится, вместе к кукарекодами и проч.
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31.01.2022 11:31 Відповісти
Деактивувати Цвєліха за антиваксерну пропаганду. Пандемія закінчиться тоді, коли антиваксерів заарештують та ізолюють.
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31.01.2022 15:28 Відповісти
самоизолируйся и влей кружку эйсмарха бустерной дозы ... это спасет общество от короновируса

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31.01.2022 15:56 Відповісти
Дупи з клізмами тут ще ніхто не викладав.
Зроби собі самообрізання ізика, бо тобі його зараз зробить модератор.
Антивакси зайвий раз доводять свою розумову відсталість.
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31.01.2022 16:16 Відповісти
на вакцинацию
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31.01.2022 16:18 Відповісти
За парєбрік
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31.01.2022 16:19 Відповісти
То что никогда и не начиналось, не может закончиться.
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31.01.2022 22:10 Відповісти
Хвілософ.
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31.01.2022 23:26 Відповісти
Болтунья ты пустая.
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31.01.2022 23:37 Відповісти
Козел ти безрогий.
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01.02.2022 02:05 Відповісти
У нас только омикрон осьался в Казахстане. Как ОРВи
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31.01.2022 11:35 Відповісти
Жаль, что не могу найти графиков со следующей выборкой:
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных
По идее такую статистику необходимо вести в моргах, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
https://dumskaya.net/news/v-ukraine-983-umershih-ot-covid-19-starshe-60-le-152237/ В Украине 98,3 % умерших от COVID-19 старше 60 лет не были вакцинированы, - МОЗ
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31.01.2022 12:59 Відповісти
Жаль, что не могу найти графиков со следующей выборкой:
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных

Странно, не правда ли?

По идее такую статистику необходимо вести в моргах
Полностью согласен. Хотя не в моргах а на официальнных инфоресурсах.
, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
Ну покуда не доказывает, т.к. ее не ведут.
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31.01.2022 13:07 Відповісти
А шо є ще невакциновані медики? Що це за медики такі, які не вірять у науку, а замість того, щоб переконувати своїх пацієнтів робити вакцину, вони їх відмовляють. Звільняти таких треба. В Італії всі невакциновані медики відсторонені від роботи.
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31.01.2022 14:51 Відповісти
Може вони щось знають краще за вас?
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01.02.2022 09:17 Відповісти
Що саме це щось?
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01.02.2022 10:53 Відповісти
количество судебных исков возрастет. на сегодня все до единого решения, в подобных исках в Украине, приняты в пользу отстраненных.
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31.01.2022 15:18 Відповісти
очередная глупость.
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31.01.2022 16:03 Відповісти
клятые рептилоиды.
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01.02.2022 04:04 Відповісти
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