Відсьогодні невакцинованих медиків та чиновників будуть відсторонювати від роботи, - МОЗ
31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, додаються працівники:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.
"В останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон" у більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії нещодавно опублікувало звіт, відповідно до якого в людей, інфікованих саме "Омікроном", ризик потрапити в лікарню на 50% нижчий порівняно з інфікованими штамом "Дельта". При зараженні "Омікроном" ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81% – для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою", – коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list.
Нагадаємо, що в Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2015 року № 83.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
М'яко кажучи не зовсім відповідають тому що ви говорите.
Можете четко сформулировать, в чем именно я не прав?
"И что не сходится? Прививка не гарантирует, что не заболеете.
Прививка с вероятностью 99% гарантирует, что не умрете!"
В розслідуванні говориться що від людини яка була повністю вакцинована заразила 42 людини з них лише 3 невакциновані. Ці троє тяжко не хворіли і ніхто з них не помер на відміну від вакцинованих з яких 14 тяжко захворіли 5 померли.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
Да и вообще, сейчас же в тырнэти кому попало то сайты не открывают... Такчто ваши доказательства-еще не факт что доказательства...
Мне этого знания вполне достаточно. А заговоры... то таке. Дело ваше.
Доречі, у Європі та Америці більше всього антиваксів серед рускагаварящіх, які сидять на інформаційних помийках раські фєдєраські.
Хто не вакцинований та не бажає вакцинуватися ті, та їхні сім'ї мають померти з голоду?!
Хто ще скаже що в нас не примусова вакцинація?
Це ще не геноцид?
А вот остальных мог и позаражать...
Зроби собі самообрізання ізика, бо тобі його зараз зробить модератор.
Антивакси зайвий раз доводять свою розумову відсталість.
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных
По идее такую статистику необходимо вести в моргах, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
https://dumskaya.net/news/v-ukraine-983-umershih-ot-covid-19-starshe-60-le-152237/ В Украине 98,3 % умерших от COVID-19 старше 60 лет не были вакцинированы, - МОЗ
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных
Странно, не правда ли?
По идее такую статистику необходимо вести в моргах
Полностью согласен. Хотя не в моргах а на официальнных инфоресурсах.
, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
Ну покуда не доказывает, т.к. ее не ведут.