Мешканець Світлодарська зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу військ РФ, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати підступні обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Окупанти обстріляли околиці Світлодарська та поранили місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, 31 січня, близько 11:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна зазнав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища.

Зазначається, що силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

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"Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу", - повідомили у штабі.

"Снайпер НЗФ "ДНР" поранив цивільну людину на Світлодарському водосховищі. 30 хвилин тому, на Світлодарському водосховищі чоловік 1953 року народження під час риболовлі на водосховищі у м. Світлодарськ (лінія фронту), отримав два кульові поранення. Наразі чоловік перебуває у лікарні, одна куля пройшла на виліт, друга застрягла у тазостегновій частині. Стан критичний. Стрілянина велася зі сторони тимчасово окупованої території Донецької області. Ось так, стріляють НЗФ по цивільних без зазріння совісті", - повідомив правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".