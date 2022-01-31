Нардепи мають пакети з секретними інструкціями на випадок надзвичайної ситуації, - Стефанчук
Спікер Руслан Стефанчук переконуватиме колег у необхідності запровадження у парламенті онлайн-голосування у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.
"Ми повинні зробити законодавчий запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою роботу за жодних обставин", - зауважив голова Верховної Ради.
Говорячи про те, як проводити онлайн-голосування у разі зникнення зв’язку, Стефанчук наголосив: "Якщо не буде інтернету, втрачається зв'язок, є відповідні пакети для депутатів. Вони під секретним грифом, під секретним режимом. Депутати відкривають і там написано: якщо поганий зв'язок ти робиш перше, друге третє, коли збираємося у Верховній Раді, у якому місці. Єдине, що це складає режим секретності, тому перепрошую, як людина, яка знаходиться під відповідним зобов’язанням, не можу розголошувати цю таємницю".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ничего нового.
бубася давно вывез семью в Португалию - полагаю, что и другие не отстают.
для чего еще они в самый опасный момент "ушли на каникулы"? - вывозят семьи и сами ******.
хоть бы ек вернулись никогда, падлы.
Рюцьке спіснас "маладих республічкав")) Бандерам не реготати!
https://twitter.com/i/status/1488077144064507904
Союз України, Польщі та Англії.....
а шо має мудрий ?...
Ну про пакети вже протролили цього слугу , а тепер по суті:
"... якщо поганий зв'язок ти робиш..." (с)
Чекайте, який зв'язок? Тобто депутана не у ВРУ??? А де ж він тоді зберігає пакет "під секретним грифом, під секретним режимом" з тими інструкціями??? Вдома? У банківському сховищі? В паралельній реальності??? ДЕ???
Сбу мовчки лупає очима..