Нардепи мають пакети з секретними інструкціями на випадок надзвичайної ситуації, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук переконуватиме колег у необхідності запровадження у парламенті онлайн-голосування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

"Ми повинні зробити законодавчий запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою роботу за жодних обставин", - зауважив голова Верховної Ради.

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Говорячи про те, як проводити онлайн-голосування у разі зникнення зв’язку, Стефанчук наголосив: "Якщо не буде інтернету, втрачається зв'язок, є відповідні пакети для депутатів. Вони під секретним грифом, під секретним режимом. Депутати відкривають і там написано: якщо поганий зв'язок ти робиш перше, друге третє, коли збираємося у Верховній Раді, у якому місці. Єдине, що це складає режим секретності, тому перепрошую, як людина, яка знаходиться під відповідним зобов’язанням, не можу розголошувати цю таємницю".