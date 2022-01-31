Масштабні пожежі на Луганщині: ДБР повідомило посадовцям про підозру

Посадовим особам Головного управління ДСНС України та обласного управління лісового та мисливського господарства повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків під час пожеж на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Державне бюро розслідувань.

"Слідчі Теруправління ДБР Краматорська повідомили про підозру керівнику ДСНС Луганської області та колишньому начальнику Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, службова недбалість яких завдала державі збитків на суму понад 5 мільярдів гривень", - повідомляють у ДБР.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку липня 2020 року посадові особи ДСНС та управління лісомисливського господарства володіли інформацією про виникнення великої лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області.

Однак посадовці:

• не вжили належних заходів до локалізації пожежі

• не забезпечили ефективну взаємодію між відомствами, що очолювали

• несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею

• не забезпечили ефективне використання техніки з метою локалізації та ліквідації пожежі з урахуванням складних погодних умов

• не організували проведення заходів з метою встановлення загрози людям, шляхів та способів їх порятунку та шляхів поширення горіння

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Їх бездіяльність призвела до знищення вогнем 8 тис. га лісових насаджень на території лісо-мисливських господарств Луганської області, чим завдано державі шкоду у розмірі 5,2 млрд гривень, - наголошують у ДБР.

У разі доведення вини їм загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також щодо відсторонення начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у Луганській області від посади", - йдеться в повідомленні.

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