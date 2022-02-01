Електронні лікарняні будуть оформлювати за спрощеною процедурою, - Ляшко
У зв'язку з підвищенням захворюваності на коронавірус і навантаженням не первину ланку меддопомоги Міністерство охорони здоров’я спростить процедуру оформлення електронних лікарняних.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Ми зараз прийняли рішення і повернемося до спрощеної процедури виписки електронних лікарняних, які будуть робитися дистанційного без відвідування медичного працівника. Тільки на п'ятий день потрібно буде його закрити або прийти, щоб лікар подивився і прийняв подальшу тактику лікування", - сказав Ляшко.
Міністр зауважив, що останніми тижнями фіксується зростання захворюваності на COVID-19 і зростання навантаження на екстрену медичну допомогу та первинну ланку.
"Щодо сімейних лікарів - у них також зараз наднормові робочі часи, у них також люди хворіють, і часто не приходять на роботу через те, що перебувають на самоізоляції. І ми також повинні розуміти, що при такій кількості випадків коронавірусної хвороби інколи не виходить додзвонитися з першого разу до свого сімейного лікаря, тому що великий потік пацієнтів", - сказав Ляшко.
Також, за його словами, зростає навантаження на екстрену медичну допомогу через багато викликів: "Я хотів би, щоб ми знову зберігали спокій і, наприклад, коли з'являється температура і ми будемо телефонувати на 103, щоб приїхала швидка, це призводить до навантажень на диспетчерів екстреної меддопомоги. Тому ще раз хотів би звернутися до людей і сказати: температура 38 - не привід викликати екстренну медичну допомогу. Температура, яка знижується жарознижувальними препаратами, - це консультація з сімейним лікарем для того, щоб обрати тактику лікування", - наголосив міністр.
Як повідомлялося раніше, з 1 жовтня 2021 року в Україні розпочалась реформа електронних лікарняних. Станом на середину січня 2022 року українці скористалися новою послугою понад 4,5 млн разів.
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