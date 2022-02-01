З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання ситуації довкола України, – Зеленський
Завдяки єдності України та міжнародної спільноти з'явилась надія на деескалацію і мирне врегулювання ситуації довкола нашої країни.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдність розблокувала Нормандський формат. Дала надію на деескалацію і мирне врегулювання (конфлікту на Донбасі. - Ред.). Вперше з 2019 року усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість щодо зустрічі лідерів Нормандської четвірки", - заявив Зеленський.
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