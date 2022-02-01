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Новини Війна
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З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання ситуації довкола України, – Зеленський

З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання ситуації довкола України, – Зеленський

Завдяки єдності України та міжнародної спільноти з'явилась надія на деескалацію і мирне врегулювання ситуації довкола нашої країни.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність розблокувала Нормандський формат. Дала надію на деескалацію і мирне врегулювання (конфлікту на Донбасі. - Ред.). Вперше з 2019 року усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість щодо зустрічі лідерів Нормандської четвірки", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч радників Нормандської четвірки відбудеться 10 лютого у Берліні

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Донбас (22357) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+53
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01.02.2022 10:35 Відповісти
+42
Знову Володя збрехав. Там же по його словах нікого не було, що то все брехали американці і англічани. За ніч зєявилися? Перекурив чи перенюхав?
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01.02.2022 10:36 Відповісти
+31
Спасибо США и Бритам, что не дали шанса сдать Украину...
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01.02.2022 10:45 Відповісти
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У них проблема : южмашевские МБР "Воевода-Сатана" списаньі по старости - прокорродировали топливньіе баки . На замену "Сармат" пока не получается , не летал еще ни разу. Паритет с США по СНВ накрьілся медньім тазом , Кремль пока забалтьівает проблему "гиперзвуковьіми" фундервафлями .
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01.02.2022 19:09 Відповісти
нанюхался аж до зеленых чертиков, что ему уже Надежда (Савченко?) является. ну, а если серьезно, то снова мимо клавишей... когда же это дурко наконец поймет, что у нас война, а не "ситуация", и ее нужно не "регулировать" а заканчивать победой. "ничьи" быть априори не может, либо они нас, либо мы их.
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01.02.2022 17:46 Відповісти
Коротше кажучи: сторони домовились домовлятись і далі про досягнення наступних домовленостей
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01.02.2022 18:57 Відповісти
Москва два года стояла насмерть против Нормандского формата почему ? Да там Путина в лицо назвали "стороной конфликта" , что ВПЕРВЬІЕ официально признал Лавров только несколько дней назад . Пошли хорошие подвижки , перспективньіе для Украиньі , имхо
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01.02.2022 19:16 Відповісти
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