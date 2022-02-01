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Новости Война
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Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг Украины, – Зеленский

Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг Украины, – Зеленский

Благодаря единству Украины и международного сообщества, появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг нашей страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Цензор.НЕТ.

"Единство разблокировало Нормандский формат. Дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование (конфликта на Донбассе. - Ред.). Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность по поводу встречи лидеров Нормандской четверки", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Донбасс (26958) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+53
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01.02.2022 10:35 Ответить
+42
Знову Володя збрехав. Там же по його словах нікого не було, що то все брехали американці і англічани. За ніч зєявилися? Перекурив чи перенюхав?
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01.02.2022 10:36 Ответить
+31
Спасибо США и Бритам, что не дали шанса сдать Украину...
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01.02.2022 10:45 Ответить
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У них проблема : южмашевские МБР "Воевода-Сатана" списаньі по старости - прокорродировали топливньіе баки . На замену "Сармат" пока не получается , не летал еще ни разу. Паритет с США по СНВ накрьілся медньім тазом , Кремль пока забалтьівает проблему "гиперзвуковьіми" фундервафлями .
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01.02.2022 19:09 Ответить
нанюхался аж до зеленых чертиков, что ему уже Надежда (Савченко?) является. ну, а если серьезно, то снова мимо клавишей... когда же это дурко наконец поймет, что у нас война, а не "ситуация", и ее нужно не "регулировать" а заканчивать победой. "ничьи" быть априори не может, либо они нас, либо мы их.
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01.02.2022 17:46 Ответить
Коротше кажучи: сторони домовились домовлятись і далі про досягнення наступних домовленостей
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01.02.2022 18:57 Ответить
Москва два года стояла насмерть против Нормандского формата почему ? Да там Путина в лицо назвали "стороной конфликта" , что ВПЕРВЬІЕ официально признал Лавров только несколько дней назад . Пошли хорошие подвижки , перспективньіе для Украиньі , имхо
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01.02.2022 19:16 Ответить
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