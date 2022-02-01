Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг Украины, – Зеленский

Благодаря единству Украины и международного сообщества, появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг нашей страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Цензор.НЕТ.

"Единство разблокировало Нормандский формат. Дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование (конфликта на Донбассе. - Ред.). Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность по поводу встречи лидеров Нормандской четверки", - заявил Зеленский.

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