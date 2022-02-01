Данія першою в Евросоюзі скасувала всі обмеження, введені через COVID-19

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка у вівторок, 1 лютого, скасувала всі обмеження, запроваджені через COVID-19. Влада країни сподівається, що високий рівень охоплення населення вакцинацією допоможе впоратися з більш легким варіантом "Омікрон".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на France24.

Так, відсьогодні у Данії скасовуються усі карантинні обмеження, включаючи носіння захисних масок, COVID-сертифікати та обмеження на роботу закладів. На кордонах країни залишається лише кілька обмежень для нещеплених мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до Шенгенської зони.

Відзначається, що рішення було прийняте у зв’язку з високим рівнем вакцинації населення від COVID-19, у тому числі – бустерною дозою. Зазначається, що понад 60% громадян Данії отримали третю дозу вакцини, тоді як середній рівень вакцинації бустером у ЄС становить до 45%.

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Таким чином міністерство охорони здоров’я вважає, що загалом 80% населення мають імунітет до COVID-19, якщо рахувати також тих, хто вже перехворів на коронавірус. Нині у Данії щодня фіксують близько 40-50 тисяч нових випадків захворювань, із населенням країни близько 5,8 мільйона.

Згідно з опитуванням, опублікованим у понеділок, 31 січня, 64% данців підтримують рішення уряду. Також данські епідеміологи підтримали рішення скасувати обмеження у зв’язку з тим, що "Омікрон" є набагато м’якшим варіантом вірусу.

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