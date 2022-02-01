УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10786 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 522 9

Данія першою в Евросоюзі скасувала всі обмеження, введені через COVID-19

Данія першою в Евросоюзі скасувала всі обмеження, введені через COVID-19

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка у вівторок, 1 лютого, скасувала всі обмеження, запроваджені через COVID-19. Влада країни сподівається, що високий рівень охоплення населення вакцинацією допоможе впоратися з більш легким варіантом "Омікрон".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на France24.

Так, відсьогодні у Данії скасовуються усі карантинні обмеження, включаючи носіння захисних масок, COVID-сертифікати та обмеження на роботу закладів. На кордонах країни залишається лише кілька обмежень для нещеплених мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до Шенгенської зони.

Відзначається, що рішення було прийняте у зв’язку з високим рівнем вакцинації населення від COVID-19, у тому числі – бустерною дозою. Зазначається, що понад 60% громадян Данії отримали третю дозу вакцини, тоді як середній рівень вакцинації бустером у ЄС становить до 45%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія протягом лютого скасує всі COVID-обмеження

Таким чином міністерство охорони здоров’я вважає, що загалом 80% населення мають імунітет до COVID-19, якщо рахувати також тих, хто вже перехворів на коронавірус. Нині у Данії щодня фіксують близько 40-50 тисяч нових випадків захворювань, із населенням країни близько 5,8 мільйона.

Згідно з опитуванням, опублікованим у понеділок, 31 січня, 64% данців підтримують рішення уряду. Також данські епідеміологи підтримали рішення скасувати обмеження у зв’язку з тим, що "Омікрон" є набагато м’якшим варіантом вірусу.

Також читайте: Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Данія (787) карантин (18172) Євросоюз (13686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не высокий уровень вакцинации, а прозрение бессмысленности ширяний.
показати весь коментар
01.02.2022 11:22 Відповісти
В оригіналі новини чітко вказано
https://www.france24.com/en/live-news/20220201-denmark-returns-to-life-as-we-knew-it-despite-omicron Copenhagen (AFP) - Denmark on Tuesday becomes the first European Union country to lift all of its Covid restrictions despite record numbers of cases, relying on its high vaccination rate to cope with the milder Omicron variant.
показати весь коментар
01.02.2022 12:00 Відповісти
викинги)
показати весь коментар
01.02.2022 11:33 Відповісти
Ну да, после Британии пойдёт волна прозрений, спасибо всем здравомыслящим не поддавшимся на шантаж биг фармы и продажных политиков.
показати весь коментар
01.02.2022 11:34 Відповісти
27606 заражения за прошлые сутки не так уж мало на маленькое население Дании(около 6 млн) с учетом
показати весь коментар
01.02.2022 11:40 Відповісти
Я вже не вірив, що хтось від цього божевілля прокинеться.
показати весь коментар
01.02.2022 11:41 Відповісти
40-50 тисяч нових випадків захворювань - это 300000 для нас.. Лед тронулся.
показати весь коментар
01.02.2022 11:59 Відповісти
Не 40-50 тис. нових захворювань, а 40-50 додатніх результатів "тестів".
Навіть винахідник цих тестів на вірус-19 казав, що вони ніяк не придатні для діагнозу модного захворювання.
показати весь коментар
01.02.2022 12:25 Відповісти
 
 