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Окупанти повернули в ОРЛО комендантську годину
На окупованій частині Луганської області не можна перебувати на вулиці з 23:00 до 04:00.
Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.
Дію комендантської години поновлено з 1 лютого. Без неї мешканці окупованої Луганщини жили з 1 жовтня 2021 року.
Тепер там знову заборонили виходити на вулицю вночі. Тим, хто порушить цю заборону більше ніж на годину, загрожує "адміністративна відповідальність". Тим, кого спіймали під дією алкоголю чи наркотиків, "адміністративну відповідальність" обіцяють за півгодини після настання комендантської години.
Топ коментарі
+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар01.02.2022 16:03 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.02.2022 16:02 Відповісти Посилання
+9 Иван Петров #477813
показати весь коментар01.02.2022 16:07 Відповісти Посилання
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https://youtu.be/hvG3J7OHPSU
сколько лугандонов теперь опять попадет по пьяни на подвал и рытье окопов !
https://youtu.be/hvG3J7OHPSU