Окупанти повернули в ОРЛО комендантську годину

На окупованій частині Луганської області не можна перебувати на вулиці з 23:00 до 04:00.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Дію комендантської години поновлено з 1 лютого. Без неї мешканці окупованої Луганщини жили з 1 жовтня 2021 року.

Тепер там знову заборонили виходити на вулицю вночі. Тим, хто порушить цю заборону більше ніж на годину, загрожує "адміністративна відповідальність". Тим, кого спіймали під дією алкоголю чи наркотиків, "адміністративну відповідальність" обіцяють за півгодини після настання комендантської години.

Читайте: Україна планує скликати дебати Генасамблеї ООН через ситуацію на окупованих територіях, - речник МЗС Ніколенко