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Новини Окуповані території
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Окупанти повернули в ОРЛО комендантську годину

Окупанти повернули в ОРЛО комендантську годину

На окупованій частині Луганської області не можна перебувати на вулиці з 23:00 до 04:00.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Дію комендантської години поновлено з 1 лютого. Без неї мешканці окупованої Луганщини жили з 1 жовтня 2021 року.

Тепер там знову заборонили виходити на вулицю вночі. Тим, хто порушить цю заборону більше ніж на годину, загрожує "адміністративна відповідальність". Тим, кого спіймали під дією алкоголю чи наркотиків, "адміністративну відповідальність" обіцяють за півгодини після настання комендантської години.

Читайте: Україна планує скликати дебати Генасамблеї ООН через ситуацію на окупованих територіях, - речник МЗС Ніколенко

Автор: 

комендантська година (267) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+11
ай маладцы !

сколько лугандонов теперь опять попадет по пьяни на подвал и рытье окопов !
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01.02.2022 16:03 Відповісти
+9
Вибору без наслідків не буває...
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01.02.2022 16:02 Відповісти
+9
Они не поймут. Им нужен царский сапог на согнутой спине.
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01.02.2022 16:07 Відповісти
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Вибору без наслідків не буває...
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01.02.2022 16:02 Відповісти
Це правильно. Пишаюся
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01.02.2022 16:36 Відповісти
Ну досягнення Лугандонії, а то чув один розповідав, що в Луганську автомобільні пробки, а так всьо, вночі точно ніяких пробок
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01.02.2022 16:55 Відповісти
США получили ответ РФ по «гарантиям безопасности»
https://youtu.be/hvG3J7OHPSU
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01.02.2022 16:37 Відповісти
ай маладцы !

сколько лугандонов теперь опять попадет по пьяни на подвал и рытье окопов !
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01.02.2022 16:03 Відповісти
А варто їх жаліти? Може станцюємо на поминках?
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01.02.2022 16:07 Відповісти
У свинособак сейчас другие забавы, на швабры садятся
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01.02.2022 16:09 Відповісти
русский спорт ?
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01.02.2022 16:25 Відповісти
И шо? Нам зачем эта информация?
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01.02.2022 16:04 Відповісти
Ну не вам, а їм: а щоби "бачили очі що купували"
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01.02.2022 16:06 Відповісти
Они не поймут. Им нужен царский сапог на согнутой спине.
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01.02.2022 16:07 Відповісти
Как-то всё равно. Отрезать все связи с ними и забыть о них.
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01.02.2022 16:06 Відповісти
Тобто визнати, що перемога за ними?
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01.02.2022 16:09 Відповісти
Нужно сосредотачиваться на поступках хороших людей, а не плохих. Те что меняют мир к лучшему. Зачем смотреть на говно? Я тоже самое рядом в теме с Зеленским сегодня написал. Какая разница что он делает? Зачем на него обращать внимание?
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01.02.2022 16:11 Відповісти
кесарю кесарево...
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01.02.2022 16:12 Відповісти
Сірожа ...
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01.02.2022 16:13 Відповісти
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05.02.2022 14:38 Відповісти
статус окупованих територій і хай гуляють з мінськом до операції "Буря"
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01.02.2022 16:27 Відповісти
рок-н-ролл
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01.02.2022 16:08 Відповісти
Да нехай там хоч.......
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01.02.2022 16:08 Відповісти
Ми не слідкуємо є в них комендантська година чи немає.. Якось пох...
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01.02.2022 16:13 Відповісти
І переміщення тільки бігом!
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01.02.2022 16:24 Відповісти
Так. Від турнікету до турнікету. Перевірка документів біля кожного турнікету обов'язкова. І цим треба пишатися
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01.02.2022 16:37 Відповісти
Ну хотіли ж лугандонці цього расєянского трешу! З усім геть розбитим та вивезеним на рашу, з комендантським часом... Ну то й нехай насолоджуються! Ми не проти.
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01.02.2022 16:27 Відповісти
США получили ответ РФ по «гарантиям безопасности»
https://youtu.be/hvG3J7OHPSU
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01.02.2022 16:35 Відповісти
Рад за них
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01.02.2022 16:36 Відповісти
Я так рад за Лугандонию.
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01.02.2022 16:37 Відповісти
гоу ватный раб в стойло хлебать тормозуху и боярку по ночам
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01.02.2022 16:53 Відповісти
 
 