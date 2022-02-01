Оккупанты вернули в ОРЛО комендантский час

На оккупированной части Луганской области нельзя находиться на улице с 23:00 до 04:00.

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

Действие комендантского часа возобновлено с 1 февраля. Без него жители оккупированной Луганской области жили с 1 октября 2021 года.

Теперь там снова запретили выходить на улицу ночью. Тем, кто нарушит этот запрет более чем на час, грозит "административная ответственность". Тем, кого поймали под действием алкоголя или наркотиков, "административную ответственность" обещают через полчаса после наступления комендантского часа.

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