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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты вернули в ОРЛО комендантский час

Оккупанты вернули в ОРЛО комендантский час

На оккупированной части Луганской области нельзя находиться на улице с 23:00 до 04:00.

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

Действие комендантского часа возобновлено с 1 февраля. Без него жители оккупированной Луганской области жили с 1 октября 2021 года.

Теперь там снова запретили выходить на улицу ночью. Тем, кто нарушит этот запрет более чем на час, грозит "административная ответственность". Тем, кого поймали под действием алкоголя или наркотиков, "административную ответственность" обещают через полчаса после наступления комендантского часа.

Читайте: В ОРДЛО людей, которые нарушали комендантский час, вывозят на передовую копать окопы, - правозащитник Лисянский

Автор: 

комендантский час (168) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+11
ай маладцы !

сколько лугандонов теперь опять попадет по пьяни на подвал и рытье окопов !
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01.02.2022 16:03 Ответить
+9
Вибору без наслідків не буває...
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01.02.2022 16:02 Ответить
+9
Они не поймут. Им нужен царский сапог на согнутой спине.
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01.02.2022 16:07 Ответить
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Вибору без наслідків не буває...
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01.02.2022 16:02 Ответить
Це правильно. Пишаюся
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01.02.2022 16:36 Ответить
Ну досягнення Лугандонії, а то чув один розповідав, що в Луганську автомобільні пробки, а так всьо, вночі точно ніяких пробок
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01.02.2022 16:55 Ответить
США получили ответ РФ по «гарантиям безопасности»
https://youtu.be/hvG3J7OHPSU
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01.02.2022 16:37 Ответить
ай маладцы !

сколько лугандонов теперь опять попадет по пьяни на подвал и рытье окопов !
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01.02.2022 16:03 Ответить
А варто їх жаліти? Може станцюємо на поминках?
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01.02.2022 16:07 Ответить
У свинособак сейчас другие забавы, на швабры садятся
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01.02.2022 16:09 Ответить
русский спорт ?
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01.02.2022 16:25 Ответить
И шо? Нам зачем эта информация?
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01.02.2022 16:04 Ответить
Ну не вам, а їм: а щоби "бачили очі що купували"
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01.02.2022 16:06 Ответить
Они не поймут. Им нужен царский сапог на согнутой спине.
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01.02.2022 16:07 Ответить
Как-то всё равно. Отрезать все связи с ними и забыть о них.
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01.02.2022 16:06 Ответить
Тобто визнати, що перемога за ними?
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01.02.2022 16:09 Ответить
Нужно сосредотачиваться на поступках хороших людей, а не плохих. Те что меняют мир к лучшему. Зачем смотреть на говно? Я тоже самое рядом в теме с Зеленским сегодня написал. Какая разница что он делает? Зачем на него обращать внимание?
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01.02.2022 16:11 Ответить
кесарю кесарево...
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01.02.2022 16:12 Ответить
Сірожа ...
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01.02.2022 16:13 Ответить
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05.02.2022 14:38 Ответить
статус окупованих територій і хай гуляють з мінськом до операції "Буря"
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01.02.2022 16:27 Ответить
рок-н-ролл
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01.02.2022 16:08 Ответить
Да нехай там хоч.......
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01.02.2022 16:08 Ответить
Ми не слідкуємо є в них комендантська година чи немає.. Якось пох...
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01.02.2022 16:13 Ответить
І переміщення тільки бігом!
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01.02.2022 16:24 Ответить
Так. Від турнікету до турнікету. Перевірка документів біля кожного турнікету обов'язкова. І цим треба пишатися
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01.02.2022 16:37 Ответить
Ну хотіли ж лугандонці цього расєянского трешу! З усім геть розбитим та вивезеним на рашу, з комендантським часом... Ну то й нехай насолоджуються! Ми не проти.
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01.02.2022 16:27 Ответить
США получили ответ РФ по «гарантиям безопасности»
https://youtu.be/hvG3J7OHPSU
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01.02.2022 16:35 Ответить
Рад за них
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01.02.2022 16:36 Ответить
Я так рад за Лугандонию.
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01.02.2022 16:37 Ответить
гоу ватный раб в стойло хлебать тормозуху и боярку по ночам
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01.02.2022 16:53 Ответить
 
 