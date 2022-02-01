Оккупанты вернули в ОРЛО комендантский час
На оккупированной части Луганской области нельзя находиться на улице с 23:00 до 04:00.
Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.
Действие комендантского часа возобновлено с 1 февраля. Без него жители оккупированной Луганской области жили с 1 октября 2021 года.
Теперь там снова запретили выходить на улицу ночью. Тем, кто нарушит этот запрет более чем на час, грозит "административная ответственность". Тем, кого поймали под действием алкоголя или наркотиков, "административную ответственность" обещают через полчаса после наступления комендантского часа.
Топ комментарии
+11 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий01.02.2022 16:03 Ответить Ссылка
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.02.2022 16:02 Ответить Ссылка
+9 Иван Петров #477813
показать весь комментарий01.02.2022 16:07 Ответить Ссылка
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https://youtu.be/hvG3J7OHPSU
сколько лугандонов теперь опять попадет по пьяни на подвал и рытье окопов !
https://youtu.be/hvG3J7OHPSU