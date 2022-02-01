Підстав для скасування країнами усіх карантинних обмежень поки що немає, - ВООЗ

Фахівці ВООЗ вважають, що ще рано знімати всі обмеження для стримування COVID-19. Вони закликають до обережності.

Про це заявила технічний керівник ВООЗ з проблеми COVID-19 Марія Ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо до обережності, оскільки більшість країн не пройшли пік "Омікрону". У більшості країн показник вакцинації низький, зокрема і серед дуже вразливих частин населення. Тому зараз не час для зняття всіх обмежень одразу", - сказала вона, виступаючи на брифінгу ВООЗ у вівторок.

Як повідомлялося, у вівторок, 1 лютого, Данія першою в Євросоюзі скасувала усі обмеження проти COVID-19, включаючи носіння захисних масок, COVID-сертифікати та обмеження на роботу закладів.

Влада Фінляндії також оголосила, що протягом лютого скасує всі COVID-обмеження.

Крім того, в Англії минулого тижня були значно ослаблені заходи з боротьби із COVID-19. Скасували обов'язкове носіння масок і COVID-перепустки.