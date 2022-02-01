Продаж посади голови Миколаївської ОДА: трьох осіб судитимуть за шахрайство

Миколаївська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі про продаж посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Трьом особам оголошені обвинувачення у шахрайстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.

"Миколаївською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, організаторкою була мешканка Києва - колишня співробітниця управління справами Апарату Верховної ради. Її спільниками стали два жителя столиці, один з яких голова правління благодійної організації, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України та неодноразово балотувався до парламенту. Вони вирішили шахрайським шляхом заволодіти його грошима, коли дізналися про бажання одесита стати головою Миколаївської ОДА. Обвинувачені повідомили громадянину завідомо неправдиві відомості про те, що можуть вплинути на посадових осіб державних органів, для цього йому необхідно було надати їм грошові кошти у сумі від 500 до 700 тис. доларів США.

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Упродовж шести місяців вони проводили з кандидатом "співбесіди" на посаду у Києві та нібито готували його для подальшої зустрічі з посадовими особами державних органів.

Їх затримали в серпні минулого року при передачі частини грошей - 200 тисяч доларів.

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