На Прикарпатті у 90% зразків тестувань на COVID-19 виявили штам "Омікрон"

У 90% зразків тестувань прикарпатців на COVID-19, проведених до 20 січня, медики Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України виявили штам "Омікрон". Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на брифінг щодо вакцинації та COVID-захворювання в області генерального директора обласного Центру контролю та профілактики хвороб Руслана Савчука.

"Ми учора отримали офіційну відповідь від Центру громадського здоров’я МОЗ України про те, що зразки, які ми віддали 20 січня, і наступні для проведення молекулярно-генетичного дослідження вказали, що у 90% зразків, які ми направили, циркулює Омікрон", - повідомив Савчук.

За його словами, це дослідження пояснює ріст COVID-захворювання на Прикарпатті. У січні кількість хворих, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла більш ніж у 5 разів. Захворюваність серед дітей за цей же період зросла більш ніж у 22 рази і сягнула близько 3 тисяч випадків з початку 2022 року. Було наголошено, що серед медпрацівників реєструють збільшення захворюваності майже удвічі.

Читайте також: Івано-Франківська область з 24 січня переходить у "червону" зону карантину

Савчук зазначив, що ситуація в області із захворюванням на коронавірус залишається складною. У попередні тижні лабораторії обласного ЦКПХ проводили до 5 тисяч ПЛР-досліджень на день, тоді як досі досліджували не більше 3 тисяч зразків на день.

Наразі Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні епіднебезпеки. У січні в медзакладах Прикарпаття розгорнули додатково 1259 ліжко-місць для хворих на коронавірус. У COVID-лікарнях зайнятість ліжок складає 67%.

Станом на 1 лютого в Івано-Франківській області за минулу добу зареєстровано 907 нових випадків COVID-19, одужала 1381 особа, 11 людей померли. Одне щеплення від коронавірусу отримали понад 438 тисяч прикарпатців, ще майже 403 тисячі повністю вакциновані, більше 4 тисяч осіб отримали бустерну дозу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна починає використання ліків прямої дії від COVID-19, - "слуга народу" Радуцький