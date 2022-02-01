Уряд Канади закликав своїх громадян поїхати з України
Громадянам Канади не рекомендують відвідувати Україну через загрозу з боку РФ та збройного конфлікту.
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті уряду Канади, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Уникайте будь-яких поїздок в Україну через постійні загрози з боку Росії і ризику збройного конфлікту. Якщо ви перебуваєте в Україні, ви повинні виїхати, поки доступні комерційні кошти", - йдеться в повідомленні.
В уряді Канаду зазначають, що загрози з боку Росії посилилися з листопада 2021 року.
"Умови безпеки непередбачувані і можуть погіршитися без попередження", - попереджають канадців.
У заяві також повідомляють, що військові дії Росії в Україні можуть порушити транспортні маршрути і послуги по всій країні.
"Рейси можуть бути зірвані або скасовані в короткі терміни, що призведе до затримки вильоту. Вони також можуть стати дефіцитними, що ускладнить ваш виїзд з країни. Доступ до телекомунікацій також може бути перерваний у будь-який час", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Канада тимчасово відкликала зі свого посольства в Україні другорядних канадських співробітників та членів їх сімей.
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10-20 лютого навчання кацапів тіпа починається.
Дякуємо Канаді за допомогу!
Nor tell him all the things that make you cry
But check yourself for your own shit
And don't be making out like it's all his…
😎
Самий кращий спосіб пораГрабувати...
Паніка..
Є патрони-буде Фсе!!
🤣🤣