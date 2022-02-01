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Уряд Канади закликав своїх громадян поїхати з України

Уряд Канади закликав своїх громадян поїхати з України

Громадянам Канади не рекомендують відвідувати Україну через загрозу з боку РФ та збройного конфлікту.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті уряду Канади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уникайте будь-яких поїздок в Україну через постійні загрози з боку Росії і ризику збройного конфлікту. Якщо ви перебуваєте в Україні, ви повинні виїхати, поки доступні комерційні кошти", - йдеться в повідомленні.

В уряді Канаду зазначають, що загрози з боку Росії посилилися з листопада 2021 року.

"Умови безпеки непередбачувані і можуть погіршитися без попередження", - попереджають канадців.

У заяві також повідомляють, що військові дії Росії в Україні можуть порушити транспортні маршрути і послуги по всій країні.

Читайте: Канада тимчасово відкликає неосновних співробітників посольства в Києві, - МЗС

"Рейси можуть бути зірвані або скасовані в короткі терміни, що призведе до затримки вильоту. Вони також можуть стати дефіцитними, що ускладнить ваш виїзд з країни. Доступ до телекомунікацій також може бути перерваний у будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Канада тимчасово відкликала зі свого посольства в Україні другорядних канадських співробітників та членів їх сімей.

Автор: 

Канада (2220)


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Топ коментарі
+7
либо они больше знают,либо буба таки лох..
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01.02.2022 22:15 Відповісти
+6
Якщо картоплю посадимо, хто їх пустить по копаному.
Дякуємо Канаді за допомогу!
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01.02.2022 22:19 Відповісти
+4
а ось це вже пзда. американці, кандці, німчура - всі тікають

10-20 лютого навчання кацапів тіпа починається.
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01.02.2022 22:16 Відповісти
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либо они больше знают,либо буба таки лох..
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01.02.2022 22:15 Відповісти
а ось це вже пзда. американці, кандці, німчура - всі тікають

10-20 лютого навчання кацапів тіпа починається.
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01.02.2022 22:16 Відповісти
Хай вже всі валять і грантоїдів своїх євакуюють.Афганістан 2.Криси біжать .
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01.02.2022 22:44 Відповісти
Якщо картоплю посадимо, хто їх пустить по копаному.
Дякуємо Канаді за допомогу!
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01.02.2022 22:19 Відповісти
Так вроде запрещены противопехотные мины по международной конвенции...Вроде нет такого подарка от Канады ...а жаль
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01.02.2022 22:35 Відповісти
"поки доступні комерційні кошти". Редактор - геній. В оригіналі все ж таки йдеться про комерційні засоби.
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01.02.2022 22:19 Відповісти
взагалі то - рейси, геній перекладу)
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01.02.2022 22:30 Відповісти
бо не всякий киндер сюрприз изначально в адеквате...
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01.02.2022 22:19 Відповісти
Тікайте усі нахій з нашої дупи світу.
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01.02.2022 22:20 Відповісти
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01.02.2022 22:29 Відповісти
дупа східніше...
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01.02.2022 22:29 Відповісти
НЕ нагнетайте а то и так Бубочку после наркоты на измену бьет не подетски! Весь кайф пол шестому ломаете!
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01.02.2022 22:31 Відповісти
"Поїхати з України» чи виїхати з України?
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01.02.2022 22:36 Відповісти
мож пока просто подпрыгнуть?
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01.02.2022 22:39 Відповісти
Attended humor I suppose?
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01.02.2022 23:16 Відповісти
ну звичайно...є якісь сумніви?
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01.02.2022 23:32 Відповісти
Don't tell your man what he don't do right
Nor tell him all the things that make you cry
But check yourself for your own shit
And don't be making out like it's all his…
😎
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01.02.2022 22:45 Відповісти
Тривожний чамаданчик....
Самий кращий спосіб пораГрабувати...
Паніка..
Є патрони-буде Фсе!!
🤣🤣
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01.02.2022 22:39 Відповісти
нікого силоміць не тримаємо, а от тим канадцям хто бажає залишитись, треба прислати ще літак зброї і набоїв
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01.02.2022 22:46 Відповісти
В лбом случае, ничего хорошего...
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01.02.2022 23:14 Відповісти
Погано що в такий час в країні немає лідера. Є зелена шмаркля.
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01.02.2022 23:58 Відповісти
Все нормально, нету канадской зрады никакой.. Риск ведь действительно есть. Вот и рекомендуют. Как говорится, ружье на стене может стрельнуть однажды и детей лучше с комнаты вывести. Про всяк выпадок...
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02.02.2022 00:52 Відповісти
 
 