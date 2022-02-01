Уряд Канади закликав своїх громадян поїхати з України

Громадянам Канади не рекомендують відвідувати Україну через загрозу з боку РФ та збройного конфлікту.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті уряду Канади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уникайте будь-яких поїздок в Україну через постійні загрози з боку Росії і ризику збройного конфлікту. Якщо ви перебуваєте в Україні, ви повинні виїхати, поки доступні комерційні кошти", - йдеться в повідомленні.

В уряді Канаду зазначають, що загрози з боку Росії посилилися з листопада 2021 року.

"Умови безпеки непередбачувані і можуть погіршитися без попередження", - попереджають канадців.

У заяві також повідомляють, що військові дії Росії в Україні можуть порушити транспортні маршрути і послуги по всій країні.

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"Рейси можуть бути зірвані або скасовані в короткі терміни, що призведе до затримки вильоту. Вони також можуть стати дефіцитними, що ускладнить ваш виїзд з країни. Доступ до телекомунікацій також може бути перерваний у будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Канада тимчасово відкликала зі свого посольства в Україні другорядних канадських співробітників та членів їх сімей.