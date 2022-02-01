Правительство Канады призвало своих граждан уехать из Украины
Гражданам Канады не рекомендуют посещать Украину из-за угрозы со стороны РФ и вооруженного конфликта.
Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте правительства Канады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Избегайте любых поездок в Украину из-за постоянных угроз со стороны России и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие средства", - говорится в сообщении.
В правительстве Канады отмечают, что угрозы со стороны России усилились с ноября 2021 года.
"Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без уведомления", - предупреждают канадцев.
В заявлении также сообщают, что военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране.
"Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Они также могут стать дефицитными, что усложнит ваш выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Канада временно отозвала из своего посольства в Украине второстепенных канадских сотрудников и членов их семей.
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10-20 лютого навчання кацапів тіпа починається.
Дякуємо Канаді за допомогу!
Nor tell him all the things that make you cry
But check yourself for your own shit
And don't be making out like it's all his…
😎
Самий кращий спосіб пораГрабувати...
Паніка..
Є патрони-буде Фсе!!
🤣🤣