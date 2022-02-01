Правительство Канады призвало своих граждан уехать из Украины

Гражданам Канады не рекомендуют посещать Украину из-за угрозы со стороны РФ и вооруженного конфликта.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте правительства Канады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Избегайте любых поездок в Украину из-за постоянных угроз со стороны России и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие средства", - говорится в сообщении.

В правительстве Канады отмечают, что угрозы со стороны России усилились с ноября 2021 года.

"Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без уведомления", - предупреждают канадцев.

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В заявлении также сообщают, что военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране.

"Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Они также могут стать дефицитными, что усложнит ваш выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Канада временно отозвала из своего посольства в Украине второстепенных канадских сотрудников и членов их семей.

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