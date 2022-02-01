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Новости Война
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Правительство Канады призвало своих граждан уехать из Украины

Правительство Канады призвало своих граждан уехать из Украины

Гражданам Канады не рекомендуют посещать Украину из-за угрозы со стороны РФ и вооруженного конфликта.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте правительства Канады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Избегайте любых поездок в Украину из-за постоянных угроз со стороны России и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие средства", - говорится в сообщении.

В правительстве Канады отмечают, что угрозы со стороны России усилились с ноября 2021 года.

"Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без уведомления", - предупреждают канадцев.

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В заявлении также сообщают, что военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране.

"Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Они также могут стать дефицитными, что усложнит ваш выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Канада временно отозвала из своего посольства в Украине второстепенных канадских сотрудников и членов их семей.

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Автор: 

Канада (2100)


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Топ комментарии
+7
либо они больше знают,либо буба таки лох..
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01.02.2022 22:15 Ответить
+6
Якщо картоплю посадимо, хто їх пустить по копаному.
Дякуємо Канаді за допомогу!
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01.02.2022 22:19 Ответить
+4
а ось це вже пзда. американці, кандці, німчура - всі тікають

10-20 лютого навчання кацапів тіпа починається.
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01.02.2022 22:16 Ответить
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либо они больше знают,либо буба таки лох..
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01.02.2022 22:15 Ответить
а ось це вже пзда. американці, кандці, німчура - всі тікають

10-20 лютого навчання кацапів тіпа починається.
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01.02.2022 22:16 Ответить
Хай вже всі валять і грантоїдів своїх євакуюють.Афганістан 2.Криси біжать .
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01.02.2022 22:44 Ответить
Якщо картоплю посадимо, хто їх пустить по копаному.
Дякуємо Канаді за допомогу!
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01.02.2022 22:19 Ответить
Так вроде запрещены противопехотные мины по международной конвенции...Вроде нет такого подарка от Канады ...а жаль
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01.02.2022 22:35 Ответить
"поки доступні комерційні кошти". Редактор - геній. В оригіналі все ж таки йдеться про комерційні засоби.
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01.02.2022 22:19 Ответить
взагалі то - рейси, геній перекладу)
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01.02.2022 22:30 Ответить
бо не всякий киндер сюрприз изначально в адеквате...
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01.02.2022 22:19 Ответить
Тікайте усі нахій з нашої дупи світу.
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01.02.2022 22:20 Ответить
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01.02.2022 22:29 Ответить
дупа східніше...
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01.02.2022 22:29 Ответить
НЕ нагнетайте а то и так Бубочку после наркоты на измену бьет не подетски! Весь кайф пол шестому ломаете!
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01.02.2022 22:31 Ответить
"Поїхати з України» чи виїхати з України?
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01.02.2022 22:36 Ответить
мож пока просто подпрыгнуть?
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01.02.2022 22:39 Ответить
Attended humor I suppose?
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01.02.2022 23:16 Ответить
ну звичайно...є якісь сумніви?
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01.02.2022 23:32 Ответить
Don't tell your man what he don't do right
Nor tell him all the things that make you cry
But check yourself for your own shit
And don't be making out like it's all his…
😎
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01.02.2022 22:45 Ответить
Тривожний чамаданчик....
Самий кращий спосіб пораГрабувати...
Паніка..
Є патрони-буде Фсе!!
🤣🤣
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01.02.2022 22:39 Ответить
нікого силоміць не тримаємо, а от тим канадцям хто бажає залишитись, треба прислати ще літак зброї і набоїв
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01.02.2022 22:46 Ответить
В лбом случае, ничего хорошего...
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01.02.2022 23:14 Ответить
Погано що в такий час в країні немає лідера. Є зелена шмаркля.
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01.02.2022 23:58 Ответить
Все нормально, нету канадской зрады никакой.. Риск ведь действительно есть. Вот и рекомендуют. Как говорится, ружье на стене может стрельнуть однажды и детей лучше с комнаты вывести. Про всяк выпадок...
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02.02.2022 00:52 Ответить
 
 