Російського бойовика знищено на Донбасі ударом українського безпілотника, - повідомлення терористів "ДНР"
Російський найманець знищений на Донбасі ударом українського безпілотника.
ПРо це заявивли представники терористичного угрупування "ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у твиттері користувача Necro Mancer.
Выполняя преступный приказ, применили беспилотник с подвешенным к нему грубым нарушением прямо члену на голову. С прискорбием сообщаем (с) бакланыhttps://t.co/yRrne7NVKB https://t.co/SQJXx5q8vv #груз200 #1ак #роа #Пушилин pic.twitter.com/KxL65ybtYr— Necro Mancer (@666_mancer) February 1, 2022
Топ коментарі
+28 Valter Valter
показати весь коментар01.02.2022 23:56 Відповісти Посилання
+21 Степан Корнеплодов
показати весь коментар01.02.2022 23:59 Відповісти Посилання
+16 Sadasd Sadasd
показати весь коментар01.02.2022 23:52 Відповісти Посилання
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oi ne dobavil eto
Necro Mancer
@666_mancer
Бояра опалчлєнцу в голову ударила
Штаб ОСС сообщает, что не было никакого полета беспилотника №6783\037 над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Тем более, не было прицельного сброса взрывчатого боеприпаса в 17:37 по координатам .... Представители вооруженных формирований могут чувствовать себя в безопасности.
Російського бойовика знищено на Донбасі..."
І тут починається парадокс в математиці: якщо знищили, то значить "-" ще один козломолодий, але для України це величезний "+" !