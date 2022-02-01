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Російського бойовика знищено на Донбасі ударом українського безпілотника, - повідомлення терористів "ДНР"

Російський найманець знищений на Донбасі ударом українського безпілотника.

ПРо це заявивли представники терористичного угрупування "ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у твиттері користувача Necro Mancer.

Выполняя преступный приказ, применили беспилотник с подвешенным к нему грубым нарушением прямо члену на голову. С прискорбием сообщаем (с) бакланыhttps://t.co/yRrne7NVKB https://t.co/SQJXx5q8vv #груз200 #1ак #роа #Пушилин pic.twitter.com/KxL65ybtYr

— Necro Mancer (@666_mancer) February 1, 2022

Також дивіться: "Ми не самостійні. За нами стоять інші країни", - донецький терорист Басурін. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4363) бойовик (3414) Донбас (22357) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+28
прямо члену на голову?
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01.02.2022 23:56 Відповісти
+21
Боевичок в трусиках и маечке был?
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01.02.2022 23:59 Відповісти
+16
начались говновбросы
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01.02.2022 23:52 Відповісти
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начались говновбросы
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01.02.2022 23:52 Відповісти
хотя они и не прекращались.
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01.02.2022 23:53 Відповісти
да ладно - у гуановбросов нет ни начала, ни конца, как у ливарюции.
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02.02.2022 00:07 Відповісти
ніфігассэ молния сепаров налякала...
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01.02.2022 23:53 Відповісти
прямо члену на голову?
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01.02.2022 23:56 Відповісти
а шо удивляться?оба полужопия у каждого сепара в голове присутствуют..
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01.02.2022 23:59 Відповісти
а когда Червоненко стал бойцом бимбасяо
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02.02.2022 00:00 Відповісти
мабуть опечатка, він хотів сказати членом на голову
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02.02.2022 00:08 Відповісти
Боевичок в трусиках и маечке был?
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01.02.2022 23:59 Відповісти
Без трусиков),,,,по члену жИ
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02.02.2022 00:57 Відповісти
В маєчкє, але без трусікав, бо .... обісратушки.
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02.02.2022 01:25 Відповісти
без трусиков. когда попало трусики только поскакали!
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02.02.2022 07:12 Відповісти
какая жаль...
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02.02.2022 00:11 Відповісти
Судя по тексту,,,уже не с ним))))
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02.02.2022 00:58 Відповісти
Если это правда, то это очень хорошо !!! Но почему так мало и всего одна свино-собака издохла !?
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02.02.2022 00:14 Відповісти
Mne vot ponravilos eto, kak govoritsia, nakarkal foshizd i vsio, tak chto pisatj nado vnimateljno, mechti sbivajetsia. Krimchani mogut podtverditj.
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02.02.2022 00:15 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7200?src=hashtag_click #груз200 Сметанин Дмитрий здох от мины вчера,всего за 2 дня 4 200х,за неделю 10

oi ne dobavil eto
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02.02.2022 00:16 Відповісти
Есть такая поговорка "бойся своих желаний". Вот она как раз про персонажа на фото.
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02.02.2022 02:07 Відповісти
да какое же это "печальное известие к вечеру". это просто благая весть перед сном ))
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02.02.2022 00:19 Відповісти
+1 у пекло полетів
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02.02.2022 00:19 Відповісти
na koncert, on disco kobzona ljubil
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02.02.2022 00:33 Відповісти
etot tozhe i vsio
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02.02.2022 00:38 Відповісти
A vot tut voobshe neponjatka, govorjat DRG ot ukrov nebilo a separi podohli:
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02.02.2022 00:47 Відповісти
Я вот думаю, может вовремя *********** член https://mobile.twitter.com/hashtag/7%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B1%D1%80?src=hashtag_click #7омсбр https://mobile.twitter.com/hashtag/2%D0%B0%D0%BA?src=hashtag_click #2ак https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B0?src=hashtag_click #роа просто случайно завалил напарника, а потом тупо придумал https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%94%D0%A0%D0%93?src=hashtag_click #укроДРГ для оправдания?



Necro Mancer


@666_mancer
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02.02.2022 00:49 Відповісти
А яка різниця, як воно здохло?
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02.02.2022 01:30 Відповісти
Сами по тихоньку выпиливается. Круговорот говна в природе.
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03.03.2022 01:07 Відповісти
Ни хрена себе член! Ударом по голове завалил!
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02.02.2022 00:55 Відповісти
може загиблий злякався безпілотника спостерегачів з ЄС ?? І помер від переляку і алкогольної інтоксікації
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02.02.2022 01:17 Відповісти
Ще одна версія -
Бояра опалчлєнцу в голову ударила
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02.02.2022 01:32 Відповісти
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02.02.2022 02:48 Відповісти
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02.02.2022 06:16 Відповісти
Орали "Да хоть камни с неба" так зачем придумывать какой то безпилотник?
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02.02.2022 06:53 Відповісти
Чепушилка рассказывает ********** печальные истории. ********* гривой машет и ещё своё тявкает. Ну просто эталон правдивости и достоверности.))
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02.02.2022 07:03 Відповісти
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02.02.2022 08:19 Відповісти
Не, не владеет ВСУ искусством опровержения!

Штаб ОСС сообщает, что не было никакого полета беспилотника №6783\037 над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Тем более, не было прицельного сброса взрывчатого боеприпаса в 17:37 по координатам .... Представители вооруженных формирований могут чувствовать себя в безопасности.
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02.02.2022 08:39 Відповісти
"
Російського бойовика знищено на Донбасі..."

І тут починається парадокс в математиці: якщо знищили, то значить "-" ще один козломолодий, але для України це величезний "+" !
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02.02.2022 10:55 Відповісти
Почему же печальное известие?
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02.02.2022 11:41 Відповісти
почаще бы....
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02.02.2022 21:26 Відповісти
 
 