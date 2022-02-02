Чехія готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації навколо України, - прем’єр Фіала

Чехія розраховує на те, що ескалацію навколо України вдасться знизити завдяки дипломатії, але не виключає й "поганого сценарію", отже готова допомогти Києву.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр республіки Петр Фіала після засідання Ради безпеки Чеської Республіки 1 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємось на дипломатичне рішення і віримо в нього, але готові й до поганого сценарію… Ми вважаємо за необхідне та відповідальне підготувати Чехію до наслідків, які матиме насильницька агресія Росії проти України", – сказав Фіала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини наступного тижня відвідають Україну, - Ніколенко

Голова чеського уряду поінформував, що міжвідомча робоча група оцінює можливі ризики у сфері кібератак, діяльності іноземних спецслужб, міграції, підвищення цін на або зупинення поставок сировини, а також стосовно захисту громадян і власності Чехії в Україні.

Фіала та міністр оборони Яна Чернохова повідомили про підписану угоду, згідно з якою Чехія відправить в Україну 4 тисячі артилерійських снарядів калібру 152 міліметри, розроблених для самохідних гаубиць Dana.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зі свого боку наголосив, що його відомство в разі потреби координуватиме гуманітарну допомогу Україні. Він також додав, що чеські поліцейські готові долучитися до охорони словацько-українського кордону за умови прохання про це з боку Братислави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія передасть Україні 4 тисячі артилерійських снарядів

Того ж дня в рамках візиту до Праги головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного були досягнуті домовленості у сфері надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям України. Відак Чехія буде готова приймати українців на лікування.

Подальша можлива допомога українській стороні буде обговорена під час візиту до України міністра закордонних справ ЧР Яна Ліпавського наступного тижня.

"У життєвих інтересах Чеської Республіки зберегти мир та безпеку у Східній Європі", – заявив сам Ліпавський і назвав неприйнятним будь-яке застосування сили з боку Росії.