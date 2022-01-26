Чехія передасть Україні 4 тисячі артилерійських снарядів

Влада Чехії надасть Україні 4000 артилерійських снарядів на тлі можливого вторгнення військ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Чеське видання Idnes.

Повідомляють, що сьогодні міністр оборони Чехії Яна Чорнохова запропонувала безоплатно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів.

"Ми довгий час розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. Ми маємо широкий спектр варіантів - від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних кроків, таких як передача боєприпасів, що я вважаю за важливий жест солідарності", - сказала міністр оборони.

Уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн. чеських крон (€1,5 мільйона).

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Прем'єр-міністр Чехії, Петро Фіала, прокоментував можливість військових поставок Україні:

"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії, але це торкається нас побічно, це загрожує нашій безпеці".

Пізніше, на сторінці у Твіттері Міноборони Чехії було офіційно підтверджено інформацію про поставки:

"Передачу 4006 артилерійських боєприпасів калібру 152 мм Україні нещодавно на своєму засіданні схвалив уряд Чехії. Це буде зроблено через угоду про пожертвування".

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Нагадаємо, Чехія заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії та снаряди калібру 152 мм для ЗСУ вже готові до відправлення в Україну. Також Чорнохова робила заяву: "Чехія - друг України. Ми розглянемо відправку військових в Україну, якщо буде запит Києва".