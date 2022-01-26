Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов

Власти Чехии предоставит Украине 4000 артиллерийских снарядов на фоне возможного вторжения войск России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Чешское издание Idnes.

Сообщается, что сегодня министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила безвозмездно передать Украине партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Мы долгое время развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть широкий спектр вариантов - от политической и дипломатической поддержки до конкретных шагов, таких как передача боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности", - сказала министр обороны.

Правительство одобрило передачу 4000 снарядов на сумму около 37 млн чешских крон (1,5 миллиона евро).

Читайте также: Снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину, – министр обороны Чехии Чернохова

Премьер-министр Чехии, Петр Фиала, прокомментировал возможность военных поставок Украины:

"Мы страна, которая имеет свой опыт военной оккупации, и потому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии, но это касается нас косвенно, это чревато нашей безопасностью".

Позже, на странице в Твиттере Минобороны Чехии официально подтверждена информация о поставках:

"Передачу 4006 артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм Украине недавно на своем заседании одобрило правительство Чехии. Это будет сделано через соглашение о пожертвованиях".

Напомним, Чехия заявила о готовности поставлять основное и дефицитное оружие украинской армии и снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину. Также Чернохова сделала заявление: "Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева".