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Новости Помощь Украине
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Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов

чорнохова

Власти Чехии предоставит Украине 4000 артиллерийских снарядов на фоне возможного вторжения войск России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Чешское издание Idnes.

Сообщается, что сегодня министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила безвозмездно передать Украине партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Мы долгое время развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть широкий спектр вариантов - от политической и дипломатической поддержки до конкретных шагов, таких как передача боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности", - сказала министр обороны.

Правительство одобрило передачу 4000 снарядов на сумму около 37 млн чешских крон (1,5 миллиона евро).

Читайте также: Снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину, – министр обороны Чехии Чернохова

Премьер-министр Чехии, Петр Фиала, прокомментировал возможность военных поставок Украины:

"Мы страна, которая имеет свой опыт военной оккупации, и потому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии, но это касается нас косвенно, это чревато нашей безопасностью".

Позже, на странице в Твиттере Минобороны Чехии официально подтверждена информация о поставках:

"Передачу 4006 артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм Украине недавно на своем заседании одобрило правительство Чехии. Это будет сделано через соглашение о пожертвованиях".

Напомним, Чехия заявила о готовности поставлять основное и дефицитное оружие украинской армии и снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину. Также Чернохова сделала заявление: "Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева".

Автор: 

вторжение (508) Чехия (1736) помощь и поддержка (874) Фиала Томаш (7)


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Топ комментарии
+55
Děkuju.
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26.01.2022 19:36
+31
Дякуємо!
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26.01.2022 19:36
+29
Дякуємо нашим Великим Братам Чехам ! Українці ніколи не забудуть вашу допомогу , Брати !
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26.01.2022 19:42
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Děkuju.
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26.01.2022 19:36 Ответить
чехи помня 68й год.. даже несмотря на их клоуна-комуняки земана
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26.01.2022 19:48 Ответить
А скільки при Ющенкові здається в 2008 році в Новобогданівці десятків тисяч згоріло?
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26.01.2022 19:50 Ответить
А зараз не горять. Дивно, хіба ні? Бо фсб має свого президента. Тепер уже зрозуміло хто робив підпали арсеналів. Навіть Чехія зловила фсб.
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26.01.2022 20:11 Ответить
дякуємо, але при интенсивній війні то лише на пару залпів наших гармат

хрєново, панове, коли побираємося по декілька тисяч снарядів !
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26.01.2022 20:30 Ответить
Слава ЗЕ!
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26.01.2022 20:42 Ответить
Моря до країв наповнялись по каплях.
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26.01.2022 21:17 Ответить
То не побирайтеся - дайте по руках злодюжкам при владі і за те що вони не вкрадуть купіть більше ; до речі це можна в Україні зробити , замовивши виготовлення нових .
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26.01.2022 21:54 Ответить
Не пару залпів, а на лічені дні чи тижнів, залежно від інтенсивності бойових дій.
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27.01.2022 07:10 Ответить
Дурнику, а хто такий пеппа? Це ще одна назва блаЗЄнського?
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26.01.2022 21:17 Ответить
Це ж треба таке: доросла людина, а за розумом -- недорозвинене дитинча. Зі всіма ознаками недоумства. Ще й зветься Мудак
Йди до дупи, кацапсино!
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26.01.2022 21:25 Ответить
До Вашго відома, цього клоуна (хоч я й згідний з визначенням) вигнали з "комуністіцкей страни" за вислови проти окупації. Зазвичай мудрість приходить з роками,але у випадку з Земаном сталось навпаки...
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28.01.2022 04:28 Ответить
Дякуємо!
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26.01.2022 19:36 Ответить
ты по жизни вне игры
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26.01.2022 19:38 Ответить
Реальность в том, что в Украину прибудет минимум 4000 сверх дефицитных 152мм снарядов. Понятно, что кацапской свиноте эта новость как серпом по яйчишкам. Но пора бы уже и привыкнуть. Легкой прогулки, как в Беларуси и Казахстане вам в Украине не будет.
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26.01.2022 19:48 Ответить
Ты масштаб проблемы понимаешь?
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26.01.2022 19:54 Ответить
Я понимаю то, что 4 000 сверх дефицитных снарядов прибудет в Украину. Ещё я понимаю, что кацапне эта новость как серпом по яйчишкам. Все по стандартной методичке: слишком мало, слишком старое и тд. Украина начала получать летальное оружие от партнеров по НАТО, смиритесь уже с этим. Вместо стучания по клаве лучше бегите в обменник и поменяйте ольгинские деревянные на доллары, пока ещё есть время, а то будете сидеть с голой жопой и фантиками, как ваши родители в 91.
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26.01.2022 20:08 Ответить
Це ще говорить про то якщо Україні потрібно більше звичайно то можна просити продати ще.Можливо з гарною знижкою.
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26.01.2022 20:14 Ответить
якусь маячню написали. ви взагалі людина? чи якись новий різновид ватабота?
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26.01.2022 19:39 Ответить
Якщо влучить один снаряд з п'яти, то кацапи втратять 27% всіх своїх танків, що виставили проти нас. Піші ісчьо, кацапе...))))
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26.01.2022 19:45 Ответить
ага,вот и вскрылись кацапьи рога.
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26.01.2022 20:15 Ответить
ЗСУ озброюють чехи брити, штати, навіть німці. Усі крім булочки.
Булочка озброює ігорь Валеріча - видно ***** нападе на нього.
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26.01.2022 19:38 Ответить
На одну немецкую "каску" один чешский снаряд.
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26.01.2022 19:38 Ответить
Чехи помнят как параша давила танками пражскую весну.
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26.01.2022 19:41 Ответить
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26.01.2022 21:04 Ответить
На 1-2 дні вистачить
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26.01.2022 19:41 Ответить
Краще, ніж не мати нічого. До речі, один такий "гостинець" коштує 1000 евро, а бува й більше! Тобто, нормальний такий "подарунок"!
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26.01.2022 19:42 Ответить
4006 снарядів на 1,5млн євро
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26.01.2022 20:01 Ответить
Безвозмездно, читать умеешь
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26.01.2022 20:59 Ответить
Ну сподіваюсь в Україні ще вироблять. Мали б щось зробити адже в 2017 вже почалися випробування 152 мм снарядів українського виробництва. Плюс Чехія і раніше поставляла ці снаряди. Наприклад 5000 минулого разу.
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26.01.2022 19:47 Ответить
Скільки часу шановний пан артилерист провів у обслузі Д-20 ? А скільки там снарядів до неї у тягач поміщається ? А після якого пострілу пора з позиції вшиватися ? (( Мабуть що після тисячного , на другий день після початку бою ((
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26.01.2022 22:04 Ответить
В обслузі солдати. Тягачи різні, тому і максимальна кількість можлива різна, тим більш по максимуму на навчаннях ніколи не завантажували тягач, тоді возили звичайним Уралом з тентом, надійніше взяти зайві Урали. І то такі навчання при навіть при союзі були рідко, бо можна вистрелити не туди. Тому на регулярні навчання бралася гармата значно меншого калібру. Це як танкісти, коли вчаться стріляти, то зменшують калібр, спеціальною вставкою у ствол, і гармата також при цьому менше зношується. Так один по своїм майже не пальнув, помилився в розрахунках. Це зараз є планшети, а тоді і калькулятор МК-61 деякі купляли, але за свої гроші, коштував він десь 100 р. і тоді це була супер техніка, ввів вручну програму, підставив дані і результат на екрані. Вшиватися, коли війна, треба, не після якогось пострілу, а як можна швидше після виконання завдання, а саме отримання наказу, бо корегувальник передасть чи знищені цілі, а також по закінченню снарядів, і навіть якщо офіцер грамотний, і швидко виконали завдання, то треба скласти ті ж самі снаряди, які ж залишилися та інше в ті ж Урали. В мене досі є стрілки на пам'ять зі снаряду, для ураження скупчень піхоти, це була відносна рідкість, їх на навчаннях фактично не використовували. Колись навіть по молодості хотів на дачі списану зі зношеним стволом гармату Д-20 поставити, площа дозволяла, звичайно, там було все з неї знято, приціл, затвор,.., але передумав, і вірно зробив, бо потім мусора чи СБУ точно причепилися, хоча по суті вона не більш небезпечна від військової техніки, що на постаментах чи музеях стоїть. І сусіди ідіоти, у них істерика сталася, навіть коли побачили артилерійську бусоль ПАБ-2, яку використовував, щоб рівно зробити фундамент.
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27.01.2022 08:40 Ответить
Так я не про одну гармату, а про те якщо розділити цю кількість на всю нашу 152 мм артилерію.
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27.01.2022 14:13 Ответить
А скільки одиниць тієї артилерії нині на передовій ? Не знаєте ? От і я не знаю (( Знаю лише одне - якщо хоч один із десятка тих снарядів що Чехія надасть попаде в ціль - мало не буде (( А бажаєте більшого - українські клепайте , є де , є із чого , але за них платити потрібно , а гроші легше вкрасти аніж зброю для армії придбати ((
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27.01.2022 17:06 Ответить
Справжні друзі приходять на допомогу в скрутні часи! Дякуємо народу і уряду Чехії!
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26.01.2022 19:41 Ответить
Дякуємо нашим Великим Братам Чехам ! Українці ніколи не забудуть вашу допомогу , Брати !
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26.01.2022 19:42 Ответить
Чехи красавчики!
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26.01.2022 19:43 Ответить
будемо надіятися і вірити в чудо! що не повторяться випадково знову як були всі знають купа вибухів снарядів -складів по всій країні! що міністр оборони і відповідальні за цілістність всього цього добра- майна буде цілим, і не буде знаходитися все в одному місці а розвезено по всіх містах на передовій .бо інакше винних буде просто гризти живцем зубами.....((
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26.01.2022 19:45 Ответить
Сподіваєтесь що зеля не наплодив зрадників, який повиганяли за Петра?
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26.01.2022 20:08 Ответить
Дрібничка,але приємно! Лишніми не будуть.
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26.01.2022 19:46 Ответить
Цензор!Яна Чернохова!Негайно виправте.Негарно перекручувати прізвище наших друзів.
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26.01.2022 19:49 Ответить
Поверить не могу, что мы всерьёз собираемся воевать со 2-3 армией мира с помощью гаубиц и неуправляемых снарядов. Как будто не было ни Сирии, ни Нагорного Карабаха.
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26.01.2022 19:51 Ответить
правильно, не верь, закрой нет, выключи комп, залезь под одеяло и бойся
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26.01.2022 19:56 Ответить
Таліби і того не мали. Та й ІДІЛ довго тримався проти 1 армії.
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26.01.2022 20:01 Ответить
ну ты то вряд ли будешь воевать - вояка))), а мне лично и автомата достаточно + по мелочи!
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26.01.2022 20:02 Ответить
Не-не! Пехотинцем я пойду, а ты именно на гаубице этой заряжающем будешь.
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26.01.2022 20:07 Ответить
Так в карабахе ***** знатно обосралося
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26.01.2022 21:00 Ответить
хороший подарок, как раз под нашу номенклатуру арты
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26.01.2022 19:54 Ответить
о цэ дiло!
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26.01.2022 20:00 Ответить
Якщо вони хороші,то це добре.
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26.01.2022 20:04 Ответить
Вони дуже добре можуть вбивати москалів, тобто - вони найкращі!
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26.01.2022 22:09 Ответить
Щиро дякуємо . Кожен вбитий російський фашист - це десятки врятованих людських життів і маленький крок до МИРУ .
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26.01.2022 20:08 Ответить
Дякуємо чехам!
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26.01.2022 20:22 Ответить
Чехам-черговий респект...
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26.01.2022 20:22 Ответить
Готовится война, оружие конечно хорошо, но кто им будет пользоваться ?
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26.01.2022 20:28 Ответить
Твоё любимое ***** на бункере?
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26.01.2022 21:01 Ответить
шото не слышны смелые голоса "артиллеристов" из ВР,
готовых стрелять во врага
чешскими снарядами...
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26.01.2022 20:36 Ответить
Так клоуны за 2,5 года не построили ни одного нового склада. Только деньги по карманам рассунули
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26.01.2022 20:41 Ответить
**** .. Нам уже поштучно патроны будут давать...
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26.01.2022 20:42 Ответить
ну хоть не 400, у них наверно они бы пошло на металлолом
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26.01.2022 20:58 Ответить
Ты на каком наречии вещаешь? Необразованное
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26.01.2022 21:02 Ответить
Короче надо эти снаряды передать в Луганду. Прямой доставкой с корректировкой по беспилотнику. Можно прямо в склад с бое-припасами. Как раз на подходе новый почтовый оператор "Богдана" без предоплаты.
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26.01.2022 21:19 Ответить
Сестра Боді, наче іншого калібру...
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26.01.2022 22:11 Ответить
ну тут я не знаю. Читал что калибр меряется по разному - есть по внутреннему диаметру ствола и есть по кончикам нарезов в стволе. Например 155 и нарез высотой 1.5 умножаем 1.5х2=3 мм. 155-3=152 мм. То есть по совковому старому 155 а натовский 152.
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27.01.2022 02:42 Ответить
Конечно хороший подарок, но на долго его не хватит...
А купить можно на большую сумму? Если не сама Украина, то США могли бы оплатить.
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26.01.2022 21:27 Ответить
Вдячний братам і сестрам, і по зброї!
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26.01.2022 21:56 Ответить
Мало кажете 4000!? Даже якщо 1 снаряд- 1 кацап і то не погано!
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26.01.2022 22:07 Ответить
Твої слова, та до Бога у вуха!
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26.01.2022 22:11 Ответить
Два дня назад по местным новостям говорили про 5 тысяч, а в итоге 4. Маловато будет.
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26.01.2022 22:25 Ответить
Так это, почему молчит украинский МИД????

Где помощь от Венгрии, Словакии, Франции?????

В эти страны надо отправить список того, что надо ВСУ. И пусть высылают.

Просто задать послам этих стран вопрос: А в чем, собственно, дело? Транспорта нет? Объяснитесь!!!
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26.01.2022 23:40 Ответить
 
 