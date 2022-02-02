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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Арахамія ініціює позачергове засідання Ради для заслуховування звітів Монастирського, Сухачова та Венедіктової щодо справ стосовно нардепів

Арахамія ініціює позачергове засідання Ради для заслуховування звітів Монастирського, Сухачова та Венедіктової щодо справ стосовно нардепів

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Ради, під час якого планується заслухати звіти міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ проти народних депутатів.

Про це йдеться у заяві нардепа Давида Арахамії щодо негайного скликання позачергового засідання Верховної Ради, яку опублікувала речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику. За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку", - йдеться у заяві.

"Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки", - запевняє Арахамія.

"Ми вдячні журналістам та правоохоронцям за підтримку нас у цій позиції. Вважаю, що такий підхід має стати основою діяльності всіх політичних сил, незалежно від кольорів. Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!", - резюмував Арахамія. 

Читайте також: Разумков ініціює позачергове засідання ВР у справі нардепа Трухіна: Очікуємо термінового звіту Монастирського та Сухачова

Автор: 

ДТП (4483) цензура (363) Арахамія Давид (1106) Монастирський Денис (392) ДБР (3562) Венедіктова Ірина (829) Трухін Олександр (159) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+34
Крысятник всполошился.
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02.02.2022 10:38 Відповісти
+21
Какая же лицемерная эта украинская версия "Единой России" со всеми ее "слугами".
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02.02.2022 10:47 Відповісти
+18
Безмозглая хламидия и тут Порошенко приплело
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02.02.2022 10:44 Відповісти
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Крысятник всполошился.
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02.02.2022 10:38 Відповісти
Какая же лицемерная эта украинская версия "Единой России" со всеми ее "слугами".
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02.02.2022 10:47 Відповісти
Ну какое ж єто едро, так ,жалкое подобие, едро высшего эшелона (москвабад) в подобные ситуацие если и попадает - это даже не освещают (там уровень информирования вышколен по полной, с низов) , а все что ниже масквабада то правило одно - попался - слив сразу, еще и грешки могут подтянуть, конкуренция на одно место колосальная.
5 месяцев все знали, а сейчас горбатого лепить начнут - в этом вся зелень.
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02.02.2022 11:11 Відповісти
В РФ освещают шалости тамошних"слуг народа" и даже по некоторым из них заводят уголовные или административные дела,что не отменяет разницу политических систем двух государств . Однако выборочность правосудия и игнорирование принципа неотвратимости наказания за правонарушение вне зависимости от соц.статуса есть и в Украине и лицом этого является партия власти во главе с Президентом.

И это видят не только украинцы,но и все,у кого есть глаза..,в том числе те( или в первую очередь), кто принимает решения о вступлении в некоторые из военных альянсов...
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02.02.2022 11:42 Відповісти
Вы видать читаете справоналево
я ж четко написал - едро высшего эшелона (москвабад) в подобные ситуацие если и попадает - это даже не освещают - там ленту фильтруют так, что мышь не проскочит, все ручное донемогу.
А на перефирии - борьба кланов за места, вот там если косяк - сольют и пришьют все грехи.
Нету никакой выборочности в гос. где законы писаны для стада (постсоветские), верхние эшелоны - над законами (ну до тех пор пока время слива ненаступит).
Неужели вы думаете что видос с труханом случайно появился???? Сейчас целая цепочка рухнет, и на их места зайдут новые решалы и мутные (из того же болота). Там тоже идет возня спихни ближнего обосри нижнего, просто все делается чужими руками и в удобный случай.
Пять месяцев шел тупо дележ, и варинтов всего два - либо не поделили, либо наоборот все поделено
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02.02.2022 14:07 Відповісти
эта обезьяна опять стремится перевести стрелки,как они сволочи задолбали !
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02.02.2022 12:55 Відповісти
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02.02.2022 10:38 Відповісти
поздно пить Боржоми (с)
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02.02.2022 11:00 Відповісти
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02.02.2022 11:01 Відповісти
Значит где-то 83, 9. Зуб даю! Зелин.
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02.02.2022 14:02 Відповісти
А чого раптом крисятник заворушився ? Хто знає ?
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02.02.2022 10:40 Відповісти
"Ось бачите, арешт Порошенко це не політичні переслідування, ми так само безжальні до злочинців навіть в своїх лавах".
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02.02.2022 10:48 Відповісти
Все гораздо проще. Зап#здеть ситуацию с Трухиным и отвести удар от Монастырского и Сухачева
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02.02.2022 10:57 Відповісти
Ні, це вже було до цього.
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02.02.2022 10:59 Відповісти
Він же каже - нульова толерантність...
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02.02.2022 11:09 Відповісти
Аварийное видео мент оприлюдныв+ пан Джонсон , мабуть , звиздюлей вставил.
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02.02.2022 11:46 Відповісти


Вчера разгорелся информационный (https://t.me/ZeRada1/7023) скандал, по нардепу Трухину.
Оказалось, наши инсайды (https://t.me/legitimniy/8623) в очередной раз подтвердились.
Мы сразу инсайдили, что все видео (https://t.me/legitimniy/8676) с камер наблюдения были «зачищены», тем более видео с нагрудной камеры патрульного. Делалось, это по указанию сверху.

Источник сообщает, что кое-кто, перед тем, как удалить все записи по устному приказу сверху, сделал себе копии.

Трухина вытягивали, потому, что, он решает по бюджетным деньгам и тендерам Большой Стройки.
Сейчас его публично выгонят из Слуги Народа. Вернее, он сам уйдёт с извинениями, но останется в «обойме» Офиса Президента, и «теневого бэк-офиса».

«Саша умеет мутить схемы, в этом его ценность - рассказывает нам наш источник».

Источник дополняет, что в ОП попытаются сейчас спасти Министра МВД Монастырского. Хотя после такого зашквара, шансов мало.
Вот такая она Зе-справедливость, когда своих, покрывали любым способом. Если бы не этот слив, общество, бы никогда не узнало всей правды. Теперь представьте, где ещё власть нам врёт!
Зе-окружение, тянет Президента на дно.

© ТГ Легитимный
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02.02.2022 12:36 Відповісти
як казав колись чебурахамія- отримати політичні дивіденди
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02.02.2022 14:30 Відповісти
Розшевелили палкою гадюшник.
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02.02.2022 10:40 Відповісти
Мамамія збирається заслуховувати справи, які відкриті відносно депутатів? А не збирається він в Раді заслуховувати депутатів, які заключили контракти через прокладки на постачання електронергії з Білорусі і вугілля з московії? По якій ціні сьогодні закуповують газ?
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02.02.2022 10:40 Відповісти
Чую ті прокладки якраз арахамії торкаються і Зе компані!
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02.02.2022 10:42 Відповісти
Хочуть очолити цю "боротьбу". А це означає, що все заплутають так, що ніхто винним не буде
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02.02.2022 10:41 Відповісти
Трохи запізно.
Шукайте свій рейтинг під плінтусом, зелені бариги та зрадники!
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02.02.2022 10:44 Відповісти
Ощущение, что где то на подсознании, ты пытаешся то ли их, то ли себя оправдать
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02.02.2022 11:15 Відповісти
Це називається сарказм.
Але сарказм це така штука... немає гарантій, що вислів не викличе в когось небажані асоціації та галюцинації.
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02.02.2022 11:39 Відповісти
Безмозглая хламидия и тут Порошенко приплело
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02.02.2022 10:44 Відповісти
Это мне напомнило старую историю:

"Рассказывают, в конце 40-х в Московском медицинском институте лидер отечественной психоневрологии профессор М. О. Гуревич читал лекцию о прогрессивном параличе:
- ... Это чрезвычайно тяжёлое заболевание, которое очень сильно
ослабляет умственные способности больного. Сейчас мы продемонстрируем вам пациентку психиатрической клиники, страдающую этим заболеванием.

Женщина не смогла назвать ни своего имени, ни числа, ни времени года, но на вопрос, кто её привёз в больницу, с неожиданно осознанной злостью ответила: "Жиды!".
Михаил Осипович повернулся к аудитории и заметил:
- Вот видите, как мало нужно ума, чтобы стать антисемитом."
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02.02.2022 11:14 Відповісти
Ой, бреше, як завжди Хламідія. До чого тут Порошенко? Порошенко жертва переслідувань зеленого гестапо ДБР, а Трухін - об"єкт відмазування тим же самим зеленопопим ДБР
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02.02.2022 10:46 Відповісти
Но свалить все в кучу это их последняя отмазка. Повсеместно теперь дана команда писать, что все они одним миром мазаны, чего такова.
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02.02.2022 10:49 Відповісти
Звісно, політичну вмотивованість наших "правоохоронних" органів Хламідія замасковує своєю недолугою демагогією
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02.02.2022 10:51 Відповісти
ХамАрам відхватив пенделя і біжить виконувати завдання ОП, яке в свою чергу отримало пенделів від серйозних забугорних дядьків.
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02.02.2022 10:48 Відповісти
Ара,хватит нам ваших заседаний,на скамье подсудимых насидитесь,стране нужны новые парламентские выборы.
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02.02.2022 10:50 Відповісти
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 10:53 Відповісти
"всех смешали, в кучу облонских"
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02.02.2022 10:54 Відповісти
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02.02.2022 10:55 Відповісти
Президент Владимир Зеленский дал понять, что сомневается в том, что депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Трухин был за рулем автомобиля, устроившего резонансное ДТП на въезде в Киев по Бориспольской трассе 23 августа. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона 26 ноября.

"Я сам не понимаю, почему не была сделана или не была закончена... Я спрашивал: в чем вопрос? Потому что какие-то СМИ постоянно спрашивают. Мне сказали: было ДТП. Я считаю, тут ничего страшного нет. Это ДТП. Тем не менее, не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была экспертиза, и он (результат) в ближайшее время должен быть. Я так понимаю, сначала должна быть экспертиза, а потом уже результат", - высказался он.

Президент также дал понять, что сам он сомневается, что Трухин был за рулем автомобиля в момент ДТП, сославшись на некое видео с места происшествия.
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02.02.2022 10:55 Відповісти
всех слуг к ответственности!!!Своей деятельеностью,подтверждённые многочисленными фактами.Их ни в коем случае нельзя допускать к руководству государством .А их лидера необходимо привлечь как главного политического коррупционера к уголовной ответственности.
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02.02.2022 10:57 Відповісти
Монастирскій вже повинен бути у кайданах !!!
Де ваше, плять, ДБР???
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02.02.2022 10:57 Відповісти
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02.02.2022 13:09 Відповісти
Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику Джерело:

Что то все наоборот получается , во всех случаях попытаться замять , если не получилось - громко выгнать , обличить и потом уже втихаря опять замять !
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02.02.2022 10:57 Відповісти
Общак делят.
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02.02.2022 10:57 Відповісти
ЗЕБлохи заметушились...
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02.02.2022 10:57 Відповісти
А це брехло нічого не хоче сказати?
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02.02.2022 11:01 Відповісти
Зеленый мародер начал новую кампанию по поднятию рейтинга, его обещания о контрактной армии, увеличения довольствия и увеличения ее на 100 000 не более чем очередной треп, но избиратель зеленого клоуна тупой и зеленая банда мародеров об этом знает, одновременно с этим пошли обыски у ахметова, это был еще один ход в пользу образа "борца с олигархами". Но вот вся эта кампания вчера вечером накрылась, всплыло видео, вот теперь они пытаются как моно быстрее заговорить эту тему и будут делать все, чтобы понравиться населению.
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02.02.2022 11:02 Відповісти
Як би це все потішило,якби відбувалось в росії,а так тішаться вони,зробили себе разом!
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02.02.2022 11:04 Відповісти
А как эта Арахламидия может "ініціювати", если уже Разумков инициировал внеочередное заседание ВРУ.
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02.02.2022 11:06 Відповісти
Арохамія : - Кто такой етот патєрпєвший Трухін? Я к нєму іспітиваю такую непріязнь, что ДАЖЕ КУШАТЬ НЄ МАГУ!
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02.02.2022 11:06 Відповісти
Ручная зелина Венедиктова занимается только постоянным закрытием дел против всех подельников тупого зеленого цахеса: коломойского, ермаков, татарова, вовка, трухина, юрченко, клочко и прочих гогилашвили... Все знали правду про ДТП с Трухиным, но делали вид, что всё нормально, подтверждая правоту этого урода, что строгие законы по пьянству за рулём к нему к таким, как он, уже не относятся. Примерно так это чсор ответило в Полтаве местным шишкам после совместного распития...
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02.02.2022 11:12 Відповісти
"Нулевая толерантность к коррупции" у зеленых - это такой новый анекдот? А-ХАМо-хламидия сам замазан в десятках схем - от крышевания ЕДАПСа и морпортов до спекуляций белорус.энергией через арабскую прокладку. Вокруг оманско-сейшельского осла - СПЛОШНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ КУДЛО. Рядовые нардепы сидят на регулярных туалетных конвертах, чмошники повыше - на серьёзных дорогих схемах. Вся их деятельность сводится к перекачке миллиардов из нашего нищего госбюджета в карманы, на счета, в новые машины, квартиры, участки и дома зеленых уродов и всей их родни до 10-го колена... ТУПЫЕ НАГЛЫЕ ХАМСКИЕ БЕССОВЕСТНЫЕ НЕНАСЫТНЫЕ СВИНОРЫЛЫЕ ВОРОВСКИЕ ТВАРИ...
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02.02.2022 11:17 Відповісти
*******
разумков был первый
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02.02.2022 11:18 Відповісти
а вже все, ара. каравану ппц і ніхто нікуди не збереться
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02.02.2022 11:19 Відповісти
...ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег. © свята трійця "Ара, хам і я"
Угу. Не пройшло і пів року.
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02.02.2022 11:19 Відповісти
Этот инородец переобувается на лету, не слишком удивлюсь, если скоро оно будет защищать Пороха и гневно клеймить квартальных тварей.
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02.02.2022 11:29 Відповісти
поздно всрались
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02.02.2022 11:30 Відповісти
да обгадились давно .. сейчас только заметили что дерьма полные штаны... как только на это указали .. решили возглавить процесс разбирательства .. наше мол или подбросили
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02.02.2022 11:35 Відповісти
Нєправільно кажете! Треба казати *Піздно всралися!*
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02.02.2022 14:55 Відповісти
Сравняли Пороха и подзаборного алкаша тунеядца. Опупеть.
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02.02.2022 11:45 Відповісти
Не переживайте, агроХАМии скоро люлей будет вставвлять не только Порох , но и его семейка. Додуматься отправить семью (бо хутин у ворот)на Сайпрос , где шобы сходить в магазин, даже если ты и вакцинирован по полной, нужно предъявить еще и справку ковид-теста... Каждый день ходишь в общественные места - раз в три дня проходишь ковид-тестирование. Не? Менты поймают - около 2 000 евриков впаяют, Второй раз - залет обойдется на порядок дороже еще и на 3.5 умножить.
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02.02.2022 11:53 Відповісти
Пора отбросить хвост ради спасения 'элит".
Нужно ведь еще побыть у кормушки.
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02.02.2022 11:48 Відповісти
Почему ящерица сбрасывает хвост
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02.02.2022 12:13 Відповісти
Ойц, я вас умоляю! Цей трухман - ще той ще зелений хвіст!
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02.02.2022 14:58 Відповісти
Що ворог біля кордонів - то таке, нічого страшного, а вчинок якогось #идка треба обговорити. Обговорюйте серед свого кагалу, суки зашкварені
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02.02.2022 12:15 Відповісти
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02.02.2022 13:07 Відповісти
На яких дебілів це розраховане ??? !!

"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику. За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку", - йдеться у заяві. Джерело:
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02.02.2022 16:31 Відповісти
 
 