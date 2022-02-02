Арахамія ініціює позачергове засідання Ради для заслуховування звітів Монастирського, Сухачова та Венедіктової щодо справ стосовно нардепів

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Ради, під час якого планується заслухати звіти міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ проти народних депутатів.

Про це йдеться у заяві нардепа Давида Арахамії щодо негайного скликання позачергового засідання Верховної Ради, яку опублікувала речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику. За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку", - йдеться у заяві.



"Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки", - запевняє Арахамія.



"Ми вдячні журналістам та правоохоронцям за підтримку нас у цій позиції. Вважаю, що такий підхід має стати основою діяльності всіх політичних сил, незалежно від кольорів. Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!", - резюмував Арахамія.

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