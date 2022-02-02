Арахамія ініціює позачергове засідання Ради для заслуховування звітів Монастирського, Сухачова та Венедіктової щодо справ стосовно нардепів
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Ради, під час якого планується заслухати звіти міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ проти народних депутатів.
Про це йдеться у заяві нардепа Давида Арахамії щодо негайного скликання позачергового засідання Верховної Ради, яку опублікувала речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику. За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку", - йдеться у заяві.
"Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки", - запевняє Арахамія.
"Ми вдячні журналістам та правоохоронцям за підтримку нас у цій позиції. Вважаю, що такий підхід має стати основою діяльності всіх політичних сил, незалежно від кольорів. Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!", - резюмував Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
5 месяцев все знали, а сейчас горбатого лепить начнут - в этом вся зелень.
И это видят не только украинцы,но и все,у кого есть глаза..,в том числе те( или в первую очередь), кто принимает решения о вступлении в некоторые из военных альянсов...
я ж четко написал - едро высшего эшелона (москвабад) в подобные ситуацие если и попадает - это даже не освещают - там ленту фильтруют так, что мышь не проскочит, все ручное донемогу.
А на перефирии - борьба кланов за места, вот там если косяк - сольют и пришьют все грехи.
Нету никакой выборочности в гос. где законы писаны для стада (постсоветские), верхние эшелоны - над законами (ну до тех пор пока время слива ненаступит).
Неужели вы думаете что видос с труханом случайно появился???? Сейчас целая цепочка рухнет, и на их места зайдут новые решалы и мутные (из того же болота). Там тоже идет возня спихни ближнего обосри нижнего, просто все делается чужими руками и в удобный случай.
Пять месяцев шел тупо дележ, и варинтов всего два - либо не поделили, либо наоборот все поделено
Вчера разгорелся информационный (https://t.me/ZeRada1/7023) скандал, по нардепу Трухину.
Оказалось, наши инсайды (https://t.me/legitimniy/8623) в очередной раз подтвердились.
Мы сразу инсайдили, что все видео (https://t.me/legitimniy/8676) с камер наблюдения были «зачищены», тем более видео с нагрудной камеры патрульного. Делалось, это по указанию сверху.
Источник сообщает, что кое-кто, перед тем, как удалить все записи по устному приказу сверху, сделал себе копии.
Трухина вытягивали, потому, что, он решает по бюджетным деньгам и тендерам Большой Стройки.
Сейчас его публично выгонят из Слуги Народа. Вернее, он сам уйдёт с извинениями, но останется в «обойме» Офиса Президента, и «теневого бэк-офиса».
«Саша умеет мутить схемы, в этом его ценность - рассказывает нам наш источник».
Источник дополняет, что в ОП попытаются сейчас спасти Министра МВД Монастырского. Хотя после такого зашквара, шансов мало.
Вот такая она Зе-справедливость, когда своих, покрывали любым способом. Если бы не этот слив, общество, бы никогда не узнало всей правды. Теперь представьте, где ещё власть нам врёт!
Зе-окружение, тянет Президента на дно.
© ТГ Легитимный
Шукайте свій рейтинг під плінтусом, зелені бариги та зрадники!
Але сарказм це така штука... немає гарантій, що вислів не викличе в когось небажані асоціації та галюцинації.
"Рассказывают, в конце 40-х в Московском медицинском институте лидер отечественной психоневрологии профессор М. О. Гуревич читал лекцию о прогрессивном параличе:
- ... Это чрезвычайно тяжёлое заболевание, которое очень сильно
ослабляет умственные способности больного. Сейчас мы продемонстрируем вам пациентку психиатрической клиники, страдающую этим заболеванием.
Женщина не смогла назвать ни своего имени, ни числа, ни времени года, но на вопрос, кто её привёз в больницу, с неожиданно осознанной злостью ответила: "Жиды!".
Михаил Осипович повернулся к аудитории и заметил:
- Вот видите, как мало нужно ума, чтобы стать антисемитом."
гестапоДБР, а Трухін - об"єкт відмазування тим же самим зеленопопим ДБР
Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
"Я сам не понимаю, почему не была сделана или не была закончена... Я спрашивал: в чем вопрос? Потому что какие-то СМИ постоянно спрашивают. Мне сказали: было ДТП. Я считаю, тут ничего страшного нет. Это ДТП. Тем не менее, не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была экспертиза, и он (результат) в ближайшее время должен быть. Я так понимаю, сначала должна быть экспертиза, а потом уже результат", - высказался он.
Президент также дал понять, что сам он сомневается, что Трухин был за рулем автомобиля в момент ДТП, сославшись на некое видео с места происшествия.
Де ваше, плять, ДБР???
Что то все наоборот получается , во всех случаях попытаться замять , если не получилось - громко выгнать , обличить и потом уже втихаря опять замять !
разумков был первый
Угу. Не пройшло і пів року.
Нужно ведь еще побыть у кормушки.
"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику. За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку", - йдеться у заяві. Джерело: