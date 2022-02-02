Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады для заслушивания отчетов Монастырского, Сухачева и Венедиктовой касательно дел против нардепов

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Совета, в ходе которого планируется заслушать отчеты министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя ГБР по делам против народных депутатов.

Об этом говорится в заявлении нардепа Давида Арахамии о немедленном созыве внеочередного заседания Верховной Рады, опубликованном пресс-секретарем политсилы "Слуга народа" Юлией Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша партия всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью. Особенно, когда речь идет о пришедших с нами в политику коллегах. По нашей инициативе с народных депутатов была снята депутатская неприкосновенность, мы всегда и без всяких проволочек исключали из своих рядов коллег, которые обоснованно подозревались в совершении правонарушений или допускали неэтичное поведение", - говорится в заявлении.

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"В последнее время в правоохранительные органы накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки", – уверяет Арахамия.

"Мы благодарны журналистам и правоохранителям за поддержку нас в этой позиции. Считаю, что такой подход должен стать основой деятельности всех политических сил, независимо от цвета. Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя ДБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!", - резюмировал Арахамия.