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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады для заслушивания отчетов Монастырского, Сухачева и Венедиктовой касательно дел против нардепов

Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады для заслушивания отчетов Монастырского, Сухачева и Венедиктовой касательно дел против нардепов

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Совета, в ходе которого планируется заслушать отчеты министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя ГБР по делам против народных депутатов.

Об этом говорится в заявлении нардепа Давида Арахамии о немедленном созыве внеочередного заседания Верховной Рады, опубликованном  пресс-секретарем политсилы "Слуга народа" Юлией Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша партия всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью. Особенно, когда речь идет о пришедших с нами в политику коллегах. По нашей инициативе с народных депутатов была снята депутатская неприкосновенность, мы всегда и без всяких проволочек исключали из своих рядов коллег, которые обоснованно подозревались в совершении правонарушений или допускали неэтичное поведение", - говорится в заявлении.

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"В последнее время в правоохранительные органы накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки", – уверяет Арахамия.

"Мы благодарны журналистам и правоохранителям за поддержку нас в этой позиции. Считаю, что такой подход должен стать основой деятельности всех политических сил, независимо от цвета. Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя ДБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!", - резюмировал Арахамия.

Автор: 

ДТП (7686) цензура (1337) Арахамия Давид (990) Монастырский Денис (335) ГБР (3049) Венедиктова Ирина (726) Трухин Александр (145) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+34
Крысятник всполошился.
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02.02.2022 10:38 Ответить
+21
Какая же лицемерная эта украинская версия "Единой России" со всеми ее "слугами".
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02.02.2022 10:47 Ответить
+18
Безмозглая хламидия и тут Порошенко приплело
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02.02.2022 10:44 Ответить
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Крысятник всполошился.
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02.02.2022 10:38 Ответить
Какая же лицемерная эта украинская версия "Единой России" со всеми ее "слугами".
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02.02.2022 10:47 Ответить
Ну какое ж єто едро, так ,жалкое подобие, едро высшего эшелона (москвабад) в подобные ситуацие если и попадает - это даже не освещают (там уровень информирования вышколен по полной, с низов) , а все что ниже масквабада то правило одно - попался - слив сразу, еще и грешки могут подтянуть, конкуренция на одно место колосальная.
5 месяцев все знали, а сейчас горбатого лепить начнут - в этом вся зелень.
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02.02.2022 11:11 Ответить
В РФ освещают шалости тамошних"слуг народа" и даже по некоторым из них заводят уголовные или административные дела,что не отменяет разницу политических систем двух государств . Однако выборочность правосудия и игнорирование принципа неотвратимости наказания за правонарушение вне зависимости от соц.статуса есть и в Украине и лицом этого является партия власти во главе с Президентом.

И это видят не только украинцы,но и все,у кого есть глаза..,в том числе те( или в первую очередь), кто принимает решения о вступлении в некоторые из военных альянсов...
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02.02.2022 11:42 Ответить
Вы видать читаете справоналево
я ж четко написал - едро высшего эшелона (москвабад) в подобные ситуацие если и попадает - это даже не освещают - там ленту фильтруют так, что мышь не проскочит, все ручное донемогу.
А на перефирии - борьба кланов за места, вот там если косяк - сольют и пришьют все грехи.
Нету никакой выборочности в гос. где законы писаны для стада (постсоветские), верхние эшелоны - над законами (ну до тех пор пока время слива ненаступит).
Неужели вы думаете что видос с труханом случайно появился???? Сейчас целая цепочка рухнет, и на их места зайдут новые решалы и мутные (из того же болота). Там тоже идет возня спихни ближнего обосри нижнего, просто все делается чужими руками и в удобный случай.
Пять месяцев шел тупо дележ, и варинтов всего два - либо не поделили, либо наоборот все поделено
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02.02.2022 14:07 Ответить
эта обезьяна опять стремится перевести стрелки,как они сволочи задолбали !
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02.02.2022 12:55 Ответить
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02.02.2022 10:38 Ответить
поздно пить Боржоми (с)
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02.02.2022 11:00 Ответить
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02.02.2022 11:01 Ответить
Значит где-то 83, 9. Зуб даю! Зелин.
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02.02.2022 14:02 Ответить
А чого раптом крисятник заворушився ? Хто знає ?
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02.02.2022 10:40 Ответить
"Ось бачите, арешт Порошенко це не політичні переслідування, ми так само безжальні до злочинців навіть в своїх лавах".
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02.02.2022 10:48 Ответить
Все гораздо проще. Зап#здеть ситуацию с Трухиным и отвести удар от Монастырского и Сухачева
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02.02.2022 10:57 Ответить
Ні, це вже було до цього.
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02.02.2022 10:59 Ответить
Він же каже - нульова толерантність...
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02.02.2022 11:09 Ответить
Аварийное видео мент оприлюдныв+ пан Джонсон , мабуть , звиздюлей вставил.
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02.02.2022 11:46 Ответить


Вчера разгорелся информационный (https://t.me/ZeRada1/7023) скандал, по нардепу Трухину.
Оказалось, наши инсайды (https://t.me/legitimniy/8623) в очередной раз подтвердились.
Мы сразу инсайдили, что все видео (https://t.me/legitimniy/8676) с камер наблюдения были «зачищены», тем более видео с нагрудной камеры патрульного. Делалось, это по указанию сверху.

Источник сообщает, что кое-кто, перед тем, как удалить все записи по устному приказу сверху, сделал себе копии.

Трухина вытягивали, потому, что, он решает по бюджетным деньгам и тендерам Большой Стройки.
Сейчас его публично выгонят из Слуги Народа. Вернее, он сам уйдёт с извинениями, но останется в «обойме» Офиса Президента, и «теневого бэк-офиса».

«Саша умеет мутить схемы, в этом его ценность - рассказывает нам наш источник».

Источник дополняет, что в ОП попытаются сейчас спасти Министра МВД Монастырского. Хотя после такого зашквара, шансов мало.
Вот такая она Зе-справедливость, когда своих, покрывали любым способом. Если бы не этот слив, общество, бы никогда не узнало всей правды. Теперь представьте, где ещё власть нам врёт!
Зе-окружение, тянет Президента на дно.

© ТГ Легитимный
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02.02.2022 12:36 Ответить
як казав колись чебурахамія- отримати політичні дивіденди
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02.02.2022 14:30 Ответить
Розшевелили палкою гадюшник.
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02.02.2022 10:40 Ответить
Мамамія збирається заслуховувати справи, які відкриті відносно депутатів? А не збирається він в Раді заслуховувати депутатів, які заключили контракти через прокладки на постачання електронергії з Білорусі і вугілля з московії? По якій ціні сьогодні закуповують газ?
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02.02.2022 10:40 Ответить
Чую ті прокладки якраз арахамії торкаються і Зе компані!
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02.02.2022 10:42 Ответить
Хочуть очолити цю "боротьбу". А це означає, що все заплутають так, що ніхто винним не буде
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02.02.2022 10:41 Ответить
Трохи запізно.
Шукайте свій рейтинг під плінтусом, зелені бариги та зрадники!
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02.02.2022 10:44 Ответить
Ощущение, что где то на подсознании, ты пытаешся то ли их, то ли себя оправдать
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02.02.2022 11:15 Ответить
Це називається сарказм.
Але сарказм це така штука... немає гарантій, що вислів не викличе в когось небажані асоціації та галюцинації.
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02.02.2022 11:39 Ответить
Безмозглая хламидия и тут Порошенко приплело
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02.02.2022 10:44 Ответить
Это мне напомнило старую историю:

"Рассказывают, в конце 40-х в Московском медицинском институте лидер отечественной психоневрологии профессор М. О. Гуревич читал лекцию о прогрессивном параличе:
- ... Это чрезвычайно тяжёлое заболевание, которое очень сильно
ослабляет умственные способности больного. Сейчас мы продемонстрируем вам пациентку психиатрической клиники, страдающую этим заболеванием.

Женщина не смогла назвать ни своего имени, ни числа, ни времени года, но на вопрос, кто её привёз в больницу, с неожиданно осознанной злостью ответила: "Жиды!".
Михаил Осипович повернулся к аудитории и заметил:
- Вот видите, как мало нужно ума, чтобы стать антисемитом."
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02.02.2022 11:14 Ответить
Ой, бреше, як завжди Хламідія. До чого тут Порошенко? Порошенко жертва переслідувань зеленого гестапо ДБР, а Трухін - об"єкт відмазування тим же самим зеленопопим ДБР
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02.02.2022 10:46 Ответить
Но свалить все в кучу это их последняя отмазка. Повсеместно теперь дана команда писать, что все они одним миром мазаны, чего такова.
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02.02.2022 10:49 Ответить
Звісно, політичну вмотивованість наших "правоохоронних" органів Хламідія замасковує своєю недолугою демагогією
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02.02.2022 10:51 Ответить
ХамАрам відхватив пенделя і біжить виконувати завдання ОП, яке в свою чергу отримало пенделів від серйозних забугорних дядьків.
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02.02.2022 10:48 Ответить
Ара,хватит нам ваших заседаний,на скамье подсудимых насидитесь,стране нужны новые парламентские выборы.
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02.02.2022 10:50 Ответить
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 10:53 Ответить
"всех смешали, в кучу облонских"
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02.02.2022 10:54 Ответить
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02.02.2022 10:55 Ответить
Президент Владимир Зеленский дал понять, что сомневается в том, что депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Трухин был за рулем автомобиля, устроившего резонансное ДТП на въезде в Киев по Бориспольской трассе 23 августа. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона 26 ноября.

"Я сам не понимаю, почему не была сделана или не была закончена... Я спрашивал: в чем вопрос? Потому что какие-то СМИ постоянно спрашивают. Мне сказали: было ДТП. Я считаю, тут ничего страшного нет. Это ДТП. Тем не менее, не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была экспертиза, и он (результат) в ближайшее время должен быть. Я так понимаю, сначала должна быть экспертиза, а потом уже результат", - высказался он.

Президент также дал понять, что сам он сомневается, что Трухин был за рулем автомобиля в момент ДТП, сославшись на некое видео с места происшествия.
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02.02.2022 10:55 Ответить
всех слуг к ответственности!!!Своей деятельеностью,подтверждённые многочисленными фактами.Их ни в коем случае нельзя допускать к руководству государством .А их лидера необходимо привлечь как главного политического коррупционера к уголовной ответственности.
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02.02.2022 10:57 Ответить
Монастирскій вже повинен бути у кайданах !!!
Де ваше, плять, ДБР???
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02.02.2022 10:57 Ответить
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02.02.2022 13:09 Ответить
Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику Джерело:

Что то все наоборот получается , во всех случаях попытаться замять , если не получилось - громко выгнать , обличить и потом уже втихаря опять замять !
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02.02.2022 10:57 Ответить
Общак делят.
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02.02.2022 10:57 Ответить
ЗЕБлохи заметушились...
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02.02.2022 10:57 Ответить
А це брехло нічого не хоче сказати?
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02.02.2022 11:01 Ответить
Зеленый мародер начал новую кампанию по поднятию рейтинга, его обещания о контрактной армии, увеличения довольствия и увеличения ее на 100 000 не более чем очередной треп, но избиратель зеленого клоуна тупой и зеленая банда мародеров об этом знает, одновременно с этим пошли обыски у ахметова, это был еще один ход в пользу образа "борца с олигархами". Но вот вся эта кампания вчера вечером накрылась, всплыло видео, вот теперь они пытаются как моно быстрее заговорить эту тему и будут делать все, чтобы понравиться населению.
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02.02.2022 11:02 Ответить
Як би це все потішило,якби відбувалось в росії,а так тішаться вони,зробили себе разом!
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02.02.2022 11:04 Ответить
А как эта Арахламидия может "ініціювати", если уже Разумков инициировал внеочередное заседание ВРУ.
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02.02.2022 11:06 Ответить
Арохамія : - Кто такой етот патєрпєвший Трухін? Я к нєму іспітиваю такую непріязнь, что ДАЖЕ КУШАТЬ НЄ МАГУ!
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02.02.2022 11:06 Ответить
Ручная зелина Венедиктова занимается только постоянным закрытием дел против всех подельников тупого зеленого цахеса: коломойского, ермаков, татарова, вовка, трухина, юрченко, клочко и прочих гогилашвили... Все знали правду про ДТП с Трухиным, но делали вид, что всё нормально, подтверждая правоту этого урода, что строгие законы по пьянству за рулём к нему к таким, как он, уже не относятся. Примерно так это чсор ответило в Полтаве местным шишкам после совместного распития...
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02.02.2022 11:12 Ответить
"Нулевая толерантность к коррупции" у зеленых - это такой новый анекдот? А-ХАМо-хламидия сам замазан в десятках схем - от крышевания ЕДАПСа и морпортов до спекуляций белорус.энергией через арабскую прокладку. Вокруг оманско-сейшельского осла - СПЛОШНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ КУДЛО. Рядовые нардепы сидят на регулярных туалетных конвертах, чмошники повыше - на серьёзных дорогих схемах. Вся их деятельность сводится к перекачке миллиардов из нашего нищего госбюджета в карманы, на счета, в новые машины, квартиры, участки и дома зеленых уродов и всей их родни до 10-го колена... ТУПЫЕ НАГЛЫЕ ХАМСКИЕ БЕССОВЕСТНЫЕ НЕНАСЫТНЫЕ СВИНОРЫЛЫЕ ВОРОВСКИЕ ТВАРИ...
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02.02.2022 11:17 Ответить
*******
разумков был первый
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02.02.2022 11:18 Ответить
а вже все, ара. каравану ппц і ніхто нікуди не збереться
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02.02.2022 11:19 Ответить
...ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег. © свята трійця "Ара, хам і я"
Угу. Не пройшло і пів року.
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02.02.2022 11:19 Ответить
Этот инородец переобувается на лету, не слишком удивлюсь, если скоро оно будет защищать Пороха и гневно клеймить квартальных тварей.
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02.02.2022 11:29 Ответить
поздно всрались
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02.02.2022 11:30 Ответить
да обгадились давно .. сейчас только заметили что дерьма полные штаны... как только на это указали .. решили возглавить процесс разбирательства .. наше мол или подбросили
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02.02.2022 11:35 Ответить
Нєправільно кажете! Треба казати *Піздно всралися!*
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02.02.2022 14:55 Ответить
Сравняли Пороха и подзаборного алкаша тунеядца. Опупеть.
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02.02.2022 11:45 Ответить
Не переживайте, агроХАМии скоро люлей будет вставвлять не только Порох , но и его семейка. Додуматься отправить семью (бо хутин у ворот)на Сайпрос , где шобы сходить в магазин, даже если ты и вакцинирован по полной, нужно предъявить еще и справку ковид-теста... Каждый день ходишь в общественные места - раз в три дня проходишь ковид-тестирование. Не? Менты поймают - около 2 000 евриков впаяют, Второй раз - залет обойдется на порядок дороже еще и на 3.5 умножить.
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02.02.2022 11:53 Ответить
Пора отбросить хвост ради спасения 'элит".
Нужно ведь еще побыть у кормушки.
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02.02.2022 11:48 Ответить
Почему ящерица сбрасывает хвост
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02.02.2022 12:13 Ответить
Ойц, я вас умоляю! Цей трухман - ще той ще зелений хвіст!
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02.02.2022 14:58 Ответить
Що ворог біля кордонів - то таке, нічого страшного, а вчинок якогось #идка треба обговорити. Обговорюйте серед свого кагалу, суки зашкварені
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02.02.2022 12:15 Ответить
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02.02.2022 13:07 Ответить
На яких дебілів це розраховане ??? !!

"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику. За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку", - йдеться у заяві. Джерело:
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02.02.2022 16:31 Ответить
 
 