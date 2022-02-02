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"ЕС" о расследовании ДТП с Трухиным: Руководители МВД и ГБР должны уйти в отставку, а Рада - самораспуститься

Расследование журналистов УП обстоятельств ДТП с участием народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Трухина показало полную моральную деградацию президента Зеленского, президентской партии, руководства МВД, ГБР, ОГПУ, которые за полгода после преступления не смогли провести расследование, уничтожали фактаж и доказательства преступления, зачищали информационное пространство, снимая с сайтов и медиа всю информацию о произошедшем, покрывая преступление своего однопартийца.

Об этом говорится в заявлении фракции "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что такое дерзкое бездействие правоохранительных органов возможно исключительно по указаниям лично Зеленского. Ведь МВД, ГБР, ОГПУ сегодня являются карманными структурами Банковой.

А. Трухин, как следует из расследования, бесценный кадр для Зеленского и "слуг", ведь отвечает за теневую кассу и бюджетные вопросы, зарплаты "слуг" в конвертах. Именно поэтому расследование блокировалось, все камеры слежения с места совершения ДТП удивительным образом исчезли, тест на наличие алкоголя в крови не проводился.

ГБР, вместо того, чтобы расследовать реальные преступления с участием высокопоставленных чиновников, кошмарит оппозицию, вместо того, чтобы привлечь к ответственности реальных преступников, плодит фейковые дела против пятого Президента.

Также читайте: Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа", - Арахамия

Правоохранители за полгода не смогли провести расследование ДТП, в котором пострадали 6 человек.

"ЕС" выражает благодарность простым полицейским, первыми прибывшим на место происшествия, оказали помощь пострадавшим, зафиксировали аварию, не поддались искушениям взятки и не побоялись дать интервью журналистам.

Мы требуем от руководства МВД воздержаться от любых шагов, которые могли бы трактоваться как наказание или месть этим полицейским. Напротив, патрульные заслуживают поощрения и отличия.

Полную ответственность за действия Александра Трухина, который на месте преступления не скрывал, что имеет высокую крышу в самых высоких кабинетах и ​​откровенно пытался дать взятки в 150 тысяч полицейским, несет Зеленский, который привел его в парламент.

Полную ответственность за бездействие министра МВД Монастырского несет Зеленский, его туда рекомендовавший.

Полную ответственность за бездействие ГБР несет Зеленский, назначивший руководителя Бюро.

"ЕС" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.

Мы требуем отставки покрывавшего преступление министра внутренних дел руководителя ГБР, который спустил расследование "на тормозах".

Также смотрите: Трухин на месте ДТП: Я тихонечко сейчас в лес уйду. ВИДЕО

Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по факту ДТП и коррупции Трухина, это дело должно возбудить НАБУ.

А сам Трухин должен немедленно сложить мандат и не позорить Верховную Раду.

Да и Зеленскому следует уходить, вместе с теми, кого он привел к власти.

Еще два года этого зеленого коррумпированного нашествия страна не выдержит.

Смешно читать заявления руководителя "слуг" Арахамии, который плачется, что им "стыдно" за Трухина.

Народу стыдно за "слуг народа", а нам противно находиться с подобными "слугами" в одном сессионном зале.

Этот парламент должен самораспуститься", - заявили в "ЕС".

Автор: 

ВР (29285) ДТП (7686) Зеленский Владимир (20883) отставка (3161) Монастырский Денис (335) Европейская Солидарность (1060) Трухин Александр (145) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+39
Ніхто з них не збирається йти. Зеля і його прислуга так вцепляться зубами за владу, що прийдеться скидати їх через Майдан. Їх ціль - знищити опозицію і сфальшувати вибори, через це і не чіпають своїх, бо вони ж це мають робити.
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02.02.2022 09:01 Ответить
+37
Хіба слуги не верещали, що він не увінават... Хіба ЗЕ його не захищав від правосуддя ?
А поліцейських зробили ідіотами. Ніби у них камери не працювали.
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02.02.2022 09:09 Ответить
+31
Ну прі чьом тут Зєлєнскій? Єта ж Порошенко просто в Трухіна загріміровался!
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02.02.2022 09:04 Ответить
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"друзья хотят покушать, айда, приятель, в лес!"
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02.02.2022 09:26 Ответить
Если Раду распускать из-за каждого мудака,то у нас и Рады не будет)
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02.02.2022 09:26 Ответить
как не будет, ес готова сформировать все
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02.02.2022 09:28 Ответить
Да, они с ума сходят сколько возможностей украсть, а они не при корыте. Порох бы повысил доллар до 50 а то и больше, и прикрывался коронавирусом и войной. Проходили же.
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02.02.2022 09:36 Ответить
вот это 100% истина,
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02.02.2022 10:00 Ответить
Нахера нам така Рада? Ганьба на весь світ.
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02.02.2022 09:29 Ответить
А когда-то была не позорная?
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02.02.2022 09:34 Ответить
Краще ніякої, ніж така. Якщо дурні не можуть обрати Раду - треба у дурнів відібрати виборче право!
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02.02.2022 09:33 Ответить
И отдать это право Гэтьману!!!
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02.02.2022 09:38 Ответить
100500!
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02.02.2022 13:05 Ответить
А ещё куры должны перестать нестись, коровы - телиться, а свиньи - пороситься.
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02.02.2022 09:31 Ответить
Шановне паньство!!!! Ганьба такій владі і таким моральним покидькам, що прийшли разом з великим ПреЗедентом. Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти!!!! Вся Зелена шобла має піти, а Зе має перепросити людей за той кошмар що він наробив і також піти, щоб більше не ганьбити ні себе, ні країну, ні наших багастраждальних людей...
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02.02.2022 09:39 Ответить
а хто взамін? досягнення порохоботів ми вже бачили....чого тільки реформа Супрун в медицині людям коштує....поки в простого народу не буде своєї робітничої партії, доти будуть нас водити носом по пустелі....
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02.02.2022 09:47 Ответить
Сралина, сралина требуй из гавна вытянуть!!!
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02.02.2022 09:52 Ответить
ну за 30 років у нас геніальні досягнення - щорічно населення близько на 1% меншає....
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02.02.2022 10:07 Ответить
а зовнішніх кредитів набралися уже близько 98 млрд. США, скоро і СРСР переплюнемо, бо він на час розпаду мав близько 100 млрд. СШ боргу зовнішнього, ще з 10 років такого правління - і нас попуаси викуплять з усією територією....
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02.02.2022 10:09 Ответить
98 та 100 млрд доларів, розуміється
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02.02.2022 10:17 Ответить
Один Кравчук щось пробував економіку піднімать, так і його горлопани зняли....серед цих горлопанів був і Петя, та згодом з Юлькою посварився....
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02.02.2022 10:20 Ответить
Поподробнее про Кравчука. Я записываю.
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02.02.2022 10:25 Ответить
зупинення інфляції- раз, грошова реформа - два. Цього мало?
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02.02.2022 10:28 Ответить
Инфляция в 1994 году - 401%. Вы не в ту сторону дуете. Именно коммуняка Кравчук заложил основы вектора развития Украины по методу Соломона Пляра. Хотя в целом, были у нас и похуже особи у власти.
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02.02.2022 10:45 Ответить
Грошова реформа - это заменить совковые рубли на бумажные купоны-талоны, а потом на купоно-карбованци? Героический труд. Нобелевскую премию в экономике этому краснопузому.
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02.02.2022 10:46 Ответить
у 1994 - 401% інфляції, а в 2004 році скільки було, коли Кравчука горлопани поперли?
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02.02.2022 10:47 Ответить
тю блін, мав на увазі Кучму, сорі, читайте замість помилково написаного Кравчука - Кучма.
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02.02.2022 10:48 Ответить
А я смотрю, что то не складывается пасьянс.
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02.02.2022 10:50 Ответить
По поводу, горлопаны поперли. Так он отсидел 2 срока у власти. Больше не удавалось никому и больше запрещено Конституцией. Так что, поперли сюда никаким боком. Нам Елбасы не нужны.
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02.02.2022 10:52 Ответить
Редька хрону не солодша.
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02.02.2022 13:15 Ответить
Ну хорошо... Тогда главный вопрос: А эта сраная т.н. оппозиция сама на что-то способна? Есть люди, которые ее поддерживают и могут выйти на улицы? Или это такая же оппозиция, как и эти ЗЕбильные недоноски, которые сейчас возле корыта?
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02.02.2022 09:43 Ответить
Были люди которые готовы выйти на улицу за Петины деньги. Но повязали пару дней назад.
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02.02.2022 10:02 Ответить
А чи були ті "люди"? Чи може Петя, як завше, гроші пожалів?
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02.02.2022 10:09 Ответить
та кажуть Петя ще той скнара...
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02.02.2022 10:13 Ответить
Петя не лишень скнара, він щей велика ****. Якби не було на Банковій такої паскуди, як Порошенко, не мали б зараз в крісті президента такого нікчемного обдовбаного утирка, як Зеленський.
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02.02.2022 10:18 Ответить
А зекрыса никуда не не должна уйти?
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02.02.2022 09:51 Ответить
А Педро умерить аппетит.
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02.02.2022 09:52 Ответить
Те саме робив ПЕС в свій час, покриваючи кауфманів, грановських і галантерників, і ще багато, багато кого. Показуючи повну моральну деградацію тодішнього президента Порошенка, бо це було його оточення. Чомусь ніхто у відставку не пішов, і зРада не саморозпустилась. Мабуть, "ви нє панімаєтє, ета другоє".
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02.02.2022 09:52 Ответить
Петя барига, йому по статусу положено.
А чого ж ваш клован, простий парєнь з нароту, так само робить ?
Пошив вас в дурні по самоє ніхачу.
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02.02.2022 09:55 Ответить
не можу не погодитись, що барига, то барига, правди нікуди діти....
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02.02.2022 10:24 Ответить
странно а почему когда в бют был убийца депутат из кировограда петро не орал распустите парламент
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02.02.2022 11:16 Ответить
а що, плівочки були, в яких кауфмани еtс намагались подзвонити комусь з покровителів? Тим покровителям, які пов'язані владою з Порошенком?
Так оприлюдніть же їх!
Аааа, нічого такого нема в природі... Хоча - кругооборот вашого гівна крутиться.
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02.02.2022 12:49 Ответить
Роспуск рады уже назрел,это стадо зелёных баранов не имеет права голосовать как большинство,из избирателей эта партия представляет только беньку и ахметку
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02.02.2022 09:54 Ответить
+++
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02.02.2022 10:19 Ответить
Вже Путлер впливає на ВР та завдяки конвертам проводить потрібні для нього рішення. Гроші не пахнуть. А хто знає, звідки конверти передають.
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02.02.2022 10:21 Ответить
"Ми вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ... "

какая нах видставка?
Толку никакого не будет пока не будет уголовного преследования за преступления!!!

пля - пришли, набили взятками карманы и видставка....
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02.02.2022 09:54 Ответить
Зеля заробив? Правда? І податки сплатив? Скілки? Хочаб з 2014 по 2017 тий? А 40 млн доларів, вкрадених з "привата" у мудрого наріту, це чайові, за труди?
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02.02.2022 10:38 Ответить
Уті, путі, які ми злопам'ятні..
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02.02.2022 10:37 Ответить
Ну і що там з заводами в раші? Тільки факти, будьте ласкаві. А я вам прокацапський кінобізнес ВАЗелінського та НЕконфісковану нерухомість в окупованому криму.
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02.02.2022 10:41 Ответить
Подоляківці, не старайтеся, не пройде вже ваша брехня про "баригу" Порошенко. Бо то була чистої води брехня, яка спрацювала на виборах у 2019 році. Як виявилося барига в реальному вигляді є пан Зе. В офшорах 41 мільйон доларів США викрадених його начальником із банка, на росії працюють його кіностудії, знімають кфно для російської пропаганди і одночасно його фільм "свати" крутять на московії і в нас. Ніяк не може наїстися. Я вже мовчу за держрезерви, "велике крадівництво", ковід та інші проекти бариги.
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02.02.2022 10:08 Ответить
A можно подробности ?
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02.02.2022 10:29 Ответить
Предыдущая Верховная Рада была распущена вопреки Конституции: она имела право на месяц работы для формирования новой коалиции, и Парубий просил дать этот месяц. Вопреки Конституции, в просьбе было отказано.
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02.02.2022 10:08 Ответить
Слухаємо Вас.
Висказуйтесь.
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02.02.2022 10:22 Ответить
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02.02.2022 10:32 Ответить
а що висказуватись - подивись, Ксенія, скільки вже хрестів, не форум, а якесь кладовище
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02.02.2022 10:45 Ответить
Так завжди було. Треба вчитись бачити у всьому плюсики.
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02.02.2022 10:51 Ответить
плюсики в чому?в чому позитив?
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03.02.2022 07:11 Ответить
Нагадую тему дискусії.

Розслідування ДТП з Трухіним: Керівники МВС та ДБР мають піти у відставку, а Рада - саморозпуститися
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02.02.2022 10:31 Ответить
та тут подарки роздають ЄС аж гай шумить.....
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02.02.2022 10:44 Ответить
Не знаю как насчет Рады ,про министра МВД и директора ДБР однозначно
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02.02.2022 10:36 Ответить
"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП."
Источник:

Давай, Бубочка, с вещами на выход, ПОКА ЕЩЕ В ОМАН ВЫПУСКАЮТ.
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02.02.2022 11:23 Ответить
"Смешно читать заявления руководителя "слуг" Арахамии, который плачется, что им "стыдно" за Трухина" Источник:

Полгода не было стыдно Арахамии, а сейчас прям застыдился.
Что, Арахамия, деньги закончились и потому стыд напал?
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02.02.2022 11:25 Ответить
Найрозумніші хлопці в СБУ! Так і не встановили до сих пір, хто був за кермом під-час аваріїї: Трухін , чи хтось інший! А на нєт і суда нєт!
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02.02.2022 11:58 Ответить
Я так понимаю этот сайт больше для порохоботов.
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02.02.2022 12:17 Ответить
це сайт для українців. Малоросам тут не раді!!!
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02.02.2022 12:29 Ответить
цікава гілочка. тим, як зескот сере фейками на опонентів; і як він плачеться, що їх чмирять за це. Хрестять їх адміни за брехню, бачиш
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02.02.2022 12:42 Ответить
Собаки лают, караван идёт!!!
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02.02.2022 12:56 Ответить
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