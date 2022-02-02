Нардепа Дмитрука притягають до кримінальної відповідальності за хуліганство, - ЗМІ

За фактом бійки, яка сталася 25 січня на засіданні земельної комісії Одеської міськради, відкрито кримінальне провадження №420220000000015.

Про це пише Думская, передає Цензор.НЕТ.

За данними видання, попередня кваліфікація — хуліганство, вчинене групою осіб та пов'язане з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки щодо охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (частина 3 ст. 296 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ці ситуації можуть повторятися нескінченно", - нардеп Дмитрук розповів про бійку в міськраді Одеси. ВIДЕО

"Як повідомили "Думской" джерела в прокуратурі, зараз вирішується питання про оголошення підозри народному депутату Артему Дмитруку, який був ініціатором та активним учасником побоїща", - пише видання.