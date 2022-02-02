Нардепа Дмитрука притягають до кримінальної відповідальності за хуліганство, - ЗМІ
За фактом бійки, яка сталася 25 січня на засіданні земельної комісії Одеської міськради, відкрито кримінальне провадження №420220000000015.
Про це пише Думская, передає Цензор.НЕТ.
За данними видання, попередня кваліфікація — хуліганство, вчинене групою осіб та пов'язане з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки щодо охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (частина 3 ст. 296 КК України).
"Як повідомили "Думской" джерела в прокуратурі, зараз вирішується питання про оголошення підозри народному депутату Артему Дмитруку, який був ініціатором та активним учасником побоїща", - пише видання.
Топ коментарі
+10 Алла Новосад #194524
показати весь коментар02.02.2022 11:20 Відповісти Посилання
+10 aleks kyb
показати весь коментар02.02.2022 11:26 Відповісти Посилання
+8 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар02.02.2022 11:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вывод - чтобы быть честним и нивчом нивиноватым надо быть слугой.
Коли це станеться?
- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.
Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.
Генадій Москаль
Вже три роки не дають розслабитись. Одні відосіки головного Гундосика чого варті.
Дмитрук же коли відірвав кришку стола, відкинув її в бік, і в когось влучив! На відео чутно крики "Ти дєдушку убив! Скорую". Тобто, як мінімум, нанесення тілесних ушкоджень. А там стаття суворіше