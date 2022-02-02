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Новини
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Нардепа Дмитрука притягають до кримінальної відповідальності за хуліганство, - ЗМІ

За фактом бійки, яка сталася 25 січня на засіданні земельної комісії Одеської міськради, відкрито кримінальне провадження №420220000000015.

Про це пише Думская, передає Цензор.НЕТ.

За данними видання, попередня кваліфікація — хуліганство, вчинене групою осіб та пов'язане з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки щодо охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (частина 3 ст. 296 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ці ситуації можуть повторятися нескінченно", - нардеп Дмитрук розповів про бійку в міськраді Одеси. ВIДЕО

Нардепа Дмитрука притягають до кримінальної відповідальності за хуліганство, - ЗМІ 01

"Як повідомили "Думской" джерела в прокуратурі, зараз вирішується питання про оголошення підозри народному депутату Артему Дмитруку, який був ініціатором та активним учасником побоїща", - пише видання.

Автор: 

ВР (15050) Одеса (5507) кримінальна справа (519) хуліганство (236) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+10
Проти Трухіна також має бути відкрите кримінальне провадження.
Коли це станеться?
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02.02.2022 11:20 Відповісти
+10
З другої сторони - я починаю розуміти виборців кварталу95. При Порошенку не було б так весело зашкварно. Кожен день - якась херня від слуг наріду. Я б назвав їх - "партія кловунів наріду."
Вже три роки не дають розслабитись. Одні відосіки головного Гундосика чого варті.
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02.02.2022 11:26 Відповісти
+8
не тільки трухіна а, в першу чергу, слідчих ГБР -за покриття злочину. Що набагато гірше п`яного ДТП.
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02.02.2022 11:25 Відповісти
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давно пора
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02.02.2022 11:19 Відповісти
тока ушел из слуг сразу уголовные дела начали появляться.
Вывод - чтобы быть честним и нивчом нивиноватым надо быть слугой.
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02.02.2022 11:28 Відповісти
15 діб дурню для початку...
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02.02.2022 11:19 Відповісти
Проти Трухіна також має бути відкрите кримінальне провадження.
Коли це станеться?
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02.02.2022 11:20 Відповісти
На Миколи , та й ніколи - це станеться !!
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02.02.2022 11:22 Відповісти
не тільки трухіна а, в першу чергу, слідчих ГБР -за покриття злочину. Що набагато гірше п`яного ДТП.
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02.02.2022 11:25 Відповісти
давно пора цього дурника рпцшноватного в буцигарню запроторити-
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02.02.2022 11:25 Відповісти
Який Зе ... такі і його слуги...

- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.

Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.
Генадій Москаль
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02.02.2022 11:35 Відповісти
З другої сторони - я починаю розуміти виборців кварталу95. При Порошенку не було б так весело зашкварно. Кожен день - якась херня від слуг наріду. Я б назвав їх - "партія кловунів наріду."
Вже три роки не дають розслабитись. Одні відосіки головного Гундосика чого варті.
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02.02.2022 11:26 Відповісти
А якшо підпалити власну хату - ото буде веселуха.
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02.02.2022 11:29 Відповісти
Захисники тварин можуть це не зрозуміти. Утім, я сумніваюся, що він матиме заслужене покарання. Просто блаЗЄнські хочуть резонанс від "трухина" покрити дрібними витівками своїх депутатів...
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02.02.2022 11:28 Відповісти
то есть сейчас самое время "утечек" пикантных видеозаписей сцен однополой любви стефанчука с корниенко? сидя на спикерском кресле? с ударами конституцией по ягодицам?
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02.02.2022 11:32 Відповісти
Ну, це вже бензином гасити полум'я
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02.02.2022 11:34 Відповісти
да ладно, просто будут 3,14дарасами еще и в хорошем смысле этого слова
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02.02.2022 11:37 Відповісти
Дмитрук - мерзотник! Нападав на Труханова - кращого друга "сивочолого гетьмана"!
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02.02.2022 11:30 Відповісти
нам би такого бугая в колгосп))
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02.02.2022 11:34 Відповісти
то дівчаткам розвага, а вам годувати доведеться, воно вам треба
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02.02.2022 11:50 Відповісти
А чому за такою легкою статьею - "***********"???
Дмитрук же коли відірвав кришку стола, відкинув її в бік, і в когось влучив! На відео чутно крики "Ти дєдушку убив! Скорую". Тобто, як мінімум, нанесення тілесних ушкоджень. А там стаття суворіше
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02.02.2022 11:45 Відповісти
Чому слово "х_у_л_і_г_а_н_с_т_в_о" в коментарях блокується? В тексті статті - ні
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02.02.2022 11:47 Відповісти
він ще до того як в кабінет попасти двом щелепи зламав ( бугай здоровий боєць панкратіону) тобто усвідомлював курва що його руки це зброя... 5 років в мене знайомий відсидів за аналогічний випадок теж спортсмен але в нього на відміну від "депутата" був самозахист.
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02.02.2022 11:58 Відповісти
Ну этого давно надо было, он чисто дурачок, разговаривать не умеет совсем, на вид - чистое быдло.
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02.02.2022 11:56 Відповісти
что ни депутат от Зе, то зашквар.
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02.02.2022 12:36 Відповісти
Порушено впровадження і притягнення до відповідальності це різні речі. Заголовок не того
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02.02.2022 13:23 Відповісти
 
 