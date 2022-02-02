Нардеп Дмитрук привлечен к уголовной ответственности за хулиганство, - СМИ

По факту потасовки, которая произошла 25 января на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, открыто уголовное производство №420220000000015.

Об этом пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, предварительная квалификация — хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, прекращающим хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).

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"Как сообщили "Думской" источники в прокуратуре, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором и активным участником побоища", - пишет издание.