РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6438 посетителей онлайн
Новости
6 014 24

Нардеп Дмитрук привлечен к уголовной ответственности за хулиганство, - СМИ

По факту потасовки, которая произошла 25 января на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, открыто уголовное производство №420220000000015.

Об этом пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, предварительная квалификация — хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, прекращающим хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).

Также смотрите: "Эти ситуации могут повторяться до бесконечности", - нардеп Дмитрук рассказал о драке в горсовете Одессы. ВИДЕО

Нардеп Дмитрук привлечен к уголовной ответственности за хулиганство, - СМИ 01

"Как сообщили "Думской" источники в прокуратуре, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором и активным участником побоища", - пишет издание.

Автор: 

ВР (29286) Одесса (7921) уголовное дело (2436) хулиганство (355) Артем Дмитрук (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Проти Трухіна також має бути відкрите кримінальне провадження.
Коли це станеться?
показать весь комментарий
02.02.2022 11:20 Ответить
+10
З другої сторони - я починаю розуміти виборців кварталу95. При Порошенку не було б так весело зашкварно. Кожен день - якась херня від слуг наріду. Я б назвав їх - "партія кловунів наріду."
Вже три роки не дають розслабитись. Одні відосіки головного Гундосика чого варті.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:26 Ответить
+8
не тільки трухіна а, в першу чергу, слідчих ГБР -за покриття злочину. Що набагато гірше п`яного ДТП.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давно пора
показать весь комментарий
02.02.2022 11:19 Ответить
тока ушел из слуг сразу уголовные дела начали появляться.
Вывод - чтобы быть честним и нивчом нивиноватым надо быть слугой.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:28 Ответить
15 діб дурню для початку...
показать весь комментарий
02.02.2022 11:19 Ответить
Проти Трухіна також має бути відкрите кримінальне провадження.
Коли це станеться?
показать весь комментарий
02.02.2022 11:20 Ответить
На Миколи , та й ніколи - це станеться !!
показать весь комментарий
02.02.2022 11:22 Ответить
не тільки трухіна а, в першу чергу, слідчих ГБР -за покриття злочину. Що набагато гірше п`яного ДТП.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:25 Ответить
давно пора цього дурника рпцшноватного в буцигарню запроторити-
показать весь комментарий
02.02.2022 11:25 Ответить
Який Зе ... такі і його слуги...

- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.

Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.
Генадій Москаль
показать весь комментарий
02.02.2022 11:35 Ответить
З другої сторони - я починаю розуміти виборців кварталу95. При Порошенку не було б так весело зашкварно. Кожен день - якась херня від слуг наріду. Я б назвав їх - "партія кловунів наріду."
Вже три роки не дають розслабитись. Одні відосіки головного Гундосика чого варті.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:26 Ответить
А якшо підпалити власну хату - ото буде веселуха.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:29 Ответить
Захисники тварин можуть це не зрозуміти. Утім, я сумніваюся, що він матиме заслужене покарання. Просто блаЗЄнські хочуть резонанс від "трухина" покрити дрібними витівками своїх депутатів...
показать весь комментарий
02.02.2022 11:28 Ответить
то есть сейчас самое время "утечек" пикантных видеозаписей сцен однополой любви стефанчука с корниенко? сидя на спикерском кресле? с ударами конституцией по ягодицам?
показать весь комментарий
02.02.2022 11:32 Ответить
Ну, це вже бензином гасити полум'я
показать весь комментарий
02.02.2022 11:34 Ответить
да ладно, просто будут 3,14дарасами еще и в хорошем смысле этого слова
показать весь комментарий
02.02.2022 11:37 Ответить
Дмитрук - мерзотник! Нападав на Труханова - кращого друга "сивочолого гетьмана"!
показать весь комментарий
02.02.2022 11:30 Ответить
нам би такого бугая в колгосп))
показать весь комментарий
02.02.2022 11:34 Ответить
то дівчаткам розвага, а вам годувати доведеться, воно вам треба
показать весь комментарий
02.02.2022 11:50 Ответить
А чому за такою легкою статьею - "***********"???
Дмитрук же коли відірвав кришку стола, відкинув її в бік, і в когось влучив! На відео чутно крики "Ти дєдушку убив! Скорую". Тобто, як мінімум, нанесення тілесних ушкоджень. А там стаття суворіше
показать весь комментарий
02.02.2022 11:45 Ответить
Чому слово "х_у_л_і_г_а_н_с_т_в_о" в коментарях блокується? В тексті статті - ні
показать весь комментарий
02.02.2022 11:47 Ответить
він ще до того як в кабінет попасти двом щелепи зламав ( бугай здоровий боєць панкратіону) тобто усвідомлював курва що його руки це зброя... 5 років в мене знайомий відсидів за аналогічний випадок теж спортсмен але в нього на відміну від "депутата" був самозахист.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:58 Ответить
Ну этого давно надо было, он чисто дурачок, разговаривать не умеет совсем, на вид - чистое быдло.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:56 Ответить
что ни депутат от Зе, то зашквар.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:36 Ответить
Порушено впровадження і притягнення до відповідальності це різні речі. Заголовок не того
показать весь комментарий
02.02.2022 13:23 Ответить
 
 