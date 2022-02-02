Нардеп Дмитрук привлечен к уголовной ответственности за хулиганство, - СМИ
По факту потасовки, которая произошла 25 января на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, открыто уголовное производство №420220000000015.
Об этом пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, предварительная квалификация — хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, прекращающим хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).
"Как сообщили "Думской" источники в прокуратуре, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором и активным участником побоища", - пишет издание.
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+10 Алла Новосад #194524
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+10 aleks kyb
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+8 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий02.02.2022 11:25 Ответить Ссылка
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Вывод - чтобы быть честним и нивчом нивиноватым надо быть слугой.
Коли це станеться?
- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.
Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.
Генадій Москаль
Вже три роки не дають розслабитись. Одні відосіки головного Гундосика чого варті.
Дмитрук же коли відірвав кришку стола, відкинув її в бік, і в когось влучив! На відео чутно крики "Ти дєдушку убив! Скорую". Тобто, як мінімум, нанесення тілесних ушкоджень. А там стаття суворіше