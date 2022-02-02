Україна продовжить співпрацю з МВФ, інших варіантів не розглядаємо, - Марченко
Україна веде переговори про нову програму з МВФ, але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної.
Про це в інтерв'ю "ЕП" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
На питання, як можуть вплинути на співпрацю з МВФ заяви голови фінансового комітету ВР Гетманцева, що Україна може прожити цей рік без програми МВФ, і ми будемо продовжувати стримувати ціни на газ для населення, якщо вони будуть високі, Марченко відповів:
"Заяви політиків сприймається трішки по-іншому, ніж заяви офіційних осіб. Якби я це сказав, то це була б катастрофічна історія, а політики сьогодні одне можуть сказати, завтра – інше. Данило Олександрович розуміє наш графік виплат, і він знає, що якби в нас був доступ до ринку євробондів, то ми могли б самі профінансувати дефіцит держбюджету. Але оскільки зараз ми бачимо протилежний тренд, нам треба мати добропорядні та відверті відносини з МВФ".
"Тому не розглядаємо інших варіантів, ніж як продовжити співпрацю з МВФ, переглядати програму і, можливо, поступово підходити до розуміння того, що ми хочемо від МВФ на кінець 2022-го та 2023 рік. Чи можемо ми відмовитися від МВФ? Звичайно. Питання в іншому: чи ми достатньо зрілі. Я, чесно кажучи, не впевнений, що ми зараз у тій ситуації, коли можемо ухвалювати такі рішення", - додав він.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що 2022 рік Україна може пройти без нової програми з МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МВФ - это патриотично.
И независимость.
Весь патриотизм их держится на ненависти к зеле и на культе пети.
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo&ab_channel=VolodymyrSemkiv
ну там обрати голову САП, знизити рівень корупції, завершити судову реформу?