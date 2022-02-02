Україна продовжить співпрацю з МВФ, інших варіантів не розглядаємо, - Марченко

Україна веде переговори про нову програму з МВФ, але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної.

Про це в інтерв'ю "ЕП" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

На питання, як можуть вплинути на співпрацю з МВФ заяви голови фінансового комітету ВР Гетманцева, що Україна може прожити цей рік без програми МВФ, і ми будемо продовжувати стримувати ціни на газ для населення, якщо вони будуть високі, Марченко відповів:

"Заяви політиків сприймається трішки по-іншому, ніж заяви офіційних осіб. Якби я це сказав, то це була б катастрофічна історія, а політики сьогодні одне можуть сказати, завтра – інше. Данило Олександрович розуміє наш графік виплат, і він знає, що якби в нас був доступ до ринку євробондів, то ми могли б самі профінансувати дефіцит держбюджету. Але оскільки зараз ми бачимо протилежний тренд, нам треба мати добропорядні та відверті відносини з МВФ".

"Тому не розглядаємо інших варіантів, ніж як продовжити співпрацю з МВФ, переглядати програму і, можливо, поступово підходити до розуміння того, що ми хочемо від МВФ на кінець 2022-го та 2023 рік. Чи можемо ми відмовитися від МВФ? Звичайно. Питання в іншому: чи ми достатньо зрілі. Я, чесно кажучи, не впевнений, що ми зараз у тій ситуації, коли можемо ухвалювати такі рішення", - додав він.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що 2022 рік Україна може пройти без нової програми з МВФ.

Також читайте: За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії в березні проіндексують щонайменше на 14%, - Марченко