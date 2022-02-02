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Новини
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Україна продовжить співпрацю з МВФ, інших варіантів не розглядаємо, - Марченко

Україна продовжить співпрацю з МВФ, інших варіантів не розглядаємо, - Марченко

Україна веде переговори про нову програму з МВФ, але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної.

Про це в інтерв'ю "ЕП" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

На питання, як можуть вплинути на співпрацю з МВФ заяви голови фінансового комітету ВР Гетманцева, що Україна може прожити цей рік без програми МВФ, і ми будемо продовжувати стримувати ціни на газ для населення, якщо вони будуть високі, Марченко відповів:

"Заяви політиків сприймається трішки по-іншому, ніж заяви офіційних осіб. Якби я це сказав, то це була б катастрофічна історія, а політики сьогодні одне можуть сказати, завтра – інше. Данило Олександрович розуміє наш графік виплат, і він знає, що якби в нас був доступ до ринку євробондів, то ми могли б самі профінансувати дефіцит держбюджету. Але оскільки зараз ми бачимо протилежний тренд, нам треба мати добропорядні та відверті відносини з МВФ".

"Тому не розглядаємо інших варіантів, ніж як продовжити співпрацю з МВФ, переглядати програму і, можливо, поступово підходити до розуміння того, що ми хочемо від МВФ на кінець 2022-го та 2023 рік. Чи можемо ми відмовитися від МВФ? Звичайно. Питання в іншому: чи ми достатньо зрілі. Я, чесно кажучи, не впевнений, що ми зараз у тій ситуації, коли можемо ухвалювати такі рішення", - додав він.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що 2022 рік Україна може пройти без нової програми з МВФ.

Також читайте: За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії в березні проіндексують щонайменше на 14%, - Марченко

Автор: 

МВФ (3078) Марченко Сергій (585) Гетманцев Данило (905)


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Топ коментарі
+3
Всміслі? А на хєр послати, а золото на Хрещатиск зносити, як у кіно?!
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02.02.2022 14:15 Відповісти
+2
бо інших і немає ОГВЗ все продали в декабре на ЛЯРД!!! бакинких и вывели из Украины...В казне мусорных ОГВЗ еще на несколько десятков лярдов. Живых денег нет. Докерувалися збоченці...
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02.02.2022 14:16 Відповісти
+2
Зелені розумники казали ж, що Україна вже така багата, що в цьому році нам МВФ вже не треба. Щось змінилося?
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02.02.2022 14:17 Відповісти
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А вони є - інші варіанти?
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02.02.2022 14:14 Відповісти
Есть. Научиться самим деньги зарабатывать и жить по доходам. Но они такой вариант "не розлядають". Для этого же мозги нужны и работать надо ...
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02.02.2022 14:37 Відповісти
Це кремлівський нарратив!
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02.02.2022 14:48 Відповісти
100%
МВФ - это патриотично.
И независимость.
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02.02.2022 17:09 Відповісти
Одна річ, яку я засвоїв на цензорі - що рогульський патріотизм практично неможливо відрізнити від пародії на патріотизм. Звичайно я жартую.
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02.02.2022 17:51 Відповісти
А я согласен. В каждой шутке есть доля правды.
Весь патриотизм их держится на ненависти к зеле и на культе пети.
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02.02.2022 17:55 Відповісти
Всміслі? А на хєр послати, а золото на Хрещатиск зносити, як у кіно?!
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02.02.2022 14:15 Відповісти
бо інших і немає ОГВЗ все продали в декабре на ЛЯРД!!! бакинких и вывели из Украины...В казне мусорных ОГВЗ еще на несколько десятков лярдов. Живых денег нет. Докерувалися збоченці...
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02.02.2022 14:16 Відповісти
Зелені розумники казали ж, що Україна вже така багата, що в цьому році нам МВФ вже не треба. Щось змінилося?
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02.02.2022 14:17 Відповісти
Святий Джонсон мізги вправив, засунум на місце і войлоком заштопав
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02.02.2022 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I93zT-SJgcI&ab_channel=eosmof https://www.youtube.com/watch?v=I93zT-SJgcI&ab_channel=eosmof

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02.02.2022 14:18 Відповісти
А раньше как то по другому было) Интересно, МВФ смотрело это ?)
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo&ab_channel=VolodymyrSemkiv
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02.02.2022 14:20 Відповісти
Воно таке прибабахане, що і не в кіно може ляпнуть щось подібне.
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02.02.2022 14:24 Відповісти
а про виконання взятих зобов'язань перед західними партнерами пані Маркарова не знає?
ну там обрати голову САП, знизити рівень корупції, завершити судову реформу?
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02.02.2022 14:26 Відповісти
А декілька років тому бубочка їх в жо** посилав...
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02.02.2022 14:39 Відповісти
Тю. А какже: «Международный валютный фонд - грабительская организация, которая эксплуатирует страны третьего мира. При этом Запад требует от Украины сократить производство сельскохозяйственной продукции и расширить хранилище ядерных отходов в Чернобыльской зоне на территорию всех Киевской области» (Президент Голобородько)

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02.02.2022 14:48 Відповісти
А шо, вже МВФ в "сраку не йде"?
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02.02.2022 14:53 Відповісти
 
 