Заробляла на підробці COVID-сертифікатів. На Закарпатті затримали лікарку

На Закарпатті СБУ повідомила про підозру лікарці, яка могла заробляти близько пів мільйона гривень на продажі фейкових COVID-сертифікатів. Її затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу СБУ.

На Закарпатті місцева лікарка, яка у соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, у реальному житті "заробляла" на фальшуванні COVID-сертифікатів.

Зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради.

Було встановено, що жінка до залучила до схеми знайому, яка шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватись, за 30% від "доходу".

"За 3,5 тисячі грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення", - повідомляє пресслужба.

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Як повідомляє СБУ, у такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів.

Обом правопорушницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Слідство триває.





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