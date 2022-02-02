Заробляла на підробці COVID-сертифікатів. На Закарпатті затримали лікарку
На Закарпатті СБУ повідомила про підозру лікарці, яка могла заробляти близько пів мільйона гривень на продажі фейкових COVID-сертифікатів. Її затримано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу СБУ.
На Закарпатті місцева лікарка, яка у соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, у реальному житті "заробляла" на фальшуванні COVID-сертифікатів.
Зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради.
Було встановено, що жінка до залучила до схеми знайому, яка шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватись, за 30% від "доходу".
"За 3,5 тисячі грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення", - повідомляє пресслужба.
Як повідомляє СБУ, у такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів.
Обом правопорушницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Слідство триває.
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2) Ніколи не приписувати нікому на його прохання смертельного засобу і не підказувати йому способу здійснення подібного задуму;
Обидва пункти свята жінка-лікар виконала