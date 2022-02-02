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Заробляла на підробці COVID-сертифікатів. На Закарпатті затримали лікарку

Заробляла на підробці COVID-сертифікатів. На Закарпатті затримали лікарку

На Закарпатті СБУ повідомила про підозру лікарці, яка могла заробляти близько пів мільйона гривень на продажі фейкових COVID-сертифікатів. Її затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу СБУ.

На Закарпатті місцева лікарка, яка у соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, у реальному житті "заробляла" на фальшуванні COVID-сертифікатів.

Зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради.

Було встановено, що жінка до залучила до схеми знайому, яка шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватись, за 30% від "доходу".

"За 3,5 тисячі грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення", - повідомляє пресслужба.

Читайте також: Імітація "одного уколу вакцини" - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати. ФОТОрепортаж

Як повідомляє СБУ, у такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів.

Обом правопорушницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Заробляла на підробці COVID-сертифікатів. На Закарпатті затримали лікарку 01
Заробляла на підробці COVID-сертифікатів. На Закарпатті затримали лікарку 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати. ФОТОрепортаж

підробка (441) щеплення (174) СБУ (12991) сертифікат (427) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
Людина можна сказати виконує клятву Гіппократа - не нашкодь! а її хапають
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02.02.2022 17:06 Відповісти
+4
анулювати диплом, судити за навмисне нанесення шкоди здоров"ю, прослідкувати, кому видано підробні сертифікати, і, якщо серед них є померлі від ковіду - за вбивство, а якщо вижили - присудити відшкодування витрат на лікування.
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02.02.2022 16:50 Відповісти
+3
Судити за навмисну шкоду здоров'ю потрібно навпаки тих що штрикають, а це майже свята людина, знайшли кого хапати. А за шахрайство судити ВООЗ та наше мінохздоров'я, що виконують бездумно все що ВООз накаже, не вдаючися у деталі
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02.02.2022 17:05 Відповісти
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анулювати диплом, судити за навмисне нанесення шкоди здоров"ю, прослідкувати, кому видано підробні сертифікати, і, якщо серед них є померлі від ковіду - за вбивство, а якщо вижили - присудити відшкодування витрат на лікування.
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02.02.2022 16:50 Відповісти
А что делать с безсимптомными, которые ходят и заражают всех? Давайте введем для всех обязательный закон - каждый день сдавать ПЦР тест! Как вам идея? И кстати, кто вакцинировался, так же может всех заражать, вакцина не помогает не заболеть, помогает переболеть легко.
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02.02.2022 17:07 Відповісти
а можливо і навпаки - вона зберегла здоров'я і життя людям? також можемо же так міркувати?
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02.02.2022 17:54 Відповісти
За що? Розумні країни від цього відмовляються. Першою була Великобританія, а потім потихеньку почали в Європі. У ВООЗ почалася істерика. У Великобританії не то що усілякі ковідні папірці відмінили, але можна вже і маски не носити, навіть у приміщеннях. Якщо заболів можеш піти вдома на карантин, якщо вважаєш, що це потрібно. Тобто Ковід прирівняли до грипу. Також це зробили Данія та Ірландія, кілька країн вирішили поступово відміняти обмеження.
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02.02.2022 19:37 Відповісти
Судити за навмисну шкоду здоров'ю потрібно навпаки тих що штрикають, а це майже свята людина, знайшли кого хапати. А за шахрайство судити ВООЗ та наше мінохздоров'я, що виконують бездумно все що ВООз накаже, не вдаючися у деталі
показати весь коментар
02.02.2022 17:05 Відповісти
Людина можна сказати виконує клятву Гіппократа - не нашкодь! а її хапають
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02.02.2022 17:06 Відповісти
Ну вона не шкодить в основному своєму карману)
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02.02.2022 17:09 Відповісти
Гіппократ казав:

1) Режим своїм хворим приписувати задля їх блага, відповідно до моїх знань і мого розуміння, утримуючись від завдання їм будь-якої шкоди;

2) Ніколи не приписувати нікому на його прохання смертельного засобу і не підказувати йому способу здійснення подібного задуму;

Обидва пункти свята жінка-лікар виконала
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02.02.2022 17:12 Відповісти
А потом: "ОЙ! А почему у нас такая заболеваемость высокая? И смертность ещё... О_О"
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02.02.2022 17:31 Відповісти
Тю Вона одна?
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02.02.2022 18:17 Відповісти
Заввідділення і головному лікарю не платила?
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02.02.2022 18:25 Відповісти
Лупіть 10ку тюрми з конфіскацією майна навіть не думаючи . Якщо здасть всіх клієнтів , тоді 5 років можна скинути і братися за клієнтів . Нехай поповнюють державний бюджет .
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02.02.2022 19:02 Відповісти
ти не парся, злидня, тобі не перепаде.
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02.02.2022 19:09 Відповісти
хуtвое у нас сбу если в каждом зозе двоих еще не нашли
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02.02.2022 20:47 Відповісти
 
 