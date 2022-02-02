Глава МЗС Великої Британії Трасс найближчим часом відвідає Україну та Росію
Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс, яка через зараження коронавірусом COVID-19 скасувала візит до України, заявила, що за першої нагоди вирушить до Києва, а також планує незабаром відвідати Москву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Великої Британії.
"Вона висловила глибокий розчарування у зв'язку з тим, що не змогла цього тижня відвідати Україну, але сподівається перенести цей візит на найближчий час. Вона також сказала, що незабаром планує відвідати Москву", - йдеться в повідомленні, опублікованому за підсумками розмови Трасс із главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Зазначається, що обидва міністри погодилися з важливістю встановлення тісніших торговельних, інвестиційних, дипломатичних зв’язків і зв’язків у сфері безпеки з Великою Британією, а також із демократіями в усьому світі.
Сторони обговорили, зокрема, "як рішуча відповідь Кремлю зараз допоможе стримати нинішню і майбутню російську агресію".
Раніше повідомлялось, що глава МЗС Британії Трасс відклала візит до Києва через COVID-19.
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