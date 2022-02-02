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Глава МЗС Великої Британії Трасс найближчим часом відвідає Україну та Росію

Глава МЗС Великої Британії Трасс найближчим часом відвідає Україну та Росію

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс, яка через зараження коронавірусом COVID-19 скасувала візит до України, заявила, що за першої нагоди вирушить до Києва, а також планує незабаром відвідати Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Великої Британії.

"Вона висловила глибокий розчарування у зв'язку з тим, що не змогла цього тижня відвідати Україну, але сподівається перенести цей візит на найближчий час. Вона також сказала, що незабаром планує відвідати Москву", - йдеться в повідомленні, опублікованому за підсумками розмови Трасс із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Зазначається, що обидва міністри погодилися з важливістю встановлення тісніших торговельних, інвестиційних, дипломатичних зв’язків і зв’язків у сфері безпеки з Великою Британією, а також із демократіями в усьому світі.

Сторони обговорили, зокрема, "як рішуча відповідь Кремлю зараз допоможе стримати нинішню і майбутню російську агресію".

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Британії Трасс відклала візит до Києва через COVID-19.

Також читайте: Кулеба про союз з Польщею та Великою Британією: Це ініціатива України. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання

Автор: 

Велика Британія (5663) Трасс Елізабет (172)


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Елізабет Трасс-WELCOME...
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02.02.2022 17:29 Відповісти
Треба продавити під час її візиту Договір про дружбу та військову взаємодопомогу, на кшталт Договору Польща - Великобританія, який дав право Британії оголосити війну Гітлеру. Нам не треба війська Британії - самі упораємось. Нам треба офіційна позиція Британії, якщо російські війська перейдуть кордон. Війна !!! Ніякі путчі, масові заворушення, нАродніЄ аБдрочЄнці, заговори, перевороти. БРИТАНІЯ ОГОЛОШУЄ ВІЙНУ москалям, виконуючі свої забов'язання по Договору. Архіважливо ПРОДАВИТИ ТАКИЙ ДОГОВІР.
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02.02.2022 18:52 Відповісти
До вас у свій час втікла білобриса пучеглаза глава НБУ Гонтарева,обібрати,як липку,кофіскувати все і до нас в РНБО,хай виконують свою роботу,а не штани протирають.
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02.02.2022 19:08 Відповісти
 
 