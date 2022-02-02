Білий дім більше не називатиме вторгнення РФ в Україну "неминучим"
Білий дім більше не описуватиме можливе вторгнення Росії в Україну як "неминуче".
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Ми припинили використовувати [слово "неминуче"], тому що я думаю, що це надіслало меседж, який ми не збиралися надсилати — начебто ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення", — пояснила Псакі.
За словами Псакі, вона називала російське вторгнення "неминучим" лише один раз і не буде надалі вживати це слово.
Вона додала, що рішення президента США Джо Байдена додатково відправити американських військових у Східну Європу не було спричинене конкретною подією останніх днів. За її словами, перекидання військ не можна розглядати як ескалацію напруженості.
"Важливо чітко розуміти, що тут є один агресор. Цим агресором є Росія", — сказала Псакі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
inevitable, imminent - это неизбежно
вероятность есть, неизбежности нет
А всё остальное остаётся по-прежнему.
Що ж ти, фраер, здав назад?!
Воно вьісрало "операція"
Тупе, смердюче, мослайно)))
И большевикам американцы вместе с чехами "подмахнули" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%C2%BB Американский экспедиционный корпус «Сибирь»
- Что вы делаете?
- Крокодилов разгоняю.
- Но тут же нет крокодилов!
- Потому и нет, что я их разгоняю!