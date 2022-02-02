Білий дім більше не називатиме вторгнення РФ в Україну "неминучим"

Білий дім більше не описуватиме можливе вторгнення Росії в Україну як "неминуче".

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ми припинили використовувати [слово "неминуче"], тому що я думаю, що це надіслало меседж, який ми не збиралися надсилати — начебто ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення", — пояснила Псакі.

За словами Псакі, вона називала російське вторгнення "неминучим" лише один раз і не буде надалі вживати це слово.

Вона додала, що рішення президента США Джо Байдена додатково відправити американських військових у Східну Європу не було спричинене конкретною подією останніх днів. За її словами, перекидання військ не можна розглядати як ескалацію напруженості.

"Важливо чітко розуміти, що тут є один агресор. Цим агресором є Росія", — сказала Псакі.

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