Запрошуємо бізнесмена Тинного до відкритої розмови про будівництво сміттєпереробного підприємства для Києва, - "слуга народу" Маріковський
Нардепи "Слуги народу" запросили бізнесмена Ігоря Тинного до відкритої дискусії щодо будівництва сміттєпереробного підприємства для Києва.
Про це повідомив нардеп "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді Олександр Маріковський, передає Цензор.НЕТ.
"Я доведу Закон 2207-1-д "Про управління відходами" до кінця і ми приймемо найкраще європейське законодавство на доручення Указу Президента 111/2021", - заявив Маріковський, коментуючи питання переробки сміття.
"Я маю намір збудувати для Києва сміттєпереробне підприємство, яке перероблятиме 450 тон відходів на рік", - процитував нардеп бізнесмена Ігоря Тинного.
"Ми з моєю дорогою колегою по фракції Лесею Забуранною хочемо запросити Ігоря Тинного до відкритої розмови про таке будівництво. Основними тезами такої зустрічі мають бути державні інтереси та інтереси громади міста Київ", - запропонував політик.
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Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.
https://twitter.com/i/status/1488985024154189833
https://rubryka.com/2022/01/28/u-zhytomyri-vzhe-v-lyutomu-pochne-robotu-novyj-*****************-zavod/ У Житомирі вже в лютому розпочне працювати в тестовому режимі новий сміттєпереробний завод, а вже з березня мають переробляти сміття з усього міста.
Нет смысла обговаривать серьезные долговременные проекты с тупыми временщиками, которым нужно сейчас и здесь под красивым предлогом попилить бабло, а завтра хоть трава не расти.
Ну смешно ведь.. Всего 1,5 тонны в день!!!
А по официальной информации : "В Киеве количество отходов до 3,5 тысячи тонн в день."
Миллиард деревьев Зеленского нужен был для того, чтобы Трухин мог спокойно уйти в лес. А за ним все слуги народа во главе с Зеленским.
Зрозумило - дайте долю у бiзнесi й проблем не буде.