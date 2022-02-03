Запрошуємо бізнесмена Тинного до відкритої розмови про будівництво сміттєпереробного підприємства для Києва, - "слуга народу" Маріковський

Нардепи "Слуги народу" запросили бізнесмена Ігоря Тинного до відкритої дискусії щодо будівництва сміттєпереробного підприємства для Києва.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді Олександр Маріковський, передає Цензор.НЕТ.

"Я доведу Закон 2207-1-д "Про управління відходами" до кінця і ми приймемо найкраще європейське законодавство на доручення Указу Президента 111/2021", - заявив Маріковський, коментуючи питання переробки сміття.

"Я маю намір збудувати для Києва сміттєпереробне підприємство, яке перероблятиме 450 тон відходів на рік", - процитував нардеп бізнесмена Ігоря Тинного.

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"Ми з моєю дорогою колегою по фракції Лесею Забуранною хочемо запросити Ігоря Тинного до відкритої розмови про таке будівництво. Основними тезами такої зустрічі мають бути державні інтереси та інтереси громади міста Київ", - запропонував політик.



