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Запрошуємо бізнесмена Тинного до відкритої розмови про будівництво сміттєпереробного підприємства для Києва, - "слуга народу" Маріковський

Запрошуємо бізнесмена Тинного до відкритої розмови про будівництво сміттєпереробного підприємства для Києва, -

Нардепи "Слуги народу" запросили бізнесмена Ігоря Тинного до відкритої дискусії щодо будівництва сміттєпереробного підприємства для Києва.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді Олександр Маріковський, передає Цензор.НЕТ.

"Я доведу Закон 2207-1-д "Про управління відходами" до кінця і ми приймемо найкраще європейське законодавство на доручення Указу Президента 111/2021", - заявив Маріковський, коментуючи питання переробки сміття.

"Я маю намір збудувати для Києва сміттєпереробне підприємство, яке перероблятиме 450 тон відходів на рік", - процитував нардеп бізнесмена Ігоря Тинного.

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"Ми з моєю дорогою колегою по фракції Лесею Забуранною хочемо запросити Ігоря Тинного до відкритої розмови про таке будівництво. Основними тезами такої зустрічі мають бути державні інтереси та інтереси громади міста Київ", - запропонував політик.

Запрошуємо бізнесмена Тинного до відкритої розмови про будівництво сміттєпереробного підприємства для Києва, - слуга народу Маріковський 01
Запрошуємо бізнесмена Тинного до відкритої розмови про будівництво сміттєпереробного підприємства для Києва, - слуга народу Маріковський 02

Автор: 

Київ (19688) сміття (479) сміттєпереробка (173) Тинний Ігор (43) Маріковський Олександр (18)


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Топ коментарі
+14
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03.02.2022 08:51 Відповісти
+11
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833

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03.02.2022 08:53 Відповісти
+11
Петр Петров


Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра

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03.02.2022 09:05 Відповісти
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Это можно рассматривать , как тухлый зелный пиар . Плюс ст. 189 и 190 ККУ- мошенничество и вымогательство и з4 идите нх из Киева . Вам здесь не светит .
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03.02.2022 08:49 Відповісти
Это что то с прошлого советского, таким тухлым коммунизмом несёт
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03.02.2022 09:41 Відповісти
Да, странно! Для строительства дорог нужен тендер, для аренды земли тоже нужен тендер... а вот для пана Тинного тендер не нужен, можно просто встретиться со слугами? - Это что вообще происходит?

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03.02.2022 12:11 Відповісти
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03.02.2022 08:51 Відповісти
Петр Петров


Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра

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03.02.2022 09:05 Відповісти
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833

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03.02.2022 08:53 Відповісти
Госзакупки услуг через тендерные процедуры? Не, зепутанги не слышали...
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03.02.2022 09:09 Відповісти
уже под харьковом открыли супер завод такой и засаживают старыф палигон деревьями и заделали обшили техногенными покрытием гору .а с неё планируют сделать спуск для лыжников ... а вы всё там тэндэры только собираетесь проводить... харьков во многом уже лидирует по всей стране лучшими проектами...))
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03.02.2022 09:10 Відповісти
харек - дыра еще та.очень депрессивный городишко
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03.02.2022 09:15 Відповісти
ну в харькове всем известно лучшие парки и зоопарки и чистота и красота . в ХАРЬКОВЕ есть всё!!!!это говорят все блогеры ютюб даже с киева показывая харьков и заявляют что ХАРЬКОВ удивляет и лучше столици и чище , и занимает в рейтенгах смотрю городов первую тройку голосовавших за города людей. (вата ... то другая история)
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03.02.2022 09:22 Відповісти
вот и постройте завод на ВДНХ рядом с рестораном Прага тынного
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03.02.2022 09:16 Відповісти
В Киеве каждая помойка тщательно перебирается и до полигонов ничего ценного не доходит! Сомнительное мероприятие!
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03.02.2022 09:18 Відповісти
Це що за об'ем такий - 450 тонн..!? Не дуріть людей, клоуни.. 😀
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03.02.2022 09:19 Відповісти
Що - ніяк з сумами "відкатів" визначиться не можуть?
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03.02.2022 09:21 Відповісти
Все,що чув за Тинного,дозволяє зробити висновок,що це досить порядна людина.Тому, якщо він почне будь-які справи з зешоблою,це неодмінно вдарить по його репутації і бізнесу
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03.02.2022 09:27 Відповісти
Тим часом:
https://rubryka.com/2022/01/28/u-zhytomyri-vzhe-v-lyutomu-pochne-robotu-novyj-*****************-zavod/ У Житомирі вже в лютому розпочне працювати в тестовому режимі новий сміттєпереробний завод, а вже з березня мають переробляти сміття з усього міста.
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03.02.2022 09:36 Відповісти
А я бы на месте любого бизнесмена посылал ЗЕленых обизян и держался от них подальше.

Нет смысла обговаривать серьезные долговременные проекты с тупыми временщиками, которым нужно сейчас и здесь под красивым предлогом попилить бабло, а завтра хоть трава не расти.
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03.02.2022 09:44 Відповісти
...которое будет перерабатывать 450 тонн отходов в год...
Ну смешно ведь.. Всего 1,5 тонны в день!!!
А по официальной информации : "В Киеве количество отходов до 3,5 тысячи тонн в день."
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03.02.2022 09:51 Відповісти
Taras Berezovets


Миллиард деревьев Зеленского нужен был для того, чтобы Трухин мог спокойно уйти в лес. А за ним все слуги народа во главе с Зеленским.

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03.02.2022 09:58 Відповісти
Нехай будують в своїх маєтках
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03.02.2022 09:59 Відповісти
450 тон відходів на рік, це просто ніщо.
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03.02.2022 10:32 Відповісти
Там помилка, придивіться уважно, нижче на скрині посту позначено 450 тис. тон
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03.02.2022 11:33 Відповісти
"Ми з моєю дорогою колегою по фракції ..."

Зрозумило - дайте долю у бiзнесi й проблем не буде.
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03.02.2022 11:46 Відповісти
Тыннык, как и большинство наших "очень удачливах" бизесменов, просидел всю жизнь у государственного корыта, начав с приватизации предприятий. Потом под Ющенко, потом под овощем (Каськив, по ом под Порошенко(Кононенко), а еще торговал энергоносителями, попав туда традиционно для наших политиков схеме. Нашел себя в мусоре, каа в одной из самых коррупционных и черных сфер.
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03.02.2022 14:41 Відповісти
 
 