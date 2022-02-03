Польща ініціює саміт Веймарського трикутника щодо загрози російської агресії в Україні
Варшава намагається організувати наступного тижня саміт Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція) на найвищому рівні.
Головною темою переговорів президентів Польщі і Франції Анджея Дуди і Емманюеля Макрона, а також німецького канцлера Олафа Шольца має бути ситуація навколо України, повідомив у коментарі TVP INFO голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Темою зустрічі може бути загроза російської агресії в Україні… Ми пропонуємо, щоб зустріч відбулася на наступному тижні, тоді можна буде розповісти більше про дипломатичні зусилля президента Дуди", – заявив Кумох.
Він додав, що польська сторона також очікує на отримання інформації з цього приводу від німецької та французької сторін.
Як очікується, зустріч має відбутися у Берліні на початку наступного тижня.
Кумох також повідомив, що президент Дуда летить на відкриття Зимових Олімпійських ігор в Пекін, де також вестиме дипломатичні переговори на тему ситуації навколо України. За його словами, ці розмови мають на меті "вплинути на Путіна з іншого боку".
Очікується, що в Пекіні Дуда зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном та головою МОК Томасом Бахом. Не виключено також проведення зустрічей з генсеком ООН та окремими лідерами пострадянських країн, які мають можливість безпосередньо спілкуватися з президентом РФ. Як повідомив польський посадовець, беруться до уваги усі можливості вплинути на позицію Кремля.
Кумох також зазначив, що Дуда перебуває у постійному контакті з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, президент РП є "речником України" на всіх міжнародних форумах.
Веймарський трикутник заснований в 1991 році у німецькому Веймарі главами МЗС Польщі, Німеччини, Франції для розвитку співпраці між країнами.
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Возможно, Германия потихоньку будет менять свою позицию в этом конфликте и перестанет быть союзником Мордора.
Треба розвивати його, я думаю.
А зітнувшись з Британією і Польщою , відповідно стає ворогом всього НАТО