Польща ініціює саміт Веймарського трикутника щодо загрози російської агресії в Україні

Варшава намагається організувати наступного тижня саміт Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція) на найвищому рівні.

Головною темою переговорів президентів Польщі і Франції Анджея Дуди і Емманюеля Макрона, а також німецького канцлера Олафа Шольца має бути ситуація навколо України, повідомив у коментарі TVP INFO голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Темою зустрічі може бути загроза російської агресії в Україні… Ми пропонуємо, щоб зустріч відбулася на наступному тижні, тоді можна буде розповісти більше про дипломатичні зусилля президента Дуди", – заявив Кумох.

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Він додав, що польська сторона також очікує на отримання інформації з цього приводу від німецької та французької сторін.

Як очікується, зустріч має відбутися у Берліні на початку наступного тижня.

Кумох також повідомив, що президент Дуда летить на відкриття Зимових Олімпійських ігор в Пекін, де також вестиме дипломатичні переговори на тему ситуації навколо України. За його словами, ці розмови мають на меті "вплинути на Путіна з іншого боку".

Очікується, що в Пекіні Дуда зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном та головою МОК Томасом Бахом. Не виключено також проведення зустрічей з генсеком ООН та окремими лідерами пострадянських країн, які мають можливість безпосередньо спілкуватися з президентом РФ. Як повідомив польський посадовець, беруться до уваги усі можливості вплинути на позицію Кремля.

Кумох також зазначив, що Дуда перебуває у постійному контакті з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, президент РП є "речником України" на всіх міжнародних форумах.

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Веймарський трикутник заснований в 1991 році у німецькому Веймарі главами МЗС Польщі, Німеччини, Франції для розвитку співпраці між країнами.