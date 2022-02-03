Розпочалася офіційна зустріч Зеленського та Ердогана

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч. Після цього під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

У межах офіційного візиту турецького лідера заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Президенти України й Туреччини також зустрінуться з представниками ЗМІ.

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