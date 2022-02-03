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Новини
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Розпочалася офіційна зустріч Зеленського та Ердогана

Розпочалася офіційна зустріч Зеленського та Ердогана

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч. Після цього під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

У межах офіційного візиту турецького лідера заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Президенти України й Туреччини також зустрінуться з представниками ЗМІ.

Читайте також: Ердоган прибув до Києва: Очікується підписання угоди про вільну торгівлю. ФОТОрепортаж

Автор: 

візит (1618) Зеленський Володимир (24409) Туреччина (3629) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+14
Вітаємо, пане Ердогане !!!
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03.02.2022 13:35 Відповісти
+7
Опять Вове нож в спину. Та шож такое?
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03.02.2022 13:31 Відповісти
+5
А де ж Вавина нянька?
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03.02.2022 13:31 Відповісти
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А де ж Вавина нянька?
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03.02.2022 13:31 Відповісти
Готує піаніну, клавіші протирає.
Дєзінфєкція...
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03.02.2022 13:48 Відповісти
Опять Вове нож в спину. Та шож такое?
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03.02.2022 13:31 Відповісти
Не нож в спину Вове, а ятаган сраку.
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03.02.2022 13:51 Відповісти
Вітаємо, пане Ердогане !!!
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03.02.2022 13:35 Відповісти
Внешняя политика Украиньі имеет динамичньій и наступательньій характер , отлично !🇺🇦
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03.02.2022 13:36 Відповісти
Шо?
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03.02.2022 13:47 Відповісти
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03.02.2022 13:43 Відповісти
Дурачок по лотереї випав на Україну.
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03.02.2022 13:48 Відповісти
Дякуємо за підтримку України!
ЗЛН-ПНХ!
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03.02.2022 13:49 Відповісти
А Грушевского нахрена перекрыли от входа на Динамо и Музейного переулка аж до Цитадельной?
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03.02.2022 13:50 Відповісти
 
 