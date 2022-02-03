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Новини
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Монастирський закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки: Жоден випадок не повинен залишатися без правової оцінки

Монастирський закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки: Жоден випадок не повинен залишатися без правової оцінки

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевняє, що кожен військовослужбовець Нацгвардії, права якого порушені, може розраховувати на підтримку найвищого керівництва МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень", – наголосив Монастирський.

Також, як додав міністр, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їхньої служби.

Читайте також: Монастирський назвав рапорт про відставку Балана "вчинком справжнього офіцера" і пропонує призначити в.о. керівника Нацгвардії Лебедя

Автор: 

МВС (3513) порушення (608) Національна гвардія (1580) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+19
А шо ж ти не повідомив шо за кермом був Трухін?
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03.02.2022 14:59 Відповісти
+14
Как насчёт отставки ?
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03.02.2022 14:59 Відповісти
+12
дуже нев,є...енно чесним міністрам заявляю.
як що говнокомандучем може бути чотириразовий уклоніст
як що сбу може керувати лоплявий лейтенант.
як що міністрами можуть бути ху.. зна хто.
то патрульний Петрик, який відмовився від хабаря Трухіна в 150 тис.
повинен вже 5 місяців бути як мінімум начальником якогось відділу поліції Киева.
ось так.......
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03.02.2022 15:05 Відповісти
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Хто б ще вякав - в ліс , пора н@х
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03.02.2022 14:59 Відповісти
Пошёл В ОТСТАВКУ ,КОРРУПЦИОНЕР зеУБЛЮДОЧНЫЙ ! Шесть месяцем немог найти НИ ОДНОЙ ВИДИОЗАПИСИ ! Кто же теперь вам верит ????
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03.02.2022 15:33 Відповісти
А шо ж ти не повідомив шо за кермом був Трухін?
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03.02.2022 14:59 Відповісти
Как насчёт отставки ?
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03.02.2022 14:59 Відповісти
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03.02.2022 15:00 Відповісти
Лицемірству немає меж...
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03.02.2022 15:00 Відповісти
Совдеповщина якась... Батьки повинні реагувати... До чого тут батьки?! Солдат повнолітній і має сам вирішувати куди та як йому звертатись. Інша справа, що всі ці випадки покриваються командирамаи першої та другої ланки, а на них тисне командування, щоб по папасі не дали та не кишнули з насидженого місця. Ось де корінь зла. А взагалі то в нинішніх умовах ********** та стану суспільства треба вже давно перейти на 100 відсоткову контрактну службу.
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03.02.2022 15:04 Відповісти
дуже нев,є...енно чесним міністрам заявляю.
як що говнокомандучем може бути чотириразовий уклоніст
як що сбу може керувати лоплявий лейтенант.
як що міністрами можуть бути ху.. зна хто.
то патрульний Петрик, який відмовився від хабаря Трухіна в 150 тис.
повинен вже 5 місяців бути як мінімум начальником якогось відділу поліції Киева.
ось так.......
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03.02.2022 15:05 Відповісти
И те ребята полицейские ,которые РАЗОБЛАЧИЛИ **@ЛОШВИЛЛИ ,ПОСТАВЛЯВШЕГО И КРЫШЕВАВШЕГО НАРКОТРАФИК СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ "ЯЖНЕЛОХА"
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03.02.2022 15:36 Відповісти
про них не слышно. они чесные, значит чужие для системы.
их рано или позно уволят или заставят уволиться
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03.02.2022 15:38 Відповісти
Повідомляю, депутат Трухін скоїв аварію в п'яному вигляді, хотів втікати з місця пригоди, а президент Зеленський та міністр МВС Монастирськиййого прикривали.
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03.02.2022 15:08 Відповісти
Минастирский, вы ещё Государю прошение об оставке не подали? Не? Всё прекрасно?
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03.02.2022 15:09 Відповісти
"Повідомляти"? Видно, що і Монастирський в армії не служив. От і Рябчук "повідомив" керівництво про бійку, що планувалася в казармі ...
Не бачив він долю "стукачів"
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03.02.2022 15:16 Відповісти
пусть свой номер телефона обнародует. "я щас денису позвоню!" - слоган нацгвардейцев.
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03.02.2022 15:20 Відповісти
16 липня 2021 року Верховна Рада України https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulosya-predstavlennya-novogo-ochilnika-ministerstva-vnutrishnih-sprav призначила Дениса Монастирського на посаду Міністра внутрішніх справ України.

13 липня 2021 https://www.youtube.com/watch?v=2lIkm_7MBXo висловив свою готовність очолити МВС після Арсена Авакова. Також https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/13/7300417/ зі слів https://www.chesno.org/politician/64904/ Євгенії Кравчук під час засідання фракції "Слуга народу" Зеленський представив Монастирського як кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.

У квітні 2021 року довідку для https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo "наукової роботи" https://www.chesno.org/politician/86134/ Іллі Киви видав комітет Ради з питань правоохоронної діяльності. Там також повідомили, що вже впроваджують "наукові розробки" Киви. Довідку підписав глава комітету Денис Монастирський.

Згідно з https://www.chesno.org/post/4137/ аналітикою руху ЧЕСНО станом на 24 липня 2020-го року є одним із нардепів, які подали найбільше законодавчих ініціатив.

У січні 2020 рокуhttps://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30406762.html журналісти зафіксували як Монастриський проводив до Офісу Президента Сергія Нижного, на той час https://hillmont.com.ua/ua/pr/commercial-litigation/serhii-nyzhnyi юриста та консультанта «95-го кварталу». Крім того Нижний був https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/finansova-zvitnist-kandydativ/finansovi-zvity-kandydativ-na-post-prezydenta-********/ спонсор передвиборчої кампанії Володимира Зеленського та з ним https://bihus.info/dyadya-i-ne-tilki-u-shtabi-zelenskogo-4-grupi-vplivu/ пов'язували групу депутатів в Слузі Народу.

У березні 2020-го року разом з https://www.chesno.org/politician/158234/ Павлом Фроловим https://www.chesno.org/post/3860/ подав законопроект "Про лобістську діяльність".

У 2019 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21241 обраний народним депутатом 9 скликання від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" номером 19 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності.

У 2019 році був представлений як експерт "Команди https://chesno.org/politician/140206/ Зеленського " з питань реформування правоохоронної системи.

У 8 скликанні Верховної Ради є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата https://chesno.org/politician/25030/ Антона Геращенка .
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03.02.2022 15:20 Відповісти
то Моня Стирський у відставку не збирається?
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03.02.2022 15:24 Відповісти
Чуваку в отставку пора,а он лепечет о том к чему не имеет никакого отношения...
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03.02.2022 15:31 Відповісти
Кого информировать? Монастырского? Да нет. Максимум,командира роты. А тот "дедам" сольет, мол "стукач". И опять по кругу.
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03.02.2022 15:34 Відповісти
ні честі ні моралі = пліснява зє(
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03.02.2022 15:34 Відповісти
Один паренек недавно сообщил. Потом расстрелял караул.
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03.02.2022 15:36 Відповісти
Повідомляти?! Хлопець повідомляв, ще за два місяці до горя! Що, було якесь реагування від його наставників?! На жаль, від пофігізму цих керманичів, сталося таке жорстоке вбивство!!! А якби відреагували, прислухались, допомогли! Все було б інакше! І чи будуть висновки і дійсні покарання для "завуальовано" причетних?!
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03.02.2022 15:36 Відповісти
а как там по-уставу? подчинённый имеет право обращаться только к своему непосредственному начальнику, а не через голову к генералу.
так что этот пук Церковного в никуда.
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03.02.2022 15:38 Відповісти
но приэтом надо СКАЗАТЬ__что к расматрению будут браться и анонимные свидетельства и НАВЕРНО--дам бесплатно совет-надо РЕАНИМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ---СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ_----и монастырский имеет ВСЮ ВЛАСТЬ ПОКОНЧИТЬ С ЭТИМИ -неуставными-отношениями и войти в историю,КАК РЕФОРМАТОР,и кстати---АВАКОВА ДОЛЖНЫ ДОПРОСИТЬ ПО ЭТИХ ДЕЛАХ
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03.02.2022 15:52 Відповісти
не адекватний популіст.
жодна заява Монастриського вже не буде мати значення
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03.02.2022 16:02 Відповісти
Удобненько. Т.е. "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"? Ваще дебил?
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03.02.2022 16:17 Відповісти
Я думаю шо "дедушкам" и вийськовым керманычам преподнесли хороший урок по неуставным отношениям (пусть простят меня родные погибших) ....Не думаю что кто то скоро пожалуется....
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03.02.2022 16:44 Відповісти
Т е со стрельбой уже разобрались? Идем дальше?
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03.02.2022 16:47 Відповісти
Давно пора прибрати в дітях психологію жертви, та захищати себе від протиправних дій, як дорослі, звертаючись до правоохоронних органів та висвітлюючи посягання відносно себе. Інакше це не зупинити.
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03.02.2022 17:44 Відповісти
Повідомляти Монастирському немає сенсу, він докази заникає, як відео з Трухіним.
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03.02.2022 19:23 Відповісти
Командира части на Южмаше уже арестовали?
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04.02.2022 11:28 Відповісти
 
 