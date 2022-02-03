Монастирський закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки: Жоден випадок не повинен залишатися без правової оцінки
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевняє, що кожен військовослужбовець Нацгвардії, права якого порушені, може розраховувати на підтримку найвищого керівництва МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень", – наголосив Монастирський.
Також, як додав міністр, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їхньої служби.
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як що говнокомандучем може бути чотириразовий уклоніст
як що сбу може керувати лоплявий лейтенант.
як що міністрами можуть бути ху.. зна хто.
то патрульний Петрик, який відмовився від хабаря Трухіна в 150 тис.
повинен вже 5 місяців бути як мінімум начальником якогось відділу поліції Киева.
ось так.......
их рано или позно уволят или заставят уволиться
Не бачив він долю "стукачів"
13 липня 2021 https://www.youtube.com/watch?v=2lIkm_7MBXo висловив свою готовність очолити МВС після Арсена Авакова. Також https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/13/7300417/ зі слів https://www.chesno.org/politician/64904/ Євгенії Кравчук під час засідання фракції "Слуга народу" Зеленський представив Монастирського як кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.
У квітні 2021 року довідку для https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo "наукової роботи" https://www.chesno.org/politician/86134/ Іллі Киви видав комітет Ради з питань правоохоронної діяльності. Там також повідомили, що вже впроваджують "наукові розробки" Киви. Довідку підписав глава комітету Денис Монастирський.
Згідно з https://www.chesno.org/post/4137/ аналітикою руху ЧЕСНО станом на 24 липня 2020-го року є одним із нардепів, які подали найбільше законодавчих ініціатив.
У січні 2020 рокуhttps://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30406762.html журналісти зафіксували як Монастриський проводив до Офісу Президента Сергія Нижного, на той час https://hillmont.com.ua/ua/pr/commercial-litigation/serhii-nyzhnyi юриста та консультанта «95-го кварталу». Крім того Нижний був https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/finansova-zvitnist-kandydativ/finansovi-zvity-kandydativ-na-post-prezydenta-********/ спонсор передвиборчої кампанії Володимира Зеленського та з ним https://bihus.info/dyadya-i-ne-tilki-u-shtabi-zelenskogo-4-grupi-vplivu/ пов'язували групу депутатів в Слузі Народу.
У березні 2020-го року разом з https://www.chesno.org/politician/158234/ Павлом Фроловим https://www.chesno.org/post/3860/ подав законопроект "Про лобістську діяльність".
У 2019 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21241 обраний народним депутатом 9 скликання від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" номером 19 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності.
У 2019 році був представлений як експерт "Команди https://chesno.org/politician/140206/ Зеленського " з питань реформування правоохоронної системи.
У 8 скликанні Верховної Ради є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата https://chesno.org/politician/25030/ Антона Геращенка .
так что этот пук Церковного в никуда.
жодна заява Монастриського вже не буде мати значення