Монастирський закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки: Жоден випадок не повинен залишатися без правової оцінки

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевняє, що кожен військовослужбовець Нацгвардії, права якого порушені, може розраховувати на підтримку найвищого керівництва МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень", – наголосив Монастирський.

Також, як додав міністр, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їхньої служби.

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