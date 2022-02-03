Більшість громадян вважають, що їхнє матеріальне становище погіршилося, 37% українців пов'язують це з некомпетентністю влади, - опитування Центру Разумкова

Головними причинами економічних негараздів в Україні громадяни найчастіше називають некомпетентність влади та високий рівень корупції.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Більшість опитаних (52,8%) зазначили, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося; трохи більше третини респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося і 7,8% вважають, що воно покращилося.

52,9% опитаних вважають, що Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем, а 8,4% опитаних — що Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%). 11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.

Дослідження було проведено з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

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