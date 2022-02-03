УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини
3 728 33

Більшість громадян вважають, що їхнє матеріальне становище погіршилося, 37% українців пов'язують це з некомпетентністю влади, - опитування Центру Разумкова

Більшість громадян вважають, що їхнє матеріальне становище погіршилося, 37% українців пов'язують це з некомпетентністю влади, - опитування Центру Разумкова

Головними причинами економічних негараздів в Україні громадяни найчастіше називають некомпетентність влади та високий рівень корупції.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Більшість опитаних (52,8%) зазначили, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося; трохи більше третини респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося і 7,8% вважають, що воно покращилося.

52,9% опитаних вважають, що Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем, а 8,4% опитаних — що Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%). 11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.

Дослідження було проведено з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Також читайте: 44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян вважають, що їхнє матеріальне становище погіршилося, 37% українців повязують це з некомпетентністю влади, - опитування Центру Разумкова 01
Більшість громадян вважають, що їхнє матеріальне становище погіршилося, 37% українців повязують це з некомпетентністю влади, - опитування Центру Разумкова 02

Автор: 

опитування (1975) Центр Разумкова (209) економіка (936)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
03.02.2022 15:22 Відповісти
+21
показати весь коментар
03.02.2022 15:30 Відповісти
+19
Абсолютно, ні, зелений брехунцю . Й ціни на продукти були співрозморні з доходом громяданина !!
показати весь коментар
03.02.2022 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.02.2022 15:22 Відповісти
Я считаю, что это не связано с некомпетентностью властей. Такое мнение глубокая ошибка. Это связано со специальными действиями властей для разрушения Украины и утилизации народа. Газ не закупили летом по дешевой цене - специально, чтобы развалить все предприятия, сейчас, например, хлебзаводы и пекарни массово закрываются. Специально разрешен вывоз всего продовольствия из страны для создания искусственного голода - и результат - продукты исчезают, а те что есть по сумасшедшей цене - капуста по 20 грн кило, когда такое было? Медицину развалили, закрыли массово все тубдиспансеры, наркодиспансеры, психдиспансеры, многие больницы, оставили только в области, добраться до области больным в тяжелом состоянии легко? По дороге умирают. Геноцид по плану. И так во всем. Гнать надо этих изуверов сатанистов, но некому.
показати весь коментар
03.02.2022 15:59 Відповісти
В порівнянні з соціальною політикою Зє, Зєк просто благодєтєль простого люду. По перше забирав у багатих,а не в бідних. Просто не встиг.
показати весь коментар
03.02.2022 16:00 Відповісти
Можно зробити висновок із-за некомпетентності влади маємо високий рівень корупції що породжує погіршення матеріальноє становище громадян.

У мене питання а при Пєті на таке було?
показати весь коментар
03.02.2022 15:27 Відповісти
Абсолютно, ні, зелений брехунцю . Й ціни на продукти були співрозморні з доходом громяданина !!
показати весь коментар
03.02.2022 15:33 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2022 15:47 Відповісти
Я вибачаюсь, а даних про вартісь пів вареника у Вас не має?
показати весь коментар
03.02.2022 15:58 Відповісти
найсвіжіший інсайд - зелена монобільшість готує законопроект від Гетьманцева, суть якого полягає в тому, що будь-який безробітний, який не звернувся до центру зайнятості за отриманням допомоги по безробіттю, є самозайнятою особою, яка потребує прискіпливої податкової перевірки. Так що, гей-го, гайда до центрів зайнятості ставати на облік -щоб зелена погань уху їла
показати весь коментар
03.02.2022 19:33 Відповісти
Дурбецело все дуже просто. Коли росте мінімальна заробітна плата ростуть і ціни. Виробнику легше підняти ціни на товар а ніж бути в збитку.
показати весь коментар
03.02.2022 16:48 Відповісти
Контрацептив подоляковский, зарплаты выросли на 50%?
показати весь коментар
03.02.2022 17:09 Відповісти
Коли Ви речі будете називати своїми іменами?
Який контрацептив?, просто Петя гондон.
показати весь коментар
03.02.2022 21:07 Відповісти
А хто вже 3-й рік преЗе дент :? може то якийсь твій сусід по койці "Пєтя "?
"
показати весь коментар
03.02.2022 15:35 Відповісти
Ну, опрос как раз о том, что большинству стало хуже, чем "при Пете".
показати весь коментар
03.02.2022 15:50 Відповісти
Це питяння з "подвохом". Петя та його уряд не з'явились з вакууму, коли вони прийшли вже була якась система, при тому досить корумпована! Тому сказати що при ньому такого не було - це не правда!
АЛЕ!!! При ньому появились зміни на краще: значно знизилась корупція (хоч і далеко від ідеалу) в правоохоронних органах, при отриманні держпослуг, а також судових рішеннях в області громадянського/господарчого права... При ньому була стабільність і розуміння куди ми рухаємось.
А ось при Клоуні, все повернулося взад (він почав руйнувати не корупційну систему, а державні інститути)
показати весь коментар
03.02.2022 16:11 Відповісти
Понятное дело. При той же зарплате, цены полтора года назад были куда меньше, чем сейчас. Понавыбирали ЗЕбилы себе клоунов, хуже не будет
показати весь коментар
03.02.2022 15:27 Відповісти
Ви всьо врете
показати весь коментар
03.02.2022 15:29 Відповісти
Пенсии тогда были выше в 1,5 раза если взять по курсу доллара.
показати весь коментар
03.02.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2022 15:30 Відповісти
7,8 процента зепутаты и их семьи)
показати весь коментар
03.02.2022 15:32 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2022 16:00 Відповісти
Что же вы гады делаете? Вы этими опросами очень расстраиваете великого лидера бубочку.
показати весь коментар
03.02.2022 16:02 Відповісти
Брехун Разумков ( предатель) и его опросы, большинство людей понимают, что Украина начинает подниматься из разрухи несмотря на кризис, ковид и войну!!
показати весь коментар
03.02.2022 16:10 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2022 16:22 Відповісти
Ветвисто-рогатые олени начинают подозревать что дед-мороз не настоящий.
показати весь коментар
03.02.2022 17:00 Відповісти
А высокий уровень коррупции из-за компетентности власти?
Или это пенсионеры берут взятки.
показати весь коментар
03.02.2022 17:21 Відповісти
В опитуванні ці 37% це ті ж люди в яких сніг біля машини не почистив мер, а лампочку не вкрутив жек?
показати весь коментар
03.02.2022 17:23 Відповісти
Дивіться на кіноекранах наступні серії про Голобородька. Там зарплати вчителям подвоїли і вони стали 8 тис. доларів за місяць.
показати весь коментар
03.02.2022 17:24 Відповісти
Більшість громадян вважає що їх становище погіршилось,але тільки меншість з них пов"язує це з владою...Дуже,дуже тонке холуйство Центру Разумкова...
показати весь коментар
03.02.2022 17:34 Відповісти
Да что ж такое, душим и душим эту коррупцию, а она все не исчезнет. Наверно в этот раз некомпетентные депутаты. Прошлые были получше. А эти зашквар на зашкваре, рожи страшные, голос мерзкий, криворожские... Слава богу старые депутаты на нас не сильно обиделись - ВИБАЧТЕ НАС!
показати весь коментар
03.02.2022 17:45 Відповісти
Я раніше отримував пенсію 500 дол. Зараз, коли 5 раз ії "подвищували", вона стала ....350 дол. А все стало дорожче в 2 рази.
показати весь коментар
03.02.2022 18:25 Відповісти
Когда власть - это Система, проедающая бюджет страны (корыто), а народ выживает вопреки законам, придуманным ВР из той же Системы, то все становится вполне логично.
Вы забыли хороший принцип - Живешь сам, дай и другим жить!
С какого хрена судьи получают по 90 тысяч, а пенсионеры, не набравшие стажа по причинам, придуманным государством, выживают на 1,8 тысячи в месяц без льгот?
Уравниловка это плохо, но тут просто геноцид какой то уже, и даже не беспредел!
показати весь коментар
03.02.2022 18:39 Відповісти
пора зе-бобиков отсылать на растов !!!
показати весь коментар
03.02.2022 20:18 Відповісти
 
 