УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини
4 377 42

Росія припиняє мовлення Deutsche Welle у межах країни у відповідь на заборону пропагандистського каналу RT DE у ФРН

Росія припиняє мовлення Deutsche Welle у межах країни у відповідь на заборону пропагандистського каналу RT DE у ФРН

Росія анулює акредитації всіх співробітників німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в РФ як захід у відповідь на заборону мовлення російського телеканалу RT DE у ФРН.

Про це заявила пресслужба МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах оголошених 2 лютого заходів у відповідь на дії ФРН щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE "російська сторона має на увазі реалізувати перший етап заходів у відповідь: закриття кореспондентського пункту німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в Російській Федерації; анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle; супутникового та іншого мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території Російської Федерації".

Крім того, повідомляється, щоМосква також ініціює процедуру визнання Deutsche Welle ЗМІ-"іноагентом".

2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини, посилаючись на відсутність оформленого національними регулювальними органами дозволу, винесла німецькомовному телеканалу RT DE розпорядження про припинення супутникового та іншого мовлення.

Читайте також: Роботу російського пропагандистського каналу RT DE заборонили в Німеччині

Автор: 

Німеччина (7496) заборона (1464) МЗС рф (968) росія (66175) канал (115) RT (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
яка біда-якщо сша перестане постачати айфони на рашку то у відповідь лаптеногі перестануть поставляти йотафони до США
показати весь коментар
03.02.2022 16:09 Відповісти
+14
Учитывая, что 90% населения паРашки свободно владеют немецким языком или просто очень любят новости этого канала, то да...серьезный контрудар..... Дебилы, бл..дь..(с).
показати весь коментар
03.02.2022 16:14 Відповісти
+6
Их больше в Казахстане было...большинство уехало еще в конце 90-х...
показати весь коментар
03.02.2022 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Введется УКВ вещание.
показати весь коментар
03.02.2022 16:08 Відповісти
Врят-ли. Может Бюргеры в отместку анулируют пакт Молотова-Риббентропа?. Хотелось-бы конечно. Я так понимаю это и есть основная причина того, что немци отказалиль на момагать...
показати весь коментар
03.02.2022 17:23 Відповісти
яка біда-якщо сша перестане постачати айфони на рашку то у відповідь лаптеногі перестануть поставляти йотафони до США
показати весь коментар
03.02.2022 16:09 Відповісти
Так вроді ж у кацапів ТайгаХВони в бренді?
показати весь коментар
03.02.2022 16:13 Відповісти
Правільна лапатнікі,насріть як завжди собі у парткі-бо лайнопаток 2 ужеж запустілі...
показати весь коментар
03.02.2022 16:11 Відповісти
а кацапам по вінту це гарний канал чі як їхні, головне у відповідь і в цому всі кацапи.
показати весь коментар
03.02.2022 16:12 Відповісти
АХВігєть який канал...
показати весь коментар
03.02.2022 16:12 Відповісти
Учитывая, что 90% населения паРашки свободно владеют немецким языком или просто очень любят новости этого канала, то да...серьезный контрудар..... Дебилы, бл..дь..(с).
показати весь коментар
03.02.2022 16:14 Відповісти
За поребриком было много этнических немцев. Может быть, они уже на своей фатерлянд, но наверняка не все.
показати весь коментар
03.02.2022 16:19 Відповісти
Их больше в Казахстане было...большинство уехало еще в конце 90-х...
показати весь коментар
03.02.2022 16:33 Відповісти
В Казахстан их сослали с началом войны, а до этого - в Поволжье. Но по факту - да. На момент развала СССР они уже были в основном в Казахстане.
показати весь коментар
03.02.2022 17:19 Відповісти
Сайт рашковерсии ДВ был на русском. Так что и канал тоже вполне мог быть на русском. Не думаю, что немцы настолько дебилы, чтоб вещать на рашку на немецком.
показати весь коментар
03.02.2022 17:15 Відповісти
Та понятно, что был и на русском....Вопрос в том, что помойку RT в Германии смотрят гораздо больше людей (выходцев из паРашки), чем DW на паРашке....
показати весь коментар
03.02.2022 17:18 Відповісти
Net ne na russkom. Na nemeckom. U RT net ni odnogo veshchaniya na russkom.
показати весь коментар
03.02.2022 19:46 Відповісти
Vy prosto ne znaete nyuansov i poetomu tut skoree vy ne ochen' umnyj. Veshchanie eto erunda. Vmeste s nim zakryvayutsya korrespondentskie punkty i vstupaet zapret na akkreditaciyu zhurnalist DW na vsyakie meropriyatiya. Po-suti lishaya kanal informacii s rossii.
показати весь коментар
03.02.2022 19:44 Відповісти
Ай-я-я-я-яй, а немцы уж прям так расстроились, так расстроились, ну прям таки ужо мочей боля нетути, угу ... *** 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝🤪😜
показати весь коментар
03.02.2022 16:15 Відповісти
растроиться пуйло
показати весь коментар
03.02.2022 16:46 Відповісти
DW -- також ґебнюцький телеканал. Оце в ґебні рівень: можуть дозволити собі розкіш заборонити самих себе! Я в захваті!
показати весь коментар
03.02.2022 16:16 Відповісти
🤣👉👌
показати весь коментар
03.02.2022 16:19 Відповісти
Кацапи слухають D .w.!?
показати весь коментар
03.02.2022 16:20 Відповісти
Посмотрите, что сейчас в РФ продают!

показати весь коментар
03.02.2022 16:21 Відповісти
)) трусы для дидовских ролевых игр с кармашками для денег (только фото перевёрнуто)
показати весь коментар
03.02.2022 16:28 Відповісти

..
показати весь коментар
03.02.2022 16:42 Відповісти
перевожу "я день победы на ***** видал" )))))
показати весь коментар
03.02.2022 16:46 Відповісти
Від цього німці не постраждають, а кацапи не побачать по телевізору, як живуть нормальні люди.
показати весь коментар
03.02.2022 16:22 Відповісти
рабьо рабьом народилося - рабьо рабьом і здохне.
в них сцаря відбери - галас буде на всю вселенну, бо без копняка ніяк, не вміють вони...
показати весь коментар
03.02.2022 16:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gsYFSr5z_s0 Пташка

вусики під сопливим носом - це шарм, практично як шардоне!
показати весь коментар
03.02.2022 16:39 Відповісти
Так пусть Россия хождение доллара прекратит и полеты боингов и будете вы с...ки сцыкливые в лаптях ходить и брюкву жрать!
показати весь коментар
03.02.2022 16:41 Відповісти
Да здравствует северная корея),,,,
показати весь коментар
03.02.2022 16:41 Відповісти
Айайай...
показати весь коментар
03.02.2022 16:43 Відповісти
Это не серьёзно !
Надо запретить ввоз БМВ, Ауди, Мерседесов, МАНов.....- вот это ответка, так ответка !
показати весь коментар
03.02.2022 16:49 Відповісти
куда "запретить ввоз"? В 2019 году Мерседес открыл новый завод по выпуску меринов в Пацакстане, а БМВ и Ауди там уже давно выпускаются
показати весь коментар
03.02.2022 17:22 Відповісти
там крупноузловая сборка а не производство
показати весь коментар
03.02.2022 17:37 Відповісти
и на чем они ездить будут на жигулях и уазиках?))))
показати весь коментар
03.02.2022 17:36 Відповісти


показати весь коментар
03.02.2022 16:54 Відповісти
Ахаха, росияне не прощают хорошего к себе отношения.
Германия блокирует поставки орудия в Украину, росияне - нах ваши каналы.
Ничего даже делаеть не надо, просто наблюдить как Володя сориться со всеми.
показати весь коментар
03.02.2022 17:18 Відповісти
Москальня купила шрьодерську еліту разом з тв,так навскидку,по суті закривають свій канал.Браво.
показати весь коментар
03.02.2022 17:20 Відповісти
так этот рт не только в германии вещал
что насчет других отделение?
они работают, как так?
показати весь коментар
03.02.2022 18:22 Відповісти
Замечательно !!!! Мачи фрицов !!!!
показати весь коментар
03.02.2022 20:09 Відповісти
как после этого жить
показати весь коментар
03.02.2022 20:25 Відповісти
Кому он вообще нужен и кто его смотрел? Других каналов с пропагандой завались. IPTV рулит!
показати весь коментар
03.02.2022 21:52 Відповісти
 
 