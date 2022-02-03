Росія припиняє мовлення Deutsche Welle у межах країни у відповідь на заборону пропагандистського каналу RT DE у ФРН
Росія анулює акредитації всіх співробітників німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в РФ як захід у відповідь на заборону мовлення російського телеканалу RT DE у ФРН.
Про це заявила пресслужба МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у межах оголошених 2 лютого заходів у відповідь на дії ФРН щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE "російська сторона має на увазі реалізувати перший етап заходів у відповідь: закриття кореспондентського пункту німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в Російській Федерації; анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle; супутникового та іншого мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території Російської Федерації".
Крім того, повідомляється, щоМосква також ініціює процедуру визнання Deutsche Welle ЗМІ-"іноагентом".
2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини, посилаючись на відсутність оформленого національними регулювальними органами дозволу, винесла німецькомовному телеканалу RT DE розпорядження про припинення супутникового та іншого мовлення.
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в них сцаря відбери - галас буде на всю вселенну, бо без копняка ніяк, не вміють вони...
вусики під сопливим носом - це шарм, практично як шардоне!
Надо запретить ввоз БМВ, Ауди, Мерседесов, МАНов.....- вот это ответка, так ответка !
Германия блокирует поставки орудия в Украину, росияне - нах ваши каналы.
Ничего даже делаеть не надо, просто наблюдить как Володя сориться со всеми.
что насчет других отделение?
они работают, как так?